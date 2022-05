Počeo Festival Internacionalnog Studentskog Teatra (FIST)

Juče je svečano otvoren 17. po redu Festival Internacionalnog Studentskog Teatra (FIST), pod sloganom FOBOFOBIJA- STRAH OD STRAHA . FIST tradicionalno svake godine organizuju studenti i studentkinje Katedre za menadžment i produkciju pozorišta radijua i kulture sa Fakulteta dramskih umetnosti. Kako kažu u FIST-u, ove godine, prepoznajemo da strah može da bude i kreativno žarište - pokretač ideja, nove borbe, pa tako i novih pozorišnih formata, zato se od 7. do 16. maja, prvi put od osnivanja, FIST organizuje na prostoru Beograda, Pirota, Novog Pazara i Zrenjanina i to u skladu sa konceptom zelene tranformacije, ali u do sada u neviđenom formatu karavana.

U glavnom programu učestvovaće šest predstava iz Rumunije, Bugarske, Slovenije, Severne Makedonije, Češke, sa novosadske Akademije umetnosti kao i FIST produkcija. Prateći program baviće se interaktivnom izložbom, ekološkim radionicama, tribinama o učešću mladih u kulturi, radionicama o pozorišnim procesima, a publika će imati priliku da se suoče sa svojim fobijama na našoj tabli straha koja će biti postavljena u svakom gradu.

FIST17 biće otvoren predstavom “Tamo gde pevaju”, reditelja Đorđa Nešovića, a po tekstu Filipa Grujića. Predstava će nakon ceremonije otvaranja biti realizovana u filmskom studiju DownTown, Viline vode bb, sa početkom u 19.30h.

Sve informacije o festivalu mogu se pronaći na FIST mobilnoj aplikaciji dostupnoj na IOS platformama App store i Google play, prvoj studentskoj festivalskoj aplikaciji, kao i na zvanicnom vebsajtu festivala, Instagram, Facebook i Youtube platformama.

