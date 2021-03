OSKRNAVLJEN SPOMENIK STEFANU NEMANJI: Muškarac otkinuo deo i počeo da beži

Spomenik Stefanu Nemanji našao se danas na meti vandala kada je jedan muškarac otkinuo deo krsta koji krasi spomenik na Savskom trgu.

Incident se dogodio oko 16 časova, a kako svedoči jedna devojka koja se tu zatekla, kaže da je muškarac prvo kružio oko spomenika, a potom je krenuo da čupa deo krsta.

- Videli smo da nešto pokušava da slomi. Bilo je ljudi okolo, on je otkinuo deo krsta. Odmah je neko viknuo: "Šta radiš to?", a on je krenuo da govori: "I am sorry". Tada su dvojica momaka krenula ka njemu i on je počeo da beži - svedoči devojka

Za njim je krenuo da trči i pripadnik Komunalne milicije koji se zadesio tu, ali je nepoznato da li je vandal uhvaćen.

Podsetimo, spomenik Stefanu Nemanji, koji je visok 23 metra i težak 68 tona, svečano je otkriven krajem januara, a od tada svakodnevno veliki broj građana dolazi da vidi spomenik i da se kraj njega fotografiše.

