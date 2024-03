TRASA AUTOBUSA 409 OD DANAS SE MENJA: Noviteti u Ulici ruža, evo kuda sada vozi

Tokom izvođenja radova na izgradnji kanalizacije u Ulici ruža, na delu od Ulice vojvode Stepe do Šljivarske ulice, od 5. do 24. marta doći će dopromena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj, zbog čega će vozila sa linije javnog prevoza 409 saobraćati na sledeći način:

– linija 409 će u oba smera saobraćati ulicama Vojvode Stepe, Zemljoradničkom, Bulevarom patrijarha Germana, Bulevarom JNA, Kefalonijskom i dalje redovnom trasom.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta.

Kurir.rs/Beoinfo