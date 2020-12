POČELA PODELA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA ZA DECU SA SAVSKOG VENCA

Predsednik gradske opštine Savski venac Miloš Vidović danas je podelio prve novogodišnje paketiće za svu decu uzrasta do 12 godina koja imaju prebivalište na teritoriji opštine, naglasivši da je ovo samo još jedna u nizu aktivnosti namenjena najmlađima koju opština organizuje. Preuzimanje paketića vršiće se u periodu od 21. do 30. decembra svakog radnog dana od 8 do 18 časova, a tokom vikenda 26-27. decembra od 9 do 15 časova na lokacijama: Dečji kulturni centar Majdan (Kozjačka 3-5) i Mesna zajednica Slobodan Penezić Krcun (Aleksandra Kostića 15).

foto: Opština Savski Venac

Vidović je naglasio da je ovo uvek najlepši deo posla Savskog venca jer sve što radimo jeste baš za budućnost naše dece. Briga o najmlađima je naš prioritet i trudimo se da tokom godine za decu sa naše opštine obezbedimo što veći broj besplatnih sadržaja, a pobrinućemo se da ih u predstojećoj godini bude još više. Zahvaljujem se roditeljima koji su nam tokom prethodne godine dostavljali predloge i inicijative, na osnovu kojih smo obnovili znatan deo postojećih igrališta i izgradili nove. Posebnu pažnju u narednom periodu posvetićemo našim najmlađima ulaganjem u radove na sređivanju osnovnih škola, a u planu su i nova dečja igrališta, uređenje parkova, tereni za sport i rekreaciju, kao i rekonstrukcija postojećih igrališta i njihovo opremanje dodatnim mobilijarom. Mislim da je to prava strategija kojoj svi treba da težimo, jer sve što ostavimo iza sebe ostavićemo upravo deci Savskog venca – rekao je Vidović.

foto: Opština Savski Venac

Čast nam što smo i ove godine imali priliku da budemo domaćini ovoj divnoj deci, što možemo da im ulepšamo novogodišnje praznike u vremenu prepunom izazova. U planu nam je da i dalje osluškujemo potrebe građana, unapređujemo svoju uslugu i izlazimo u susret našim najmlađim stanovnicima. Savski venac, kao društveno odgovorna opština, svesna je potrebe ulaganja u budućnost i u tom smislu se aktivno bavi sadržajima vezanim za potrebe dece i pomoći mališanima. I nadalje ćemo nastaviti u tom pravcu i biti prisutni kada su slične inicijative u pitanju, jer deci je najvažnije pokazati ljubav, pažnju i podršku i dodatno im upriličiti radost za novogodišnje praznike. Kao i uvek osmeh deteta je nešto najvrednije i mnogo nam znači što smo uspeli da obradujemo i nasmejemo našu decu. Time pokazujemo da sve što radimo, činimo baš zbog naše dece i ona nam zato uzvraćaju svojim osmesima. Deca su naša osnova i budućnost ove zemlje i moramo se svi zajedno boriti i brinuti o njihovom zdravlju, a svaki trenutak radosti, sreće i zadovoljsta koji im priuštimo, uspeh je i pobeda ne samo Savskog venca već i čitavog društva – istakao je Vidović.

foto: Opština Savski Venac

Vidović je odmah nakon zvaničnog otvaranja i uručenja prvog paketića popričao sa decom o raznim temama, a na kraju ih je posavetovao na šta da obrate pažnju i šta treba da obiđu na Savskom vencu kada epidemiološa situacija to bude dozvolila. Posavetovao ih je i da treba dobro da uče, da slušaju svoje roditele, da se raduju životu i da uvek i u svakom trenutku gledaju kako mogu da pomognu svojim komšijama i prijateljima.

Vidović je svoj deci Savskog venca poželeo srećne novogodišnje i božićne praznike i izrazio nadu da će mališani u paketićima koje je obezbedila opština pronaći poklone koji im se dopadaju. Opština sa radošću i ponosom svake godine priređuje aktivnosti sa željom da svim porodicama sledeća godina bude još uspešnija i bolja od prethodne. Želimo da ulažemo u mladost i pošaljemo snažnu poruku koliko su nam važne buduće generacije - dodao je Vidović.

Kurir