BESPLATNI SPORTSKI KAMPOVI TOKOM LETA U „ŠUMICAMA“ I NA „BANJICI“

U toku letnjeg raspusta, za učenike osnovnih i srednjih škola, biće organizovani besplatni sportski kampovi košarke, fudbala, rukometa, odbojke, stonog tenisa, aikida, rvanja, džuda i latino-američkog plesa.

Ustanova sportski centar „Voždovac“ i „Voždovački centar – Šumice“, u saradnji sa gradskim Sekretarijatom za sport i omladinu i Gradskom opštinom Voždovac pripremili su program koji će dečaci i devojčice pohađati ovog leta.

LETNJI SPORTSKI KAMP “ŠUMICE 2021.“ Juli Od ponedeljka do petka

STONI TENIS od 8:00 do 9:00 časova KOŠRAKA 9:00 do 10:00 časova RUKOMET 10:00 do 11.00 časova

Avgust

foto: GO Voždovac Printscreen

Za sve informacije o grupama, terminima i načinu prijavljivanja pozvati: 064/ 3742 -778 od 8:00 do 16.00 časova.

BESPLATNI PROGRAMI U USTANOVI SC „VOŽDOVAC“ Od 01. jula do 31. avgusta 2021. godine Od ponedeljka do petka

Rukomet od 9:00 do 11:00 časova Rvanje od 9:00 do 11:00 časova Tekvondo od 10:0 do 12:00 časova Stoni tenis od 11:00 do 14:00 časova Odbojka od 11:00 do 13:00 časova Fudbal od 13:00 do 15:00 časova

Za sve informacije o grupama i terminima realizacije programa u USC „Voždovac“ pozvati 011/2667-780.

