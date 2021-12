VESIĆ U DETALJE O NOVOGODIŠNJIM MERAMA U BEOGRADU: Evo kako će izgledati koncerti 31. decembra ispred Skupštine i na Promenadi

BEOGRAD - Spektakularni novogodišnji koncerti Jelene Karleuše, Marije Šerifović i Sare Jovanović, kakve Beograd još nije video, biće održani 31. decembra na platou ispred Doma Narodne skupštine, kao i koncert Gorana Bregovića na Sava promenadi, uz sprovođenje svih epidemijskih mera, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić gostujući u jutarnjem programu TV Hepi.

- Postoji razlika između organizovanja proslava u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Koncerti koje Grad Beograd organizuje biće na otvorenom prostoru gde je daleko manji rizik od zaraze. U svakom slučaju, mnogo manji od fudbalskih i košarkaških utakmica koje se svakodnevno organizuju na otvorenom, ali i u zatvorenim prostorima koje niko ne pominje, kao da se ne događaju – rekao je Vesić. On je podsetio da će Beograd prilikom organizacije koncerata poštovati sve epidemijske mere.

foto: Beta/Saša Đorđević

- To znači da smo pripremili pedeset hiljada zaštitnih maski sa grbom Beograda koje će biti podeljene posetiocima prilikom dolaska na koncert. Pripremili smo punktove na kojima će se raditi brzi testovi na koronu koji će za nevakcinisane posetioce biti besplatni. Ukoliko bude bilo potrebno, ogradićemo prostor za posetioce. Beograd ima iskustva u tome jer smo sve koncerte tokom leta organizovali na isti način. Tada smo to radili samo mi, a nisam primetio da se neko bunio zato što su drugi koncerti bili organizovani bez primene ovih mera – rekao je zamenik gradonačelnika Beograda. On je istakao da ova epidemija traje skoro dve godine i da moramo da živimo sa virusom, jer život ne može da stane.

foto: AP/Nam Y. Huh

– Beograd je jedan od retkih gradova Evrope koji je bio otvoren poslednjih godinu dana. Biti otvoren znači da su ljudi koji rade u sektoru usluga, njih oko 40 hiljada, imali posao i primali plate.

Biti otvoren znači da su naši hoteli bili popunjeni i da su svi rasprodati za Novu godinu, jer kod nas dolaze gosti iz cele Evrope. Ponosan sam zbog toga jer je moj posao da vodim računa o ekonomiji grada i uspeo sam da se izborim da privreda radi i da naše žene i muškarci primaju plate – rekao je Vesić.

foto: EPA/DIMITRIS TOSIDIS

On je naglasio da Beograđanke i Beograđani zaslužuju doček kakav im je Grad pripremio, uz spektakularni koncert Jelene, Marije i Sare na platou ispred Doma Narodne skupštine i otvaranje Kule Beograd, najviše zgrade na Balkanu. – Slavićemo i sa puno nade dočekati 2022. godinu, uz poštovanje epidemijskih mera i čuvanje javnog zdravlja – poručio je Vesić.

