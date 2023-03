BEOGRAĐANAKA (70) 6 SATI ČEKALA NA PREGLED: Ni jednog pacijenta nisu prozvali satima, niti je iko ušao u ordinaciju

Beograđanka D. V. je kao kaže 1. marta u Domu zdravlja "Simo Milošević" na Banovom Brdu u Beogradu čekala na pregled oko šest sati.

"Bio mi je potreban pregled kod otorinolaringologa (ORL) pa mi je lekar opšte prakse izdao uput. Rečeno mi je da uput važi 30 dana i da se pregled ne zakazuje. To je bilo pre nekoliko nedelja. Juče sam otišla na odeljenje ORL da obavim pregled i tamo mi je rečeno da se pregledi ipak zakazuju i da moram ponovo da odem kod lekara opšte prakse", započela je priču o svojoj golgoti ova Beograđanka.

Prema njenim rečima, tad je objasnila zaposlenima u ustanovi da je njoj drugačije rečeno i da nije u mogućnosti ponovo da ide kod lekara opšte prakse.

"Tad mi je rečeno da sačekam u čekaonici i da će me neko primiti. Došla sam u 12 sati. Do 14 sati niko me nije prozvao. Za sve to vreme nije bio prozvan nijedan pacijent da uđe u ordinaciju kod lekara na pregled. Dva sata niko od pacijenata nije ušao kod lekara pa se pitam šta su oni radili za to vreme? Znam da sam ja tada čekala", kazala je D. V.

Oko 14 sati našu sagovornicu su pozvali, kako kaže, da da knjižicu i da joj zakažu pregled. Rečeno joj je da će je lekar primiti u 15 sati i 45 minuta.

"S obzirom da živim u blizini Doma zdravlja otišla sam do kuće na kratko i ponovo se vratila kako bih obavila pregled onda kad mi je rečeno da je zakazan. Na red sam došla tek oko 18 sati. Sate sam provela u Domu zdravlja iako imam više od 70 godina", zaključila je ona razgovor za Mondo.

Načelnica specijalističke službe iz Doma zdravlja Simo Milošević kazala je za naš portal da se pregledi na odeljenju ORL zakazuju na 15 minuta. "Postoje uputi bez termina koji važe 30 dana i pregledi po prioritetu koji se odrađuju u roku 24 sata. Instrumenti se sterilišu između smena. Pacijenti su bili u ordaniciji radi dijagnostike i terapije jer ne mogu odmah nakon pregleda da izađu", navela je načelnica.

Napomenula je da je pacijentkinja imala uput sa terminom u roku od 30 dana ali da je ipak primljena istog dana. "Zakazani pacijenti imaju prednost. Lekari pregledaju i decu i odrasle a ORL je hirurška grana koja je kompleksna i zahteva vreme", istakla je naša sagovornica.

Prema rečima sagovornice iz Doma zdravlja, da je hitan slučaj bio u pitanju pacijentkinja bi odmah bila primljena u službu intervencije opšte medicine i konsultant bi odmah bio pozvan da pregleda pacijentkinju.

Kurir.rs/Mondo