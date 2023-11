"SAZNALA SAM DA ME VARA PAR MINUTA PRE NEGO ŠTO ME JE ZAPROSIO NA PUNOM STADIONU" Njenoj reakciji se svi čude, evo šta je uradila

Tifani Maldonado živi u Njujorku i influenserka je u usponu. Na društvenim mrežama deli savete, ali i utiske sa ljubavnih sastanaka.

Na društvenim mrežama su mnogi za nju saznali zahvaljujući videu koji je snimila, a koji sada ima više od dva i po miliona pregleda.

Tifani je ispričala situaciju sa bivšim partnerom, zbog koje je njihovoj ljubavi došao kraj. Na početku svoje priče, Tifani se prisetila koliko je njena veza bila ozbiljna pre raskida.

- Bila sam ludo zaljubljena u ovog čoveka. Da mi je rekao "skoči", ja bih rekla koliko visoko želi da skočim. Eto, toliko sam bila predana toj vezi. Zabavljali smo se blizu dve godine i sve je teklo kako treba, ali da me je neko pitao, ne bih bila sigurna da smo bili spremni za korak više. Međutim, on je to drugačije tumačio - započinje ona.

Kako je dalje ispričala, iznenadio ju je izletom u Orlandu, gde je plan bio da dan provedu u luna-parku. Dan je tekao savršeno, a njen dečko je odlučio da se "prijavi" za neko takmičenje u plesu, koje se održavalo na velikom stadionu usred parka. Neposredno pre početka takmičenja, dao joj je svoj telefon i zamolio da sve vreme snima, jer "želi da Tifani vidi šta će se dogoditi".

- "O, moj Bože! Ovo je tako slatko", pomislila sam. Sećam se da sam stajala u toj masi od hiljadu ljudi i držala njegov telefon, snimajući kako pobeđuje. I, pobedio je. Bila sam uzbuđena i ponosna na svog čoveka. Ali, samo nekoliko trenutaka kasnije, dok je on skakao zbog pobede, na ekranu su počele da stižu poruke od neke žene.

Bila je vrlo besna, ali dovoljno jasna da bih zaključila da je to njegova ljubavnica.

U istom momentu kada sam to shvatila, moj dečko je kleknuo ispred mene, pred celim stadionom i zaprosio me je. Snimala sam i dalje, a prenosio nas je i stadion i svi su aplaudirali.

Stajala sam tamo ukočena, ne znajući šta mi je činiti. Ponavljao mi je pitanja, dok ga nisam brzo odvukla u obližnji restoran. Tamo sam mu sve rekla - da znam za ljubavnicu i da verujem da je bila besna jer joj je javio da je odlučio da me zaprosi i da završi sa njom. Bila sam u pravu, priznao mi je sve, ali je 30 minuta pokušavao da mi govori sve ono što "želim" da čujem.

Tada sam donela najbolju odluku u svom životu i dala mu jedan odgovor: "Ljubavi, prsten od dva karata je prermalo za mene" - objasnila je Tifani.

Kako je u dodatnom videu nastavila priču, navela je da je kasnije saznala da je i ta ljubavnica udata, a da su se oni viđali sve vreme dok je Tifani bila sa njim u vezi.

- Mnoge zanima da li sam pristala na veridbu. Želim da vas podsetim samo da je ovo stvaran život, a ne neka simulacija, film, knjiga ili serija. Prvo, mnogi su mi pisali kako bi odreagovali burno, ali hoću da vam kažem da meni nije padalo na pamet da se blamiram i da hiljadu ljudi gleda kako se preznojavam i pravim scenu. Mislim da sam ga mučila ćutanjem.

Prsten je ostao na mom prstu, vraćali smo se kući bez ijedne progovorene reči. Nikom nisam rekla ništa, iako su počeli sa pitanjima kad su videli prsten. On je pokušavao da se iskupi, ali nisam mogla da mu oprostim, bilo je previše. Prsten sam mu vratila, jer ja nemam ništa od toga i ne želim da profitiram finansijski na nečemu što me je slomilo, svakako će me sve asocirati na taj trenutak.

Prošla sam mnogo terapija i mnogo rada na sebi, ali sam ponosna što sam prećutala u tom momentu, jer sam baš tada skupila snagu, a on je istu baš tada gubio - rekla je Tifani.

(Kurir.rs/ Telegraf)

Bonus video:

03:20 Prosidba u emisiji Majke i snajke