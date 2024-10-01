PAŽNJA! DANAS ISKLJUČENJA STRUJE U 9 BEOGRADSKIH OPŠTINA! Imate vremena do 8 sati, pogledajte spisak
BEOGRAD - EDB Beograd za danas je zbog radova planirao isključenja struje u 9 beogradskih opština.
Zvezdara
Zvezdara 08:30 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 298-328,195B-211,217-227, GENERALA M ŽIVKOVIĆA: 6-12,5, KOSTE ABRAŠEVIĆA: 5-5,11-13, MILOŠA ZEČEVIĆA: 2-4,1-3,7, RADOJA DOMANOVIĆA: 6-28,7,13, RADOJKE LAKIĆ: 22-26,17, SLOB.-DANKA-SAVIĆ: 44-48,23-35, STAN SREMČEVIĆA: 1-5,
Zvezdara 09:00 - 14:00 Naselje MIRIJEVO: VITEZOVA K.ZVEZDE: 56A,
Zvezdara 08:00 - 12:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 405B,
Zvezdara 08:30 - 14:00 Naselje V.MOKRI LUG: MIODRAGA IBROVCA: 40B-40V,
Palilula
Palilula 12:00 - 16:00 SLANAČKI PUT: BB,
Palilula 09:00 - 14:00 Naselje BG-KRNjAČA: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 2: 4-8A,12-30A,1-23,27-31M, KRISTE ĐORĐEVIĆ: 5-7, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 2: 39E-39H,
Voždovac
Voždovac 09:00 - 16:00 KOSTOLAČKA: 58-58,43,53, VOJVODE STEPE: 224,249-249,
Voždovac 10:00 - 17:00 SAVE MAŠKOVIĆA: 2A-2B,
Voždovac 08:30 - 14:00 MIODRAGA ŽIVANOVA: 3, Naselje BEOGRAD: VOJVODE VLAHOVIĆA: 60,66g,35i,43-43M,47I-53Lj,57,
Čukarica
Čukarica 09:00 - 16:00 Naselje SREMČICA: ŠUMSKE EKONOMIJE: 6,
Novi Beograd
Novi Beograd 08:30 - 10:30 DELIBLATSKA: 6-24,7-21, DOBANOVAČKA: 3, DOBOJSKA: 2, GOLUBINAČKA: 3A,7g-7V,27, OBRENOVAČKA: 12-14,5-15, RUMSKA: 2,1-11, SEMBERIJSKA: 4-24,1a-3V,7-11,19a, ŠIDSKA: 1, SRBOBRANSKA: 2,6-12,5-13, SURČINSKA: 111z, SURČINSKI PUT: 1-1, VAJARSKA: 21, VINOGRADSKA: 36-36ž,112-164,27a,35V,39V-43d,47B-47V,51-51V,115i-115j,135D-135E,159,163,283b-285d,289b-291g,303-303V, Naselje NOVI BEOGRAD: JEVREJSKIH ŽRTAVA: 19,23,
Zemun
Zemun 08:30 - 17:00 AUTOPUT ZA ZAGREB: 26g-26H,32,300G,
Mladenovac
Mladenovac 00:00 - 05:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BRAĆE BADžAK: 2,
Surčin
Surčin 08:30 - 17:00 Naselje SURČIN: CARICE MILICE: 8-14,9, FEDERIKA FELINIJA: 4,8A-8C,19-21, KOSTE ABRAŠEVIĆ: 10,14,1,5,11-15, KRALjA PETRA PRVOG: 6-8,12,1, MILANA KONjOVIĆA: 12-16A,20-28g,32-34A,48,52g-52v,56-58B,72,21,29B,35-43v,49-57,63-67, MILOŠA CRNjANSKOG: 2-4,8,14-16,11-13, MILOVANA GLIŠIĆA: 10,7,11-13, NEMANjINA: 6,10,16-20,9-15,23-25, PATRIJARHA PAVLA: 4-8a,12-22,3-7, PERUNOVA: 4-8,12-16,1-3,9-17, SVETOG SAVE: 2,20,24,76,84-94,1A-11,17-23,27,43-47,53-57,61-65,69,73,77,81-81C,85-87,91-97,101-103,107,111A-115,119-123,127-129,137-141,145a,153, UŽIČKA: 14-16,20,3-7,11, VALjEVSKA: 13, VASILIJA OSTROŠKOG: 2,6-6A,10-12,18,28,32,50,62,66-76,5,9-13,43,49-61B,69,77-81C, VIKTORA STARČIĆA: 1, VOJISLAVA ILIĆA: 6-14A, ZORANA RADMILOVIĆA: 12-12v,16,
Lazarevac 08:00 - 14:00 Naselje Dudovica (zasek Marinac).
Kurir.rs
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