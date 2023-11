BIZARAN DETALJ OTKRIO DA JE DEČKO SVE VREME VARA: Ismevali devojku koja im je išla u susret, a onda je usledio NEVIĐENI SKANDAL

Mnogi smatraju da je varanje partnera prilično komplikovano budući da morate da pamtite uvek šta pričate partnerki. Ipak, ma koliko pojedini bili navodno stručni na tom polju, ponekad ih sitnice na koje i ne obraćaju pažnju mogu razotkriti. Upravo tako je jedan snimak postao rado gledan na društvenim mrežama i postao je sinonim za razotkrivanje prevare i to zbog sitnice.

Snimak počinje parom dvoje mladih ljudi koji šetaju očigledno nekim spa centrom i to pored bazena koji je u zatvorenom prostoru. Devojka duge riđe kose u kratkoj beloj čipkanoj haljinici drži pod ruku dečka, dok im u susret ide druga devojka koja je u beloj majici i šarenoj suknji i zadubljeno gleda u telefon. Riđokosa je pak u trenutku uspela da primeti da je slučajna prolaznica obula dve različite papuče. Naime, devojka koja je upravo prošla pored njih imala je jednu mušku crnu papuču i drugu žensku belu japanku.

Devojka crvene kose počinje da se smeje smatrajući da je slučajna prolaznica bila toliko ometena da je na bazen došla u različitim papučama. Ona to nije zadržala za sebe već je vidno uzbuđena odmah dečku to rekla i prstom mu pokazala devojku koja je upravo prošla pored njih u različitoj obući. Riđokosa ne prestaje da se smeje na račun prolaznice, kada joj sasvim slučajno pogled pada na obuću njenog dečka. On je takođe imao jednu svoju, crnu papuču i drugu vidno manju, belu japanku, tačno onakvu kakvu je nosila “slučajna” prolaznica.

Devojka u trenutku shvata da je upravo bila svedok prevare, budući da je njen dečko, očigledno, pre svega nekoliko minuta bio sa tom drugom ženom, a po izlasku su slučajno zamenili po jednu papuču. Crvenokosa zapanjeno stavlja ruku preko usta u trenutku saznanja, a dečko se dodatno odao tako što je primetivši da je njegova devojka shvatila za prevaru, krenuo da beži od nje.

Snimak je samo na Instagramu dobio 412.000 lajkova, dok su se komentari smenjivali.

-Trebalo je da kaže da su slučajno zamenili obuću na bazenu.

- Kao da bi mu neko uopšte poverovao.

- Ovo je kao u filmu “Čikago” kada muž koga je žena zatekla sa ljubavnicom pita suprugu: “Draga, da li ćeš više verovati svojim očima, ili meni, tvome mužu?!”

- Čik neka se izvuče iz ovoga ako može!

- Toliko su bili glupi, da niko nije primetio da su zamenili obuću, bolje da su izašli bosi!

- Posle ovoga nema povratka, niti pomirenja.

(Kurir.rs)