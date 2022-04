DVE NAJVEĆE ZABLUDE U KRUŽNOM TOKU: I najiskusniji ceo život prave greške i POJMA NEMAJU DA SU U PREKRŠAJU! Ovo su osnovna pravila

Kružni tok jedna je od nerešivih saobraćajnih dilema. Iako vozači često voze "na osećaj" pravila su jasna. Čak i iskusni vozači često greše u "začaranom krugu", i to nesvesno.

Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, kaže da postoje 3 najveće nedoumice.

- Postoje tri faze, tačnije tri problematična momenta u korišćenju kružnog toka. To su uključenje, kretanje i najzad isključenje - rasčlanjuje problematiku kružnog toka Okanović.

Pritom, dve od tri nejasnoće su zapravo velike zablude.

1. PROBLEM: Uključenje

Kada je, kako objašnjava, u pitanju samo uključenje u kružni tok, postoji ta večita dilema - ko ima prednost.

- Mnogi su pogrešno ubeđeni da prednost ima vozilo koje je već u kružnom toku, i da vozilo koje se uključuje treba da ga propusti, ali to je zabluda, jer to nije propisano zakonom. To pravilo važi samo kada je tako regulisano saobraćajnom signalizacijom. Ako "obrnutog trougla" nema, onaj ko je u kružnom toku nema prednost - objašnjava Okanović.

U Srbiji je, ipak, tako regulisano upravo saobraćajnom signalizacijom, da vozilo koje je u kružnom toku ima prednost.

foto: Shutterstock

2. PROBLEM: Kretanje

Kada je u pitanju kretanje kružnim tokom, Okanović ukazuje na glavni problem koji se javlja kod vozača.

- Kretanje na većini kružnih tokova, pa i na Slaviji obavlja se po iscrtanim saobraćajnim trakama koje su kružnog oblika, te ih nazivamo prstenovima. Ono što vozači ne shvataju jeste to da tokom kretanja kružnim tokom važe ista pravila kao i na autoputu ili bulevaru, dakle bilo kojom deonicom puta sa više traka. Ne možete da sečete trake, tačnije ne možete ići iz krajnjeg levog u krajnji desni prsten, jer ćete tako ometati druga vozila. Prelazak iz trake u traku je dozvoljen, ali ne sme da ometa druge učesnike u saobraćaju - ističe Okanović.

foto: Youtube Printscreen

3. PROBLEM: Isključenje

Naposletku, dolazimo do isključenja iz kružnog toka.

- O isključenju treba razmišljati pre nego što se uopšte uključimo u kružni tok. Prema našim propisima, vozač je u obavezi da uključi desni migavac kada se isključuje iz kružnog toka. Takođe, smete da se isključite samo iz spoljašnjeg prstena, a drugačije je opet dozvoljeno samo ako ima saobraćajne signalizacije. Bitno je da znate da ne smete da se isključite ako pri tome ometate vozilo desno od vas, a prednost u ovom slučaju ima onaj koji nastavlja kretanje u svojoj traci. Ukoliko prelazite iz trake u traku, ne smete, dakle, "seći" druga vozila već je potrebno da se blagovremeno prestrojite u spoljni krug ukoliko već ne vozite njime, pre nego što se isključite udesno - kazao je Okanović.

On dodaje i da "kako bi drugi učesnici saobraćaja znali naše namere, dok se krećemo kružnim tokom, uključen je levi migavac, dok pri isključenju "palimo" desni migavac".

- Da rezimiramo, poštujte saobraćajnu traku, poštujte vozila koja se već kreću određenom saobraćajnom trakom i o isključenju razmišljajte pre nego što se uključite u kružni tok - jasan je Okanović.

(Kurir.rs / Blic)