POTROŠAČI NA STAROM GRADU SUTRA DO PONOĆI BEZ VODE: Planirani radovi na vodovodnoj mreži, obezbeđena cisterna s vodom za piće

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Stari grad, sutra od 8 do 24 sata bez vode će ostati potrošači u Bulevaru vojvode Bojovića (od Tadeuša Кošćuška do Dunavske) i Dunavskoj ulici (od Tadeuša Кošćuška do Bulevara vojvode Bojovića), saopštavaju iz JКP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija.”

Za najnužnije potrebe obezbeđena je cisterna s vodom za piće, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 ili na besplatni broj 0800-11-00-11 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs