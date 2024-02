"KAKAV RANČ PROKLETIH" Beograđanku nerviraju komšije: Živimo u soliteru sa 20 spratova i ovo u životu NISAM VIDELA

Neodgovorne i bahate komšije mogu da predstavljaju veliki problem kada je reč o životu u stambenoj zajednici, a do rešenja se uglavnom, ne dolazi lako, posebno ne kada je reč o velikom soliteru.

Problem sa komšijama podelila je jedna devojka koja živi u soliteru, te je i potražila savet kako da isti reši.

"Živimo u Beogradu, u soliteru sa 20 spratova koji delimo sa neurednim komšijama. Toliko đubreta u životu nisam videla. Bacaju svakojaka sr*nja sa terasa pa često upadne na našu, a o štroki oko zgrade da ne pričam.

Saksije su nam često pune krvavih maramica, ljuski od jaja, komada hleba, omota od čokoladica, tabli lekova... nema teoretske šanse da budemo sigurni ko baca ali najverovatnije ovi odmah iznad nas. Tu izgleda živi neki matori deda i sumnjam da ima smisla raspravljati se sa njim.

Predsednica kućnog saveta kaže da polepimo po zgradi obaveštenje da se ne baca đubre... Da li ste ikada zvali komunalnu zbog ovakvih problema? Negde pročitah da daju rok od par dana da se očisti oko zgrade a nakon toga pišu kaznu. Koliko je realno da urade išta korisno?", napisala je ona na društvenoj mreži Redit.

foto: Printscreen/Reddit

Jedan korisnik je napisao svoje iskustvo i otkrio kako je rešio problem.

"Ja sam to rešio tako što sam postavio stari telefon na balkon na način da sam ga zalepio na drvenu letvu da tačno snima prema gornjim spratovima, odakle je komšinica skoro svako jutro istresala krpe, deke, uglavnom sranja, najgadniju prašinu i šta sve ne, što je ulazilo meni kroz otvoren prozor. I kad sam je snimio kako to istresa, otišao joj odmah na vrata, i servirao jednu jutarnju kaznu... Studentarija neka bila, nisu više ludovali", napisao je on.

Bilo je i drugih predloga:

"Zašto ne zatvoriš terasu? Ja sam moju zatvorio zbog golubova i mogu reći da se pokazalo odlično", Ja volim, tamo u ponoćnoj šetnji, da se dernjam na kuče ispod takve zgrade 'dobro ako su oni seljaci pa bacaju đubre kroz prozor, ne moraš i ti biti seljanka da ga sad jedeš'", "Kakav ranč prokletih", "Šta tražiš crna ženo u soliteru sa 20 spratova?", pisali su drugi u komentarima.

Podsetimo, kazne za bacanje smeća su od 5.000 do 50.000 dinara. Međutim, počinilac se može kazniti samo ukoliko ga komunalni inspektor zatekne kako to radi.