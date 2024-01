CEREKA SE I HISTERIČNO DERE, NEKAD I U 6 UJUTRU Devojka se žali na bahatog komšiju: Roditelji plaćaju kiriju samo da ga ne gledaju

Bahate i neodgovorne komšije baš mogu da budu problem, posebno kada narušavaju mir i kućni red.

U jednoj takvoj situaciji našla se devojka koja se požalila na mreži Redit gde je i potražila savet.

"Iznad našeg stana se uselio neki klinac gejmer koji se dernja kao magarčina. To što se dernja meni lično zaista ne smeta, ali... pošto izgleda da živi život klasičnog studenta debila kojeg roditelji ne mogu da podnesu, ali imaju para da mu plaćaju kiriju da ga ne gledaju, onda lik bleji na diskordu i dernja se u 3-4-5 pa čak i 6 ujutru ponekad. Toliko se cereka i histerično dere da nas često probudi noću.

Sutra polažem teoriju za vozačku i zaista mi treba da se naspavam lepo, ali evo, umesto da prelazim pitanja, sedim na reditu i pišem ovo jer... počelo je!

Razmišljam da odem gore i da ga zamolim lepo, bez histerije, da se stiša. Pa sam pomislila da vas pitam ovde: da li je iko imao uspeha sa normalnim pristupom? Kako je to izgledalo, i koji ste pristup imali? Da li da mu odnesem neku čokoladu lol?", napisala je ona.

foto: Printscreen/Reddit

Ljudi su je u komentarima posavetovali da prvo razgovara sa njim i skrene mu pažnju na ponašanje, a bilo je i onih koji su pisali svoja iskustva.

"Bukvalno ja sinoć u 12 kucao ženi na vrata jer je tv preglasan, izvinila se, rekla je da će da obrati pažnju, da ne čuje dobro pa se nekad zaboravi da utiša uveče jer nije svesna ni kolko je glasno ni koliko je sati. Ja sam se zahvalio, poželeo laku noć i rekao da se ne ustručava da uradi isto ako sam ja nekad preglasan i svi srećni svi zadovoljni", jedan je od komentara.

"Prestao kad smo zvali policiju"

"Ja imam srednjoškolca gejmera koji živi pored mene. Komp mu je direktno uza zid gde je meni krevet. Urla i drenja se isto kao taj tvoj. Prva 2 puta smo mu skrenuli paznju, posle smo samo zvali policiju. 2 puta su dolazili i od tada tišina. Prijavili smo i upravniku ali on je mentalno nesposoban da diše bez asistencije odraslog lica i stručne prezentacije, tako da ništa od njega", napisala je ona.

"Pa to je prva stvar koju bi trebalo da probaš da uradiš, možda on nije ni svestan da je toliko glasan. To je uglavnom problem studenata iz unutrašnjosti koji su živeli u kućama pa ne shvataju šta je stambena zgrada", "Ima slušalice ako igra neku bučnu igricu i još prica sa nekim nesvesno diže ton jer ne čuje sam sebe nije svestan sigurno zamoli ga ako je polu normalan sve će biti cool", neki su još od komentara.