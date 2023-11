JEZIV SNIMAK IZ BEOGRADA: Manevar vozača koji je ZALEDIO one koji su se našli u blizini: Jedna stvar je poseban ŠOK (VIDEO)

Novi snimak vožnje u suprotnim smeru zabeležen je u Beogradu u ulici Omladinskih brigada, kada je vozač iz za sada nepoznatih razloga napravio grešku koja je mogla biti kobna.

Na snimku se vidi kako vozač prelazi u suprotan smer, a zatim dijagonalno preseca vozila koja mu idu u susret od kojih jedno u trenu uspeva da izbegne.

Ono što zbunjuje sve je gde je vozač završio nakon ovog poteza, s obzirom da se kretao tačno prema travnatoj površini i pešačkoj zoni koja se nalazi odmah nadomak ulice.

"Omladinskih brigada, kod Bloka A... svakodnevno to rade", "Pakao!", "Ma žuri čovek, hladi mu se večera", "Šta zna on da postoji bulevar ili auto put, za njega je to sve samo gas" - samo su neki od komentara ljudi ispod objave ovog snimka na Instagram nalogu "serbialive_beograd".

