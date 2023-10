130 PARKING MESTA, 230 NOVIH TEZGI, 60 LOKALA: Ovako će izgledati novi Beogradski buvljak na Miljakovcu (FOTO)

Gradonačelnik Aleksandar Šapić obišao je danas radove na izgradnji OTC Miljakovac – „Beogradski buvljak” u Rakovici i tom prilikom poručio da naš grad zaslužuje jednu uređenu pijacu za prodaju ove vrste robe, sa boljim uslovima kako za zakupce tako i za građane. On je tom prilikom istakao da radovi na ovoj lokaciji idu ispred roka i da bi trebalo da budu završeni krajem decembra, a da se očekuje da će uspeti da ih okončaju već u toku novembra.

foto: Printscreen/Instagram/gradonacelnikbg

– Mislim da će ovo biti zaista velika stvar, pre svega za građane koji žive u ovom delu grada, ali i za Beograd, jer naš grad zaslužuje jednu dostojanstvenu i uređenu „buvlju pijacu”, to jest otvoreni tržni centar – rekao je gradonačelnik. On je podsetio da vrednost radova iznosi nešto više od 900 miliona dinara, da lokacija obuhvata površinu od 12.000 kvadratnih metara, a pijačni plato sa boksovima i natkrivenim tezgama oko 4.000 kvadrata.

foto: Printscreen/Instagram/gradonacelnikbg

– Planiramo da prebacimo 280 zakupaca sa stare na novu lokaciju. Svi koji su imali tezge na staroj lokaciji „buvljaka” prebaciće se na novu lokaciju i niko neće biti „zakinut”. Cene zakupa se neće menjati, tako da zakupci neće imati nove troškove. Na ulasku u novi objekat postojaće oko 130 parking-mesta i 230 novih tezgi. Takođe, ovde će se nalaziti 60 lokala, a čitav prostor će biti okružen jednom saobraćajnicom – rekao je Šapić, istakavši da je sa predsednikom opštine Rakovica i direktorom Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske pijace” prethodno obišao prilazne puteve koje je uredila opština. On je istakao da će novi „Otvoreni tržni centar” imati mnogo kvalitetnije uslove za zakupce, ali i za ljude koji dolaze da kupuju.

foto: Printscreen/Instagram/gradonacelnikbg

– Lokacija novog „buvljaka” je takva da će više od 50.000 ljudi moći da stigne na novu lokaciju za 10 do 15 minuta peške. Nadam se da će nastavak radova proteći u skladu sa očekivanjima i da neće biti problema. To znači da bi tokom novembra trebalo da se ponovo nađemo i zajedno sa zakupcima i sugrađanima obeležimo početak rada novog „Otvorenog tržnog centra”. Dosadašnja lokacija biće očišćena i uređena, a potom vraćena na korišćenje vlasniku parcele.

foto: Instagram Printscreen, Gradonačelnikbg

Osim toga, lokacija na kojoj je do sada bio „buvljak” se „naslanja” na prostor na kojem će biti nova autobuska stanica, tako da će izmeštanje dodatno ubrzati nastavak izgradnje nove glavne autobuske stanice – naglasio je Šapić. Govoreći o Bulevaru patrijarha Pavla, gradonačelnik Šapić je istakao da očekuje da tender za prvu fazu bude završen u toku jeseni, kako bi se novi izvođač što pre uveo u posao na ovoj lokaciji.

– Kad budemo od Mosta na Adi „probili” bulevar kroz park, onda ćemo rasteretiti saobraćaj tako da će se do buvljaka daleko brže dolaziti. Već sada postoji devet autobuskih linija do ove lokacije, a ako bude bilo potrebe, kada buvljak počne da radi, naravno da ćemo prilagođavati gradski prevoz, jer će potrebe ovog dela grada biti drugačije nego do sada. Ovaj deo grada više neće biti isti, s obzirom na to da potrebe neće biti iste kao što su sada. Oni koji ne znaju, ova lokacija je bila pijaca do bombardovanja 1999. godine, tako da su stariji sugrađani navikli na ovu pijacu, a imali smo i mnogo zahteva da se ona vrati. Ova parcela je bila zapuštena duže od 20 godina, a danas joj vraćamo pravu namenu i to bolju, sa većim kapacitetima – rekao je Šapić. U obilasku lokacije bili su i v. d. direktora JKP-a „Beogradske pijace” Bojan Bajagić, predsednik GO Rakovica Miloš Simić i predsednik Udruženja pijačnih prodavaca „Opstanak” Srđan Praštalo.

Kurir.rs/Beoinfo