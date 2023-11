DOK MU JE ŽENA RAĐALA 4. DETE, ON JE BIO NA ROMANTIČNOM VIKENDU S FATALNOM PLAVUŠOM: "On je slomljena dok se on hvali NOVOM VEZOM"

Bivši škotski profesionalni ragbista Stjuart Vilijam Hog razišao se sa suprugom Džilijan Hog i uživao u spa vikendu s "najseksi profesionalnom jahačicom na svetu", kako tepaju Leoni Mejdžor, i to samo nekoliko dana nakon što je njegova bivša supruga rodila njihovo četvrto dete.

31-godišnji Hog nedavno je napustio ragbi savez kako bi se posvetio svojoj porodici, ali čini se da se i malo previše posvetio Leoni što je dovelo do nevolja u bračnom raju... Prijatelji sportista rekli su za britanske medije da se njegov sedmogodišnji brak raspao, a trudna Džilijan napustila je njihov dom i odvela decu kod svoje majke.

Da je stvar ozbiljna, pokazuje i to što su sklonili "titule supruga i žene" s profila na društvenim mrežama, a Džilijan svog bivšeg nije ni spomenula kada je s pratiocima podelila fotografiju bebe Fibi, "poslednjeg člana njene male porodice".

Samo nekoliko sati kasnije, Stjuart je viđen s Leonom, a Džilijan to teško podnosi.

foto: Printscreen/instagram

"Džilijan je slomljeno srce. Koliko ta žena još mora da propati? Poslednje što bi svaka novopečena mama želela da vidi je da se otac njene dece hvali svojom novom vezom po društvenim mrežama. Ona jednostavno ne može da prestane da razmišlja o tome kako joj je baš sad to priredio", rekao je izvor, piše The Sun.

"U potpunosti je podržavala njegovu karijeru. Čim su se vratili u rodni grad sve je došlo na svoje mesto. Nije mogla dalje", dodao je drugi izvor, prenosi Jutarnji.

Iako nije poznato kako su se Stjuart i Leona upoznali, meštani tvrde da ih često vide kako zajedno jedu u pabu i tvrde da ju je on već upoznao sa svojim roditeljima. Budući da je i on ljubitelj jahanja, moguće da ih je upravo to spojilo...

(Kurir.rs)

