KONOBARICA IZBACILA STUDENTA IZ KAFIĆA U BG Naručio kafu i otvorio knjigu pa napravio problem: Zbog takvih PADA PROMET

Jedan student doživeo je neprijatnu situaciju u kafiću u Beogradu kada je naručio kafu i seo da uči.

Naime, kako je napisao na Reditu, ispred njega se tada stvorila konobarica i objasnila mu kako stoje stvari.

"Ovo mi se upravo desilo u kafiću u centru Beograda. Seo sam, naručio kafu i uzeo skriptu da se preslišavam (u sebi) dok čekam početak ispita. Prilazi mi radnica i saopštava da je ovde zabranjeno učenje.

Nisam se svađao jer sam bio potpuno zbunjen, a i devojka je bila sasvim ljubazna i videlo se da je i njoj neprijatno da mi saopštava pravila kuće, i nisam ljut, samo me zaista zanima logika iza takve odluke. Niti sam pravio buku, niti sam prekrio sto nekim materijalom (bukvalno sam samo držao malu skriptu u krilu), naručio sam piće... Inače, čim sam seo u prvi sledeći kafić nisam imao nikakvih problema, kao ni pre do sada.

Da li se vama desila slična situacija i da li neko može da mi objasni kako učenje u kafiću može da predstavlja problem", upitao je on.

foto: Printscreen Reddit

Kod korisnika mreže je ova situacija izazvala ljutnju, a bilo je i onih kojima se slično i dogodilo.

"Zamisli vide ga drugi pa i oni počnu da uče! Kraj sveta kakav poznajemo", "E ovo je susramlje!","Svašta ćeš danas da čuješ", "Isto mi se desilo u jednom drugom kafiću", "Ništa novo, postoje i oni u kojima su zabranjeni laptopovi", pisali su oni u komentarima.

Jedan čovek, koji je i sam radio kao konobar, objasnio je zbog čega sve više kafića zabranjuje učenje ili posao.

"Fora je jer im dolaze studenti i sede pet sati i popiju jednu kafu", "Ja sam pre ne znam koliko godina dok sam radio taj posao bukvalno naterao gazdu da pristane na to da jurim studente koji dođu da uče, jer sam skontao da se nakupilo masa njih. Dođu, svako uzme po kafu, zauzmu pola lokala i sede celo popodne. Hoće vodu, 'daj vode, daj vode, prazni piksle, daj vode', ma m*rš bre, idite kući, u čitaonicu. Kako smo krenuli da branimo to za par meseci se digao promet za 30 posto, a samim tim i moja lična zarada, tako da kapiram skroz lokale koji to rade. Jedan lik koji uči nije problem, njih 20 je druga priča", pojašnjeno je u komentarima.

Bonus video:

03:17 VOLEO BIH DA SE UKLJUČIMO IZ MOSKVE DA SAMI VIDITE Student medicine iz Rusije uživo za Kurir TV: Život je ISTI osim JEDNE STVARI