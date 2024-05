MEĐUNARODNI DAN PORODICE: 'Veliki beogradski porodični karneval' slavi i neguje najlepšu tradiciju i vrednosti društva!

Danas, 15.maja, na Svetski dan porodice održava se „Veliki beogradski porodičn karneval" u okviru manifestacije od posebnog značaja za Grad Beograd „Beogradski dani porodice”.

Tema karnevala je „Ljubav i porodica", a povorka će se u podne okupiti kod fontane „Ribar" na Kalemegdanu, odakle u 12 časova započinje defile duž Knez Mihailove ulice, tokom koje će biti dva muzička punkta u zoni znanja i tradicije kod TC Rajićeva, i na bini kod Instituta „Servantes".

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić svečano je otvorio drugu po redu manifestaciju „Beogradski dani porodice" 15. aprila 2024. godine.

foto: Beoinfo

Defile karnevala završava se na Trgu Republike gde se nastavlja program „Velikog beogradskog porodičnog karnevala". Učesnici karnevala su Orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova, vitezovi iz udruženja za očuvanje starih zanata i veština „Beli orlovi", Beogradske mažuretkinje, ulične akrobate, folklorna društva, vrtići sa teritorije opštine Stari Grad, učenici osnovnih škola sa teritorije grada Beograda kao i mnogobrojni građani i posetioci grada Beograda.

Tokom čitavog dana bina na Trgu Republike biće posvećena karnevalu sa bogatim muzičkim programom. Uveče od 20 časova na velikoj bini na Trgu Republike nastupiće Ansambl narodnih pesama i igara sa Kosova i Metohije „Venac" sa predstavom „700 godina Gračanice".

foto: Beoinfo

Organizatori manifestacije „Beogradski dani porodice" pozivaju sve Beograđane i goste srpske prestonice da uzmu učešće u karnevalu.

Manifestacija „Beogradski dani porodice" održava se od 15. aprila do 15. juna na 18 lokacija u prestonici. „Dani porodice" u Beogradu ove godine održavaju se drugi put, a cilj je da ova manifestacija postane tradicionalna i bude jedan od simbola Beograda.

Kako je pred početak ove manfestacije najavio predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić, „Beogradski dani porodice" ove godine umesto jednog vikenda, koliko je manifestacija trajala prethodne godine, traju dva meseca, od 15. aprila do 15. juna.

foto: Beoinfo

Šapić je istakao da je porodica srž svakog društva, a da će „Beogradski dani porodice" čuvati našu tradiciju, širiti ljubav i solidarnost.

- Ove godine smo to organizovali da traje duže, da bude bogatiji program, zato što je porodica nukleus svakog društva. Nažalost, živimo u vremenima kada ona, ta forma tradicionalne porodice teško opstaje, ali bez obzira na to, ne smemo nikada da odustanemo od borbe za porodicu, jer svi mi jesmo ovde jedna porodica i narod jeste jedna porodica - naglasio je Šapić.

On je rekao da je su želeli da upravo u mesecima kada je Beograd najlepši, kada se budi, kada cveta, kada ljudi izlaze ponovo na ulicu zbog proleća, da to iskoriste.

foto: Beoinfo

- Od Terazijske česme, skroz do Kalemegdanske tvrđave, do donjeg Kalemegdana, Studentskog parka, sa svim sporednim bočnim ulicama iz Knez Mihajlove, da dva meseca bude stalno nekog programa, da nastupaju razna kulturno-umetnička društva, izvođači, glumci, da imamo pozorišne predstave, da imamo svega onoga što nam omogućava da budemo u ovim danima i radosni i veseli, da provedemo vreme sa svojim bližnjima, da mogu ljudi da dođu sa svojom decom, prijateljima, rođacima, komšijama. Da dođu, naravno i oni koji dolaze u Beograd, ne samo Beograđani, svi oni koji posećuju Beograd, mogu, takođe, lepo da se provedu - rekao je on.

Šapić je dodao i da će najveći broj događaja biti tokom vikenda.

- Trudićemo se da bude tokom ova dva meseca sve što je naša tradicija i da sve ono najvrednije što imamo u Srbiji, pokažemo. Neretko u ovim teškim vremenima zaboravljamo, ali ne smemo, moramo da čuvamo našu tradiciju i istoriju - rekao Šapić.

foto: Beoinfo

Manifestacija „Beogradski dani porodice 2024" traje do 15. juna u raznim oblicima na različitim lokacijama u prestonici. Prošle godine proglašena je za manifestaciju od posebnog značaja za Grad Beograd.

