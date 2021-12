VESIĆ OTKRIVA DOBRE BROJKE ZA BEOGRAD: U sredu ujutru imaćemo POLA MILIONA vakcinisanih 3. dozom u Beogradu

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da će danas, eventualno sutra ujutru, u Beogradu trećom dozom vakcine protiv korona virusa biti vakcinisano 500 hiljada ljudi.

"To je preko 36 odsto punoletnog stanovništva i to je jedan od razloga zašto u ovom trenutku imamo manje zaraženih. Ako tome dodate one koji su preležali i one koji su vakcinisani prvi put prvom i drugom dozom, to je sigurno izmedju 700 i 800 hiljada ljudi", rekao je Vesić.

Govoreći o merama koje su trenutno na snazi, on je istakao da nema dovoljno komunalnih milicajaca u Beogradu koji bi mogli da pregledaju 1.600 vozila javnog prevoza u svakom trenutku.

"Imate i neke lokalne samouprave koje nemaju komunalne milicionere, koje možda imaju jednog ili dva na deset hiljada ljudi", rekao je on.

Vesić je dodao da Krizni štab tek treba da se sastane, ali da se on nada da neće biti pooštravanja mera.

"Suština je da ljudi sami budu svesni da treba da se zaštite. Sami odlučujete gde ćete doći, da li ćete otići na utakmicu ili nećete," istakao je Vesić.

Kurir.rs/Beta