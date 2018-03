SVETSKI STRUČNJACI DAJU CRNE PROGNOZE: Sprema se globalni ekonomski kolaps. Na ulicama će biti haos, ljudi će se otimati za vodu i hranu

To što su Nemačka, Rusija, Holandija, Australija i Mađarska povukle iz inostranstva svoje rezerve zlata u prvi plan je izbacilo teorije da će doći do totalnog kraha sistema

Narodna banka Mađarske vratila je tri tone zlata u vrednosti od 130 miliona dolara iz Londona, a kao razlog je navela strah od buduće geopolitičke krize.



Povlačenje 100.000 unci zlata bilo je podstaknuto činjenicom da je „situacija već toliko uzavrela da je držanje zlata izvan zemlje jednostavno previše rizično“.

- Zlato nije samo investicioni proizvod za centralne banke već je strateški alat koji podiže samopouzdanje zemlje, kako u inostranstvu tako i u domovini - navodi se u saopštenje banke.



Mađari nisu jedini koji su to učinili. Nemačka je u avgustu prošle godine vratila 53.780 zlatnih poluga iz Pariza i 940 tona zlata iz Londona. Svoje zlato su uzele i Australija i Holandija, ali i Rusija, koja je povukla 100 tona svog zlata iz Amerike u vrednosti od tri i po milijarde dolara. Sve ovo je dovelo do teorija da se sprema globalni ekonomski kolaps, zbog kog će doći do velikih nemira!

- Važno je da ljudi pripreme gotovinu, hranu i vodu kako bi mogli mesec dana da prežive haos i nerede koji će uslediti posle potpunog ekonomskog kraha - izjavio je pre izvesnog vremena Dejmijan Makbrajd, bivši glavni ekonomski savetnik britanskog premijera Gordona Brauna.

Nakon njega to upozorenje su svojim građanima poslale Nemačka i Češka.



Ekonomista Mahmud Bušatlija kaže za Kurir da se ekonomska kriza koja je pogodila Ameriku 2006. godine, a prelila se na Evropu 2008. godine - nikada nije ni završila.

- Sve one priče kako se stanje popravilo traju samo od danas do sutra. Temeljno se ta kriza nikada nije razrešila i još uvek postoji mogućnost da u svakom trenutku dobije nov zamah! Srbija ima nešto malo zlata, za koje ne znam gde je, jer je većina naših zaliha rasprodata. Čini mi se da su ovakvi potezi Mađarske, ali i drugih zemalja više pokušaj političkog uticaja i pritiska na Veliku Britaniju zbog izlaska iz EU. Engleska ekonomija će nakon bregzita morati malo da se konsoliduje, dok će se Evropa brže oporaviti - kaže Bušatlija.



O brutalnom svetskom kolapsu, koji će biti predigra novom svetskom poretku, često govore nezavisni ekonomski stručnjaci poput Brendona Smita, ali i vodeći mejnstrim analitičari, kao što je Martin Armstrong. Svi oni ističu da je samo pitanje dana kada će se dogoditi propast čitavog sistema.

Aleksandar Stevanović MI SE NE MOŽEMO OSLONITI NA ZLATO

Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da ni u jednoj zemlji zlatne rezerve nisu dominantne rezerve. - Ovo povlačenje zlata pre svega vidim u svetlu bregzita i određivaće položaj Britanije narednih godina, koja je sama sebi pucala u noge. Mi nemamo mnogo zlata, tako da ne bismo dugo mogli da se oslanjamo na njega.



Jelena Pronić

