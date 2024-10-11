DANAS BEZ STRUJE U 9 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Na spisku i ove centralne ulice na opštini Stari grad
BEOGRAD - Elektrodistribucija Beograd planirala je za danas brojne radove pa će isključenja struje biti u 9 beogradskih opština.
Proverite jeste li na spisku:
Stari grad
08:30 - 13:00 BALKANSKA: 4-8,3-5,9-9, PRIZRENSKA: BB,2-4A/1,8-8,1-3,7-7F/8, SREMSKA: 9-9F/8, TERAZIJE: 10,16-16,22-24,28,36F/8-42A,
Zvezdara
10:00 - 16:00 J. ANDREJEVIĆ: 4,8,12,16A,1-5, MATICE SRPSKE: 2-4A,8-10,1B-1G, MIODRAGA MIJOVIĆA: 6-10, ZAGRAĐE: 4-18A,1A, Naselje MIRIJEVO: LAZARA TRIFUNOVIĆA: 9-13, VITEZOVA K.ZVEZDE: 54A-64,103-105G,
Palilula
08:00 - 16:00 Naselje JABUČKI RIT: JABUČKI RIT: 14,18,42-62A,9-19,41-61, Naselje OVČA: MIHAJA EMINESKUA: 148-152,160,149-173B,177-187,191, NUŠIĆEVA: 127,135-137,143B, Naselje PADINSKA SKELA: JABUČKI RIT: BB,BB,BB,BB,BB,BB,10,100-104,101-105,
Palilula 10:00 - 13:00 Naselje Krnjača: PANČEVAČKI PUT: 2A-2R,
Palilula 09:00 - 12:00 Naselje BORČA: BRATSTVA I JEDINSTVA: 76,
Voždovac
08:30 - 14:00 ADMIRALA VUKOVIĆA: 24-46,50-74,23-75, BORISAVLjEVIĆEVA: 20-26,30-44,19-45,51, BOŽE JANKOVIĆA: 11, DANIJELOVA: 12-16,9, KAPETANA M MILETIĆA: 2,1, KRIVOLAČKA: 12-16, KUMODRAŠKA: 2-20,1-17A,21, LjUBE NEDIĆA: 4,1, PREŠERNOVA: 20-36,13-21,25, RANKA TAJSIĆA: 30-40, RIBNIČKA: 1-5, RUCOVIĆEVA: 1-7, STEFANA PRVOVENČANOG: 4-4,28-30, STEVANA LILIĆA: 4A-8,3-7, TABANOVAČKA: bb,BB,10-16,20-22A,3-5B,27, TRIŠE KACLEROVIĆA: 18-20,24-34,27-27Ž,
Zemun
09:00 - 15:00 DUNAVSKIH VIROVA: 30-36,
Zemun 08:30 - 10:30 Naselje ZEMUN POLjE: BEŽE ALBAHARI: 10-14, MIHAJLA PUPINA: 28-34, OLGE PETROV: 8-22,5-7, PERE KOSORIĆA: 17-27, SINIŠE BOGNERA: 8-16,1-7,
Barajevo
09:00 - 12:00 Naselje ROŽANCI: DESETOG OKTOBRA: 2-10,14-14A,20-26,30-34A,1-5,9,13-25A, KLENOVAČKA: 2A-8,1-7, KOSMAJSKIH PARTIZANA: bb,2-12,18-22,26-28,32-36,40A-48,54-70,94-96A,1,7-29A,33-37A,41-45A,123,169, SELSKA: 2,8-10,26,40,1-5,11-13A,19-23,27-29, STANKOVA: 2-6,10-28,64,110,1,7-9,17, ŠUMADIJSKA: 4-8,12-20,24-28,32-36,40-42,48,52-58,62,66-68,72-86,3-15,19-21A,25-31,35-45,49-63,67,151,183, TIJANOVAČKA: 1A-5,9-15,
Sopot
