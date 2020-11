NEMAČKA KOMPANIJA IGB AUTOMOTIVE OTVARA PROIZVODNI POGON U LAZAREVCU

Izuzetno mi je zadovoljstvo što samo nakon 75 dana od imenovanja na mesto predsednika GO Lazarevac mogu da se pohvalim jednom za nas značajnom investicijom, a to je dolazak u Lazarevac nemačke kompanije IGB automotive koja već 13 godina posluje na teritoriji Srbije, u opštini Inđija, kazao je predsednik GO Lazarevac Bojan Stević.

Ova kompanija danas je kupila zemljište i hale uz Ibarsku magistralu u blizini jezera Odžaga, a u razgovoru koji smo obavili već se najavljuje i proširenje postojećih kapaciteta na ovoj lokaciji, rekao je Stević i dodao da je za opštinu svaki novozaposleni od izuzetnog značaja jer svaki novozaposleni povećava prihod u opštinsku kasu od poreza na zarade, a sa druge strane zapošljavanje radnika u pogonima IGB-a smanjiće i pritisak za zapošljavanjem u javnom sektoru.

Za nas je od izuzetnog značaja što se ova kompanija i pored velikih pritisaka i drugih ponuda opredelila da novi pogon u Srbiji otvori upravo u opštini Lazarevac. Nesumnjivo je da je ovu kompaniju u Lazarevac privukla blizina Beograda, dobra saobraćajna povezanost, blizina auto puta Miloš Veliki i najava o izgradnji pristupne saobraćajnice do ovog autoputa, ali i skori početak izgradnje brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, koja će povezati koridor 10 i autoput Miloš Veliki, naveo je Stević.

Zaista smo dugo razgovarali sa predstavnicima ove kompanije, i mislim da su prepoznali našu želju da svoj novi pogon i fabriku otvore baš u Lazarevcu, istakao je Stević i dodao da je izuzetno ponosan na činjenicu da će se upravo u Lazarevcu proizvoditi grejači za sedišta i volane za neke od najvećih proizvođača automobila u svetu kao što su BMW, AUDI, ŠKODA, Volkswagen.

Stević je iskoristio ovu priliku i da pozove sve nezaposlene sa teritorije naše opštine da se odazovu pozivu na razgovor za posao od ove kompanije, odvoje svoje vreme i čuju uslove koje ova renomirana nemačka kompanija ima da ponudi.

foto: opština Lazarevac

Izuzetna mi je velika čast i zadovoljstvo da ovom prilikom možemo da objavimo da se kompanija IGB Automotive iz Inđije odlučila na jedan jako ozbiljan korak i ozbiljnu investiciju da kupovinom proizvodnih objekta na teritoriji opštine Lazarevac krene u jednu novu priču, rekao je Dalibor Berić, generalni menadžer kompanije IGB Automotive Srbija.

Cilj nam je da na početku minimum bude 150 zaposlenih sa tendencijom rasta do 500 zaposlenih, najavi je Berić i dodao da će ukupna investicija u pogon u Lazarevcu biti u najmanju ruku vrednosti od 2 miliona evra.

Naši proizvodni objekti koje smo danas kupili u Lazarevcu sigurno će biti prošireni u doglednoj budućnosti, da bi mogli da isprate sve naše potrebe i zahteve naše proizvodnje i zahteve kupaca, kazao je Berić.

Naša kompanija radi u automobilskoj industriji na proizvodnji grejača za automobilska sedišta, grjača za volane, senzore za okupirana sedišta, određenih elektronika i kontrolnih uređaja u vozilima istakao je generalni menadžer IGB Automotive i dodao da su kupci njihovih proizvoda grupacija BMW, grupacija Daimler, cela grupacija Volkswagen (Audi, Volkswagen, Škoda, Porsche), cela grupacija koja je vezana za Renault, kao i određeni japanski proizvođači automobila.

Naša proizvodnja u Inđiji neće se razlikovati u odnosu na proizvodnju u pogonu u Lazarevcu i maksimalno ćemo poštovati sve svetske standarde u proizvodnji automobilske industrije zato što to ne samo da traže naši kupci već i naša matična kompanija iz Nemačke, kazao je Berić.

Berić je napomenuo da u okviru grupacije IGB Automotive, pored proizvodne jedinice u Inđiji ova kompanija ima proizvodnu jedinicu u Češkoj, dve u Nemačkoj, razvojni i logistički centar u Nemačkoj, razvojno proizvodni centar u Kanadi, razvojno proizvodni centar u Americi, prozvodni centar u Meksiku, razvojne i proizvodne centre u Kini i Vijetnamu.

Izuzetno smo ponosni što je IGB Automotive u Srbiji jedna od najboljih kompanija u celoj grupaciji, a sve ono što smo primenili u Inđiji primenićemo i u Lazarevcu da naši zaposleni budu zadovoljni ne samo organizacijom posla i uslovima rada, nego i zaradama koje bi trebalo da prate sve trendove koje postoje, zaključio je Dalibor Berić.

Kurir