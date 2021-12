DOHVATIO FLAŠU SA STOLA I SVOM SNAGOM JE BACIO U IZLOG: Gost podivljao kad su mu u kafiću u centru BG zatražili kovid propusnicu

BEOGRAD - Gost jednog lokala u centru Beograda razbesneo se i počeo da lomi nakon što mu je konobar zatražio kovid-propusnicu na uvid. Kamere su zabeležile ceo incident u kojem, srećom, niko nije povređen, a zaposleni u pomenutom lokalu opisuju za Blic kako je sve izgledalo i kako su reagovali na ovaj nemili događaj.

Uprkos tome što korona u Srbiji i širom sveta nastavlja da divlja i odnosi živote, mnogi građani i dalje se protive merama za suzbijanje pandemije, a ta neslavna praksa nije zaobšla ni našu zemlju gde pojedini građani čak ne prezaju ni od upotrebe nasilja.

foto: Profimedia

Na svojoj koži su to nažalost osetili i M.T. (40) i A.L. (24), zaposleni u popularnom lokalu u Kosovskoj, u samom centru Beograda, koji su to veče služili goste.

VESIĆ U DETALJE O NOVOGODIŠNJIM MERAMA U BG: Ovako će izgledati koncert 31. decembra ispred Skupštine! MASKE, OGRADA, BRZI TEST

- Čovek srednjih godina seo je za sto, naručio piće i sve je delovalo normalno dok mu oko 20 sati nismo zatražili kovid-propusnicu. Poštujemo sve propisane mere jer nam je zdravlje naših gostiju i zaposlenih na prvom mestu i do tog dana nismo imali nikavih neprijatnosti. Ljubazno zatražimo gositima propusnice uz izvinjenje i one koji ih nemaju takođe ljubazno zamolimo da napuste lokal. Ništa drugačiji tretman nije imao ni pomenuti gost koji je već na pomen propusnica počeo da viče kako nemamo pravo da mu to tražimo - priča M.T. za Blic.

Ipak, uprkos tome što su zaposleni pokušali da mu objasne da je takva procedura u celoj zemlji, gost se dodatno razbesneo i postao nasilan.

- Dohvatio je flašu sa stola i svom snagom je bacio u izlog lokala koji se naravno slomio. Srećom, razbijeno staklo nikog nije povredilo, a kolega A.L. je odmah pritrčao da pomogne. Gost je potom prevrnuo i sto, a mi smo pokušali da ga smirimo kako situacija ne bi dodatno eskalirala i rekli kako ćemo morati da obavestimo policiju. Međutim, gost je potom pobegao iz lokala. Obavestili smo gazde koji su naravno odmah preduzeli mere da saniraju materijalnu štetu - dodaje M.T.

Srećom, kako nam pričaju, nakon tog incidenta koji se odigrao pre desetak dana, više nisu imali nikakvih neprijatnosti.

Kurir.rs/Blic