08:30 - 15:00 Naselje NEMENIKUĆE: AVALSKA: ,2,8-14,232,250,1,5,9A,13-21,25-29,33-35,237,275B, JANKA KATIĆA: ,4-4A,8-10,16-18,24,28-32,274,310A,314,326,1A-11,19-21,27-29A,311A,317A-319,333,369A, JOVANA ŽUJOVIĆA: ,2-4,8-10,20-24,28-30,34,40,192,260,284,290,304,340A,3B,9-15A,293-295,585, KAPETANA DRAGIĆA: ,2-4,8-16,28,194A,202,1-5B,11,15-15,19-21,31-31A,39,201-201,215, KARAĐORĐEVA: 2-16,22-22,26,64,1,5-13,277, KOSMAJSKA: 2,6,36-36A,76A,138A,150,1,5-15A,31,41,141,151B, KOSMAJSKOG ODREDA: 4-10,16-26,30-32,40-40A,44-52,56-68,72-74A,80-86,90,98,104B,142,192,220,264,440,524D-526A,532A-534A,610A,3,7-11,15,19,23-25,29-35,39-43A,47-65,69-71,75-79,83,89-99,105-105A,109-109A,115A,151A,221B-221D,257,261,267A,477,521-523J,531,535A-535D,539B,617B, MILOVANA GLIŠIĆA: ,2-2A,6-8A,324A,472-474C,1,9,473, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 4-14A,22-24,28,32,40,70,214,446,454,5,447A, NjEGOŠEVA: 26-32,36-44,48-50,56-58,66,98,11,21-21A,29,93,335, SVETOZARA ĐUKIĆA: ,6-12,7-11, USTANIČKA: 2,6,32,452,451-453, Naselje ROGAČA: KOSMAJSKA: 84,83,153-155C,245A,
Mladenovac
08:30 - 16:00 Naselje MEĐULUŽJE: IVANA MILUTINOVIĆA: 25, Naselje PRUŽATOVAC: BANjIČKA: 18A, ČESMALjSKA: 8, DONjOKRAJSKA: 3,33, GORNjOKRAJSKA: 32A,5,11, POVRTARSKA: 1A, PRUŽATOVAČKA: 2A-6,12A,18B-20A,30A,48,54A,62,68,82-84,90A,100,116,154A,184A,192A,248-250,278,1B-5,25,29,39,55,61,73,121,175A,187,195,211A,235A-237A,253-253A, ŠKOLSKI PUT: 2,24, STRUGARSKA: 1, ŠUMARSKA: 14, VAROVNIČKA: 8A,24,53, ZABOJSKA: 16A,30, Naselje VELIKA IVANČA: BRAĆE JANKOVIĆ: 4,3,11, ĆUKOVAČKA: 22, GORIČKA: 4,3-5, JENDEČKA: 512,15,19,23,29, LESKA: 2A,24b,30,19,27B,57,65, MAJDANSKA: 13, MARTOVSKA: 18,24,34-34A,42A,46,66A,70,19,23-25,53,59, METALjKA: ,4,66,17,35, MILATOVIČKA: 6,13A,45, MILORADA PETROVIĆA-S: 2,6,10,26A,32,48A,64A,74,45,49A,53, MRAMORSKA: 6-8, OBRŠINSKA: 2,10,5, PREVALSKA: 12,48,13, SVETOSAVSKI PUT: 20-22,21A,25,45,53-55,61, TRNOVAČKI PUT: 12, VELIKA IVANČA: ,2-8,12,20,24C,88A,94,122,138B,146,154,182,194A,202,238,294,318A,332,340,362,370,392A,396,472,524A,546A,600A,636,1-7,11-13A,19,25,35,53A,87-89,113A,117A,123,141A,153A-155,181,231A,235B-235C,255B,269A,273,281A,293,333,361A-363,369B,377,421,427A,477B-479,579A,999, VRANOVAČKA: 13A,
Surčin
08:30 - 12:30 Naselje SURČIN: BRAĆE NIKOLIĆ: 23-59B, KANALSKA: 2-50,58,62-66,72-78,1-13b,19,23,27-31,37-43, MLINSKA: 14-24,28,11-19,33-39,47-47, ZABRANSKA: 2-22,1,5-15,21-23,37-37D,
Kurir.rs
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