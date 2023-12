SPAVALA JE SA MUŽEM, PA SA NJEGOVIM ROĐENIM BRATOM: Kad je ostala trudna i poteglo se PITANJE OČINSTVA usledio šok za porodicu

U podkastu "Džim i Net" javila se jedna žena da odgovori na pitanje u vezi sa najvećim porodičnim tajnama. Čak ni voditelji nisu očekivali priču koju je sa njima i publikom devojka podelila.

Glavni akteri 'porodične sapunice' su rođena braća, žena jednog od njih i dete. U jednoj rečenici ova telenovela se svodi na popularnu 'Televisa presenta' frazu: "Soy tu madre pero no sé quién es tu padre (Ja sam ti majka, ali ne znam ko ti je tata)".

"Žena mog brata je spavala sa mojim drugim bratom. To se desilo pre 11 godina. Sada to znaju obojica. Moj brat je i dalje sa tom ženom. Ona je, zapravo, zatrudnela ubrzo nakon toga. Mi ne znamo čije je dete, nikad se nije postavilo to pitanje. Nikad nisu saznali. Moja braća su i dalje priljatelji, što je čudno", ispričala je devojka i ostavila voditelje u šoku.

Komentari ispod videa, koji je podeljen na Džimijevom Instagramu, bili su brojni i urnebesni.

"Ako ništa, dete ostaje u porodici", "Bar ona 100% zna da je tetka", "Braća dele sve, pa i ženu", "O, Bože, ovo će biti zeznuto kad dete poraste", "Treba mi sveta vodica da pročistim uši", "Zapdanjaci - užasno i odvratno", glasila je jedna grupa komentara.

Drugi sumnjaju da su braća i žena baš tako naivni i širokih shvatanja da bi bez ikakve drame prešli preko svega.

"Možda muž nije mogao da dobije dete, pa je ovo bio plan? I dalje je veoma čudno", pitali su se.

Treći sumnjaju da i majka živi u zabludi.

"Žena sigurno zna ko je otac, ali neće da kaže. Ali ako je njima ok, svejedno ko je otac",

Četvrti su se pitali da li bi test očinstva mogao da pokaže ko je otac s obzirom na to da su braća, ali brzo su dobili odgovore da je sve lako proverljivo ukoliko među njima postoji volja.

