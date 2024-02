NA OVOJ BEOGRADSKOJ RASKRSNICI PRELAZAK ULICE JE RUSKI RULET Pešaci u milosti vozača, reporter rešio da se KOCKA! (VIDEO)

A na jednoj od najprometnijih raskrsnica na Novom Beogradu semafori ne rade već nedeljama. Vozači prolazak raskrsnice uporedjuju sa ruskim ruletom dok pešaci zavise od dobre volje vozača.

U pitanju je ugao Antifašističke borbe i Bulevara Zorana Đinđića odakle je izveštavao novinar Kurira Nikola Vujović.

- Ono što možemo da vidimo to je da semafori još uvek ne rade i ono što znamo ne rade već preko desetak dana. Trenutno se radi parking u bulevaru Zorana Đinđića i zvanično to je problem uzrok. Ovo je pravi recept za nervozu i za kidanje živaca, pravi ruski rulet se igra ovde. Jedini mogući način kako trenutno ovde možete da pređete ulicu, to je da vas vozači puste i njima ste na raspolaganju.

Vujović je odličio da se i sam "kocka", a kako je prošao pogldajte u videu:

Na raskrsnici se dogodio veliki broj saobraćajnih nesreća:

- Saznali smo da se u ovih deset dana dogodilo jako puno onoga što kolokvijalno nazivamo čukanjem. Na ovoj raskrsnici to predstavlja jako veliki problem. Srećom nije bilo povređenih i pričinjene su samo manje materijalne štete, ali kako saznajemo od lokalaca i od komšija ovog dela grada, bilo je toliko saobraćajnih nezgoda da je to već višemilionska šteta.

A na rizičnoj raskrsnici trenutno nema saobraćajne policije:

- Moramo da iskoristimo i našu medijsku moć da možda uputimo apel nadležnima da se ova situacija malo bolje organizuje i da se malo bolje sredi. Eto i da napomenemo da nema ni saobraćajne policije trenutno koja bi kontrolisala situaciju. Sve je na onim pravilima desne ruke i pravilima prvenstva prolaza za vozače što stvarno ponekad može kako sam rekao da bude pravi ruski rulet.