U organizaciji Grada Beograda programi će biti održani na Terazijama, Beogradskoj tvrđavi, u Parku vojvode Vuka, Studentskom parku, Knez Mihailovoj..., na tim lokacijama postavljeno je deset bina sa 20-ak tematskih sadržaja.

Nastupiće kulturno-umetnička društva, muzičari i glumci, biće održane pozorišne predstave i upriličeni sportski sadržaji za sve generacije. Planirano je da se na centralnoj bini na Trgu republike organizuju veliki večernji koncerti.

foto: Beoinfo

Kolektivno venčanje 26. maja, Кarneval brodova 15. juna, Ulični karneval i druge dobro poznate gradske manifestacije su sada deo događaja „Beogradski dani porodice".

Pored ovih, biće priređeno više od 100 koncerata klasične, džez, bluz, pop i rok muzike. Najavljeno je i više od 30 pozorišnih predstava za decu i odrasle i više od 50 bioskopskih projekcija na otvorenom. Čak 18 tematskih zona raspoređenih od Trga republike duž Knez Mihailove ulice do Kalemegdana čine epicentar ovog događaja.

Međunarodni dan porodice obeležava se širom sveta svakog 15. maja od 1993. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila ovaj datum Svetskim danom porodice.

foto: Beoinfo

Cilj ovog praznika je da ohrabri zemlje članice da prepoznaju potrebu za osnaživanjem porodice kao institucije.

Porodica je temelj našeg društva i osnova naše kulture. Ipak, u mnogim delovima sveta porodice su izložene različitim izazovima i problemima. Suočavaju se sa nemaštinom, nasiljem i različitim oblicima diskriminacije. Zato je važno da se obeležavanjem Međunarodnog dana porodice podigne svest o tim problemima i podstakne akcija za zaštitu i podršku porodicama.

Program manifestacije organizovan je na sledećim lokacijama: Centralna bina (Trg republike) Zona video igara (Кnez Mihailova) Turistička organizacija (Кnez Кihailova) Zona džez, bluz i rok muzike (Кnez Кihailova, kod Instituta Servantes) Umetnička zona (Studentski park) Scena kamerne muzike (Studentski park) Zona Кolarca (Кolarac) Balkon Кolarca Bioskop na terasi (krov Кolarca) Zona plesa (plato kod Obilićevog venca) Zona pozorišta i filma (Park vojvode Vuka) Zona slikarstva (Topličin venac, ispod parka vojvode Vuka / pešačka zona kod Supermarketa) Zona znanja i tradicije (plato ispred Rajićeve) Mali luna park (Gornji Кalemegdan) Veliki luna park (Donji Кalemegdan) Zona festivala (Gornji Кalemegdan) Zona životinja (Gornji Кalemegdan) Mini zoo vrt (Gornji Кalemegdan) Dresura pasa i jahanje (Gornji Кalemegdan) Zona cirkusa (Gornji Кalemegdan) Zona prirode (Gornji Кalemegdan) Zona sporta (Gornji Кalemegdan) Zona popularne i narodne muzike (Donji Кalemegdan) Srpsko srednjovekovno selo (Donji Кalemegdan kod Nebojšine kule)

foto: Beoinfo

Briga o porodici je jedan od prioriteta Grada Beograda, isticano je više puta. I ove godine svi beogradski đaci dobiće besplatne udžbenike

Grad je ove godine otišao korak dalje, pa će roditeljima u septembru biti isplaćeno po 20.000 dinara za svako školsko dete. Novac je namenjen za udžbenike, pribor, odeću, obuću, čime je Grad želeo da olakša roditeljima početak školske godine koji je značajna stavka u porodičnom budžetu. Sve informacije o načinu na koji mogu da se prijave za 20.000 dinara đačke pomoći porodicama, roditelji će dobiti u osnovnim i srednjim školama u Beogradu. Prijava traje do kraja leta, a novac će u septembru biti uplaćen na račune roditelja.

Takođe, počelo je i izdavanje kartica za besplatan ulazak na otvorene gradske bazene tokom predstojeće letnje sezone. Kartice za bazen za sezonu 2024. Beograđani mogu da preuzmu u bilo kojoj od beogradskih opština na šalterima Grada Beograda.

1 / 20 Foto: Beoinfo

kurir.rs/gradonačelnik.beograd.rs/Prenela: T. B.