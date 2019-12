Coca-Cola x New Year's District: Evo šta vas očekuje u naredna 3 dana na Topličinom vencu!

U Parku vojvode Vuka očekuje vas potpuno drugačija praznična čarolija koja će trajati sve do 8. janara.

Adria Media Magazine u saradnji sa kompanijom Coca-Cola od 10. decembra donosi potpuno jedinstven praznični festival New Year’s District.

Kako je naš program osmišljen tako da bude zanimljiv svim posetiocima, danas, 19. decembra od 18:00 do 20:00 časova mališane očekuje druženje sa Deda Mrazom na Coca-Cola x New Year's District festivalu. Od 20:00 pa sve do 22:00 časova pridružje nam se DJ Nicol D koja za sebe kaže da joj je muzika oduvek bila najveća strast, a njeni energični setovi baš nikog ne ostavljaju ravnodušnim.

Sutra, 20. decembra, od 18:00 do 20:00 časova kao i svakog dana tu je Deda Mraz koji spremno čeka da se fotografiše sa svim gostima festivala. Nakon toga, od 20:00 do 22:00 časova očekuje vas nastup popularnog DJ I'gor koji se prilikom produciranja svoje muzike vodi italo zvukovima prosatkanim perkusijama i repetitivnim strukturama.

U subotu, 21. decembra očekuje vas dan ispunjen raznoraznim aktivnostima. Od 11:00 do 12:00 klovn Balondžija pripremio je specijalno iznenađenje za mališane, a u istom terminu Ivan Tasovac poziva najmlađe na zajedničko slušanje klasične muzike. Uz zvuke čuvenih i najveselijih melodija, Tasovac će uvesti klince u svet klasike uz koju može da se zabavlja i đuska. Od 14:00 do 15:00 svoj nastup izvešće Hor Beobalet i Deciji hor RTS-a.

Nakon programa za decu, od 16:00 do 18:00 na Coca-Cola x New Year's District festivalu ponovo se otvara zimski bioskop, gde će svi posetioci imati priliku da uživaju u domaćim serijama, kokicama i toploj čokoladi i pravoj porodičnoj atmosferi. Superstar Tv priredio je i dodatno iznenađenje, pa se na New Year's Districtu možete družiti sa ekipom serije "Vrata do vrata". Sjajna glumačka ekipa koju čine Maja Mandžuka, Cvija, Uroš Jakovljević, Jelana Jovičić, Dominik Čičak i Jelana Puzić 21decembra biće gosti najlepšeg prazničnog festivala u Beogradu.

Od 18:00 do 20:00 časova tu je ponovo Deda Mraz, a sam kraj večeri isplaniran je za dobru zabavu. Muziku će puštati fenomenalni DJ Me-High-Low. On je poznat po talentu da spoji nespojive žanrove i brzo vas pokrene na podijumu za igru. Posle žurki na kojima DJ Me- High-Low nastupa niko ne ostaje ravnodušan.

Coca-Cola x New Year's District festival vas poziva da praznike proslavite na Topličinom vencu, u Parku vojvode Vuka.

Partneri festivala su Coca-Cola, Opel, Superstar TV, Orbit i Turistička organizacija Srbije.

