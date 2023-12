ČIM JE DOŠLA KUĆI, OTIŠLA JE U KUPATILO, A ONDA... Saznao sam da me žena vara na NAJBOLNIJI NAČIN, ovako sam je otkrio

Muškarac koji je želeo da ostane anoniman, a koji se predstavio kao Nevio iz Hrvatske, požalio se da njegova supruga izuzetno voli da flertuje s muškarcima. Kad su se upoznali, bili su zaljubljeni jedno u drugo, ali to je nije sprečavalo da merka druge muškarce.

"Tada smo živeli u gradu, a venčali smo se kad je zatrudnela. Dobili smo dvoje dece i dok su deca bila mala, bio sam često na terenu", otkrio je Nevio za portal "Moje vrijeme", koji ni slutio nije šta njegova supruga radi kad njega nema.

foto: Profimedia

"Jednom kad sam bio duži period kod kuće, supruga je otišla kod komšije, čija je žena radila u prodavnici blizu naše zgrade. Sa sobom je povela i oboje naše dece. Kroz neko vreme vratila se kući s našom i kompijinom decom, s pričom da ja pripazim sve četvoro dok ona nešto pomogne komšijama", ispričao je Nevio.

Njegova supruga se vratila kući nakon par sati i počela sumnjivo da se ponaša.

"Čim je došla, otišla je u kupatilo. Ništa nisam posumnjao jer sam mislio da mu je i žena kod kuće. Međutim, kasnije sam saznao da je u to vreme ona radila. Tada sam jednostavno znao da me je prevarila s njim", otkrio je nesrećni Nevio, kog je sumnja proganjala ceo život.

foto: Profimedia

"Zbog dece nisam hteo da pravim probleme, ali me je to jako povredilo. Ubrzo nakon toga odselili smo se iz grada na selo. Tu smo se družili s još jednim parom koji je imao malu decu. Kod njih je dolazio jedan njihov stariji rođak, a supruga je opet počela da odlazi tamo bez mene, ali s decom. Primetio sam da je na neki svoj način počela da se udvara tom rođaku", otkrio je Nevio.

"Još mi je jednom prilikom rekla kako je šteta što je taj njihov rođak dobar i fin, te da je šteta što nije oženjen. Nisam siguran da li je i s njim spavala. Volim svoju ženu iako znam da me varala i to me jako boli. Ne znam jesam li normalan što opraštam, dobro se slažemo u svim stvarima, ali ipak se osećam povređeno", dodao je.

(Kurir.rs/ mojevrijeme.hr/ L. S)

