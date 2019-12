BETMENE, DŽOKER ŽIVI U KRNJAČI: Upoznajte Đuru molera! Slavu je stekao kad mu se pokvario auto pa je morao busom!

BEOGRAD - Na društvenim mrežama se pojavila fotografija koja liči na scenu iz popularnog filma „Džoker“ uz šaljiv komentar da je na fotografiji Džokerov otac iz Krnjače.

Međutim, reč je o Đuru moleru koji se prvo ljutio kada je saznao da je popularan, ali je kasnije priznao da postoje sličnosti.

Đuro Nišević je moler. Živi u Krnjači, a na posao, u Kliničko-bolnički centar, obično ide kolima.

foto: RTS Printscreen

Jedan dan mu je automobil ostao u kvaru, pa je na posao krenuo autobusom. Nije znao da ga je neko fotografisao i sliku objavio na Tviteru, što su neki portali kasnije preneli.

Đuro film Džoker, Toda Filipsa, nije gledao, pa nije ni shvatio o čemu je reč kada ga je snaja zvala na posao da mu kaže da je postao poznat.

„Bio sam ljut, zaista. Bio sam ljut i na snaju, jer se smejala. Ne znam ko me je slikao, ali sam hteo da ga prijavim policiji“, kaže Nišević.

Onda je Đuru sin objasnio o čemu je reč i pokazao mu slike Hoakima Finiksa koji glumi Artura Fleka u filmu Džoker.

„Posle su mi još neki pokazivali sa njihovih telefona tog glumca i zaista ima neka sličnost“, priznaje Nišević, „Neko me je zvao telefonom, tražili su mi autograme... Meni je to bilo nepoznato, ja to u životu nisam doživeo nikad. Kakve sad ja autograme da dajem nekome? Pa su hteli da dođu kod mene kući, pitali gde stanujem i tako...“

Na pitanje da li razume Džokerove postupke u filmu i da li bi mogao da ih opravda, on odgovara da film nije gledao da bi mogao detaljnije da ga komentariše, ali da ima neke principe kojih se drži.

„Valja uraditi u životu sve što je dobro, a da nikoga drugog ne povredim, oštetim i to je to“, objasnio je Nišević.

Đuro moler ne farba lice u belo, nego zidove. Nije očajan, nego je prijatan i nasmejan. Nenadana slava mu ne prija mnogo, ali ko zna, možda mu donese neki novi posao.

(Kurir.rs/RTS/Ana Manojlović)

