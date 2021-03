POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI OPŠTINE VOŽDOVAC I SКGO-A Predsednica Gradske opštine Voždovac Ivana Tomić Ilić i generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić, potpisali su danas Memorandum o saradnji. Podrška koju će Opština Voždovac dobiti ovim potpisivanjem obuhvata sve aktivnosti u procesu izrade Lokalnog akcionog plana Gradske opštine Voždovac za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti.

„Veoma nam znači saradnja i pomoć SКGO-a. Želimo da se razvijamo u tom smeru, da svaka žena bude ravnopravna i da u svakom pogledu ima našu podršku, bilo da je to zaposlena ili nezaposlena žena, majka, liderka, sve one će imati našu pomoć. Pored brige o porodici od njih se očekuje da svakog dana daju svoj maksimum i na poslu iako ponekad to nije moguće. Mora postojati razumevanje za njih i da im se suštinski pomogne“, rekla je predsednica Opštine Ivana Tomić Ilić. Generalni sekretar Đorđe Staničić zahvalio se predsednici Tomić Ilić na saradnji i podršci.

„Važno je da se u našem društvu na ovakav način prepoznaju neka opredeljenja i obaveze koje se preuzimaju kroz pristupanje Evropskoj povelji, a i kroz realizaciju ovog specifičnog programa koji je predmet našeg Memoranduma o saradnji. Siguran sam da će svi ovi dokumenti koji budu plod našeg zajedničkog rada biti odgovarajući i za primer. Gledajući donete odluke i rešenja, mogu reći da ste se dobro pripremili, da imate sve ono što je neophodno za dobar rad“, rekao je Staničić. Nakon potpisivanja Memoranduma, održan je prvi sastanak radne grupe za izradu Akcionog plana za rodnu ravnopravnost, uz podršku ekspertkinja SКGO-a.

Gradska opština Voždovac

