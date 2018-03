MALI: Štab za vanredne situacije u pripravnosti, nema opasnosti od poplava

BEOGRAD - Štab za vanredne situacije grada Beograda, na čijem sam čelu, prati situaciju na beogradskim obalama i rekama iz sata u sat i trenutno nema opasnosti od poplava, izjavio je danas gradonačelnik Beograda Siniša Mali.

"Pratimo vodostaje Dunava i Save, imamo redovnu odbranu od poplava na dve tačke u Beogradu, kod Kule Nebojša i kod TENT-a u Obrenovcu, rekao je on gostujući u Beogradskoj hronici.

foto: Dragana Udovičić/Ilustracija

Mali je precizirao da su navedene lokacije najniže tačke u Beogradu, ali i da je to manje-više normalna situacija kada su povećani vodostaji, saopštio je Sekretarijat za informisanje Grada Beograda.

"U ovom trenutku Sava i ostale reke prave mnogo veće probleme u Bosni i Hercegovini, odnosno Hrvatskoj, ali iz predostrožnosti smo na oprezu i reagovaćemo ukoliko bude potrebno, rekao je Mali.

Iako zima iza nas sigurno nije bila iz kategorije najsnažnijih, naveo je Mali, pokazali smo da komunalni sistem Beograda funkcioniše u svim uslovima.

"Imali smo nedavno situaciju da je sneg padao gotovo 30 sati, ali su ulice bile prohodne i veoma brzo nakon prestanka padavina očišćene "na crno". JKP "Beograd-put" je trenutno u drugom stepenu angažovanja, dok će tokom noći izvesno preći u treći. To preduzeće će biti na ulicama sa svojih 200 vozila i više od 1.000 radnika. "Beograd-put" je ove godine, nakon gotovo decenije pauze, nabavio 10 novih kamiona, što je umnogome pomoglo da se ulice brže i efikasnije čiste od snega", kazao je on.

Mali je dodao da nova mehanizacija mnogo znači i ove godine će za JKP "Beograd put" biti nabavljeno još 10 kamiona-kipera a to znači da će u narednim godinama gradski komunalni sistem biti još efikasniji, što je posledica konsolidacije javnih finansija.

Govoreći o najnovijem incidentu vezanom za gradski prevoz i radnike JKP "GSP Beograd", kada su dva putnika pretukla kontrolora na liniji 27, Mali je osudio napad i apelovao na građane da plaćaju javni prevoz.

" Osim uvođenja statusa službenog lica, kontrolorima možemo da damo ovlašćenja za uzimanje dokumenata na uvid. To je jedan od načina da se onima koji ne plaćaju karte naplati kazna na licu mesta. To će za nas biti prioritet u narednom periodu", kaže on.

foto: Tanjug/Dušan Aničić

Dodao je da naplata karata u GSP-u ne ide željenim tokom, jer deo sugrađana nema naviku da kupuje karte.

Gradonačelnik je govorio i o socijalnoj politici započetoj pre četiri godine koja, kako kaže, počinje da pokazuje rezultate.

" Ponosan sam na činjenicu da 350 dece sa smetnjama u razvoju ima lične pratioce koji im pomažu u svakodnevnim aktivnostima. Takođe, 53 osobe sa invaliditetom imaju personalne asistente, a ne bi trebalo zaboraviti ni 235 stanova za porodice izbegle iz Hrvatske i BiH, kao i 170 stanova koje gradimo u naselju Kamendin. Na Novom Beogradu je pre desetak dana dodeljeno 133 stana u zakup po povoljnim cenama, čime smo na još jedan način pokazali da ne zaboravljamo nikoga i vodimo računa o svakom građaninu Beograda", kazao je Mali.

Dodao da će sutra biti otvoren još jedan objekat, Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju u Ovči.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Marina Lopičić)

