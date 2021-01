OD DANAS DO UTORKA NOĆNI RADOVI NA MOSTU GAZELA: Evo kako će se odvijati saobraćaj na ovoj deonici

Na auto-putu od Mostarske petlje do Sava centar, od danas do utorka, 5. januara, od 22 časa uveče do pet časova ujutru, radovi na redovnom održavanju na mostu Gazela, a saobraćaj će se odvijati slobodnom saobraćajnom trakom, saopštilo je JP "Putevi Srbije.

Petlja Surčin-petlja Ostružnica, radovi na rehabilitaciji kolovoza u desnoj saobraćajnoj traci na mostu preko reke Save.

Saobraćaj iz pravca Novog Sada ka Beogradu preusmeren je na novoizgrađeni deo mosta (suprotan smer), pravac Beograd ka Novom Sadu.

Petlja Umčari, za saobraćaj su zatvorene preticajna i vozna saobraćajna traka, u smeru Beograd-Niš i Niš-Beograd, saobraćaj se odvija krajnjim desnim trakama. Isključenje ka Nišu iz Umčara je zatvoreno za saobraćaj do daljeg.

Mole se učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju u zoni petlje Umčari.

Most kod Titela preko reke Tise, saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom, a saobraćaj se odvija samo sredinom mosta uz naizmenično propuštanje vozila.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na putnim pravcima: Jošanička Banja - Kopaonik i Kopaonik - Rudnica.

(Kurir.rs/Tanjug)

