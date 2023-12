OGLASIO SE ČOVEK KOJI JE ŽENU VARAO S TASTOM: Otkrio detalje AFERE i sad su svi stali NA NJEGOVU STRANU (VIDEO)

Samo nekoliko dana nakon što je predstavljen kao preljubnik, kao neverni muž koji se upustio u ljubavno-seksualni odnos s tastom, oglasio se napokon Hunino Virgilio i pokušao da objasni šta je dovelo do toga da je pao u zagrljaj Edielsona Oliveire, čoveka čijom se ćerkom oženio.

Ispred kamere brazilskih novinara sebe je prikazao kao žrtvu i svoju vezu opisao toksičnom.

"Vrtelo mi se u glavi od njegovih neprestanih pretnji. Kada mi ne bi govorio da će me ubiti, govorio mi je da će nekoga poslati da me ubije. Ali nije na tome stao. Pretio mi je takođe i da će mi oduzeti sina, te je sve to zajedno jako uticalo na stanje mog uma", rekao je Virgilio.

🚨AGORA: Após trair a namorada com o sogro, o genro se pronunciou através de uma TV. pic.twitter.com/pkJ9v2MbeZ — CHOQUEI (@choquei) November 27, 2023

Mladić pritom nije pojasnio šta je dovelo do pretnji, čime ga je to tast navodno ucenjivao, ali je u nastavku rekao da mu je namera bila da postavi tastu zamku kako bi se oslobodio te veze.

"Morao sam da igram njegovu igru kako bih skupio protiv njega dokaze. Hvala Bogu, sada uz sebe imam advokata. Istina će isplivati na videlo i ceo Brazil će shvatiti šta se dogodilo, odnosno, šta je činio s mojim životom.”

Virgilio je u utorak na Fejsbuk postavio snimak žene koju je predstavio kao svoju taštu, pa rekao da je sirota žena već dvadesetak godina neprestano izložena Edielsonovim pretnjama.

Pritom je tasta nazvao monstrumom, pa u komentarima na društvenim mrežama dočekao prve poruke podrške.

"Meni je ovog dečka žao", napisao je jedan korisnik TikToka ispod snimka intervjua čiji je komentar dobio najveći broj lajkova.

Virgilova supruga, Kamila Oliveira, u međuvremenu se više nije oglašavala, ali vredi podsetiti da je upravo 25-godišnja devojka iz brazilske Ararakvare i bila ta koja je redak porodični skandal iznela u javnost.

Da dvojica muškaraca održavaju ljubavno-seksualni odnos iza njenih leđa, Oliveira je spoznala nakon što je iz puke radoznalosti zavirila u očev mobilni telefon, te pronašla niz intimnih prepiski i snimaka.

Šokirana devojka sve je to potom objavila na Fejsbuku i Vacapu, a njena privatna drama ubrzo se pretvorila pravi u medijski cirkus.

