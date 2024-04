"PRILAZI MI DEČKO NA STANICI U BEOGRADU, OSTAVIO MI MAMIN BROJ" Obrt usledio kad je došao kući, nakon REČI SUPRUGE shvatio ISTINU

BEOGRAD - Korisnik društvene mreže "X" podelio je na ovoj platformi iskustvo koje mu je ostavilo "gorak ukus", opisavši situaciju koja mu se dogodila ispred autobuske stanice u Beogradu.

Naime, prišao mu je mladić koji mu se požalio da nema novca. Ubrzo potom autor objave shvatio je da je žrtva prevare, no tada je već bilo kasno.

Kako je opisao u objavi, reč je o mladiću starom svega 17, 18 godina, koji ga je upitao u kom pravcu da ide da bi stopirao do Novog Sada, a potom do Odžaka. Kako dalje opisuje, mladić mu se jadao da su ga "izdžeparili i da nema novca za kartu".

- Juče mi ispred autobuske stanice u Beogradu priđe dečko od 17-18 godište i pita me u kom pravcu da ide kako bi stopirao do Novog Sada, pa posle do Odžaka. Kaže izdžeparili ga i nema para za kartu. Bi mi ga žao i dam mu 1.500 dinara za kartu. Ostavio mi je mamin broj telefona koji je uvek nedostupan - glasi njegova objava.

Potom je dodao da se njegova supruga čudom nije mogla načuditi koliko je ispao naivan.

- Reče mi supruga da ne može da veruje kako ja uvek naletim na takve i koliko sam naivan. Nerado priznajem, a izgleda da je u pravu. Dečko je toliko mlad, a tako je dobro odigrao tu ulogu da je to neverovatno. Nek' mu je sa srećom, a ja moram da prestanem da verujem svakome - zaključio je.

Odgovarajući na komentar korisnika, koji mu je napisao da bi "sebi skratio muke da mu je samo kazao gde da stopira", rekao je:

- Izgledao je tako očajno i delovao ubedljivo pa nisam imao srca da ga šaljem na auto-put, a i ne znam kako da mu to objasnim jer mi je rekao da nema predstavu gde se sta nalazi.

Na drugi komentar, koji glasi "ko zna zašto je to dobro, neka ga", odgovorio je:

- Osećam se baš dobro kad nekome pomognem i isto tako loše kad to neko iskorišćava - naveo je autor objave u komentaru.

"Nema potrebe, ti si sve odradio kako treba. Iskorišćavali ili ne-ti si ok. Ide "na dušu" onima koji koriste dobrotu", glasio je jedan od komentara korisnika.

Mnogi korisnici složni su u tome da je učinio dobro delo, te da ne treba da ga grize savest.

"Da nisi dobar čovek, ne bi mogao da te prevari, gledaj to sa vedrije strane, a onaj od gore to vidi pa će da nagradi..Bravo za tebe", samo je jedan od pozitivnih komentara ispod objave ovog muškarca.