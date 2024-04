ALEKSANDAR ŠAPIĆ: „Beogradski dani porodice” prilika da se posvetimo jedni drugima i sačuvamo naše tradicionalne vrednosti

„Beogradki dani porodice” su prilika da ponovo budemo jedni sa drugima, da posvetimo vreme jedni drugima, a da u isto vreme pokušamo da sačuvamo naše tradicionalne vrednosti. Suština ove manifestacije je da postane nešto što je tradicionalno i što će da bude stastavni deo aprila i maja u Beogradu, kada je naš grad najlepši i kada se sve budi i cveta, izjavio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić gostujući u Beogradskoj hronici.

– Prošle godine su bile drugačije okolnosti i manifestacija je trajala samo jedan vikend, ali kada verujete da je nešto ispravno onda ne odustajete, a ja sam verovao od momenta kada sam došao na nesto gradonačelnika. Tada sam najavio da želim da napravim jednu manifestaciju koja će da bude posvećena porodici kao simbolu, svima nama, jer mi jesmo jedna velika porodica, mi svi Beograđani i svi građani ove zemlje. Nekako u vremenima u kojima živimo, kada su tradicionalna porodica i uopšte neke tradicionalne društvene vrednosti stalno na udaru raznih interesnih grupa, onda je važno da se sistemski deluje. Ja sam se odlučio da dam svoj doprinos, da pokušam da napravim jednu manifestaciju koja će da pomogne da se ljudi povežu, da provode više vremena zajedno, da unesemo malo radosti i veselja jer danas preovladavaju crne vesti, a nije sve tako crno, ima puno lepih stvari koje se događaju oko nas – rekao je Šapić.

On je naglasio da su „Beogradski dani porodice” prava prilika za to jer će dva meseca na desetak pozicija širom centra grada od Terazijske česme do Kalemegdanske tvrđave biti razne društvene aktivnosti, kulturno-umetničke događaji, pozorišne predstave, koncerti, a bine će ovde ostati dva meseca.

– Stvarno želimo da ovo postane nešto po čemu će Beograd, pored svih drugih svojih osobenosti biti prepoznatljiv. Zato sam srećan i drago mi je što se ta atmosfera oseća. Treba nekad izdržati, ja sam se u životu ivek trudio da ne odustajem, a bilo je svavakvih opstrukcija kada sam prvi put pomenuo ovu ideju. Ali kada je čovek uporan za nešto što je ispravno, onda to će to uvek da izgura i ja verujem da je ovo prava stvar i da to nema veze sa politikom i aktuelnom vlašću već sa našim gradom i svim Beograđanima. To ima veze sa našim društvom, sa našim bližnjima, sa svima onima koje volimo, a danas ljubavi nestaje što ne smemo da dozvolimo – rekao je Šapić.

Program je takav da je namenjen svima, sve je besplatno, a kako je rekao, Grad će se potruditi da svi oni koji žele da daju doprinos budu dobrodošli, bine će stajati i biće vremena da i oni učestvuju.

Šapić je ovom prilikom ekskluzivno najavio da postoji ideja i da će se na tome raditi u narednom periodu, da se spoji Kalemegdanski park sa Knez Mihailovom ulicom kako bi se na tom prostoru stvaorila kompaktna pešačka zona.

- Ideja je da se na mestu Ulice Tadeuša Košćuška napravi trg i da se uradi pešačka zona od Terazijske česme do Kalemegdanske tvrđave. Takođe cilj nam je da sa jednom velikom rekonstrukcijom čitavog centra grada što podrazumeva i sređivanje Knez Mihajlove ulice, koja nije obnavljana od kada je pretvorena u pešačku zonu, Beogradu damo jednu potpuno novu sliku - rekao je Šapić.

Prema njegovim rečima moramo da iskoristimo više Kalemgdanski park i tvrđavu jer je to najlepše mesto u našem gradu na ušću dveju velikih reka gde postoji naša velika kulturno-istorijska baština.

- Treba da iskoristimo prirodna bogastva koja imamo i da napravimo ambijent u kojem će naši sugrađani moći da uživaju i na koji će biti ponosni. „Beogradski dani porodice” treba da nas podstaknu da neke druge stvari koje su ostale zapostavljene da pokušamo da uradimo u sledećem periodu - poruka je Aleksandra Šapića.

Govoreći o bezbednosti u gradu Šapić je istakao da su za organizivanje jedne ovakve manifestacije, kao što su „Beogradski dani porodice” sve službe u gradu maksimalno aganžovane i da se na temi bezbednosti vrlo ozbiljno radi.

- Imamo ideju da postavimo 102 komunalno-bezbednosna objekta širom grada koji će kao posebna služba grada pomagati policiji da vodi računa o bezbednosti oko škola i vrtića. Po svim parametrima Beograd spada u jedan od najbezbednijih gradova u Evropi i svetu u odnosu na svoj broj stanovnika jer u Beogradu nema „džeparenja” koje imate u svim velikim metropolama, a takođe ne postoje delovi grada u koje građani ne smeju da zalaze. Kao gradska uprava učinićemo sve, što je u okviru naših nadležnosti, da budemo još bezbedniji i da se ljudi osećaju sigurno - zaključio je Šapić.

