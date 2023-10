PENZIONERI, OTVARAJU SE OBJEKTI KOJI ĆE VAM BITI OD VELIKOG ZNAČAJA! Tamo će dosta toga biti i BESPLATNO

Socijalna politika Grada Beograda korenito se promenila u poslednjih nekoliko godina, što možda najbolje dokazuje činjenica da je u periodu od 2014. do 2023. godine izgrađeno, adaptirano ili kompletno renovirano više od 60 objekata socijalne zaštite u Beogradu.

To predstavlja više nego jasan dokaz da Grad vodi ozbiljnu socijalnu politiku i ima čvrstu viziju kako treba da izgleda socijalno odgovorno društvo koje brine o svojim građanima. Svaka ozbiljna i razvijena država svoj stepen napretka meri stepenom brige i kvalitetom usluga prema posebnim kategorijama stanovništa, dok je moralna obaveza našeg društva da se brine o najstarijima koji su nesebično gradili i stvarali naš grad i zemlju.

Trenutno u glavnom gradu ima više od 30 klubova za stare, od kojih je veliki broj otvoren u poslednje tri-četiri godine, kao i u opštinama gde nikada ranije nisu postojali. Otvoreno je više od deset novih klubova za penzionere, a opštine Barajevo, Zvezdara, Zemun, Rakovica i Surčin prvi put su dobile klubove za penzionere, dok su opštine Voždovac, Novi Beograd, Vračar, Čukarica i Savski venac dobile dodatne kapacitete, gde su pored postojećih otvoreni i novi klubovi za penzionere.

Postoji veliko interesovanje za takve prostore imajući u vidu da preko 400.000 Beograđana ima status penzionera, gradska vlast ide u susret potrebama stanovništva, te su u skladu sa tim najavljena dalja ulaganja i otvaranje novih klubova na teritoriji prestonice.

Do kraja 2023. godine se planira pokretanje postupka za izvođenje radova na tekućem održavanju objekta Kluba za odrasla i stara lica u Lazarevcu, ustanove Gerontološki centar. Površina prostora iznosi 217m2, a vrednost radova, shodno izrađenom predmeru i predračunu iznosi 9.239.222,99 dinara. Planirani završetak radova je u prvoj polovini 2024. godine.

Takođe, do kraja 2023. godine planira se pokretanje postupka za izvođenje radova na tekućem održavanju objekta Kluba za odrasla i stara lica u Obrenovcu, ustanove Gerontološki centar. Površina ovog prostora je 104m2, vrednost radova iznosi 7.061.348,36 dinara, a planirani završetak radova je u prvoj polovini 2024. Naposletku, u 2024. godini planira se izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na tekućem održavanju objekta Kluba za odrasla i stara lica na Čukarici, ustanove Gerontološki centar.

Strategija razvoja Beograda do 2030. godine predviđa da grad ima ukupno 50 klubova za stara lica koji su prevashodno namenjeni prevenciju institucionalizacije, borbi protiv samoće i svega onoga što u kasnijem periodu može da dovede do depresije. Što se tiče samih aktivnosti koje se tamo sprovode, one su besplatne i u pitanju su razni kursevi, od slikarstva, dekupaža do sportskih aktivnosti, joge i svega onoga što naši najstariji sugrađani žele.

Kurir.rs