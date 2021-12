IZ ČISTA MIRA CIGLOM LOMIO IZLOGE PO CENTRU BEOGRADA?! Olupao staklo na radnji s nakitom u Svetogorskoj, pa razbio još dva (VIDEO)

BEOGRAD - U centru Beograda na više lokacija porazbijani su izlozi, a čovek, koga vlasnici lokala prepoznaju kao nekoga ko boravi na ulici, redovno boravi baš u tom rejonu.

Najmanje tri izloga u centru grada obijena su prethodnih dana, a razlog nije nikakvo razbojništvo, već obest čoveka koji je bez ikakvog razloga bacao cigle na objektek, piše Telegraf.

Jedna od meta bila mu je prodavnica nakita u Svetogorskoj ulici i to u 21 sat, dok je okolo bilo mnogo ljudi.

Čovek, koga vlasnici lokala prepoznaju kao nekoga ko boravi na ulici, redovno baš u tom reonu. Reč je o muškarcu koji izgleda uobičajeno, relativno je miran, dok mu, kako kažu, nešto ne "kvrcne" u glavi.

- Ja radim do 21 sat, u ulici je bilo ljudi. On je ispitivao ljude zašto se na ulici oseća razređivač. Jedna mušterija mi je rekla da zaključam vrata, jer se čovek čudno ponaša. Nikakav razređivač nije smrdeo. Krenula sam da gasim svetla, kada je to puklo - on je ciglom razvalio izlog. Sreća da sam bila dublje unutra. Policija je došla u roku od 10 minuta i nije ga našla - priča Vesna, vlasnica lokala.

Kako kaže, šteta je 250 evra, a ne zna kako bi mogla da je naplati. Savetovano joj je da podigne privatnu tužbu, ali to nije opcija jer čovek nema imetak - živi na ulici.

- Čujem da ordinira tu, ima ih nekoliko od Paliluske pijace do Zelenog venca. Godinama na ulici i jednostavno ta opcija za skitnice koje nekad postanu agresivne očigledano nema rešenja. On provede noć u pritvoru ili u bolnici i ponovo je na ulici - ispričala je.

Osim ovog lokala, razbijeni izlozi zabeleženi su na knjižari u Kralja Milana, kao i na crkvenoj prodavnici.

Ovako izgleda čovek koji je lomio izloge, prema opisu očevidaca: nosi crvenu jaknu, crne pantalone i crni ranac. Opisuju ga kao nižeg i mršavijeg muškarca, starog oko 40 godina.

