DANAS RADOVI U ČAK 10 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Bez struje i u centru grada, evo spiska ulica
EDB Beograd za danas je planirala brojne radove u delovima čak 10 beogradskih opština pa će žitelji ovih ulica ostati bez struje.
Vračar
08:30 - 14:00 CERSKA: 17, ĐORĐA VAJFERTA: 56-66,74-78,27-33F/8,41-45, GRAHOVSKA: 2-20,1-29, INTER BRIGADA: 74-76F/8,89-91,95, JANKA VESELINOVIĆA: 2-6, JUŽNI BULEVAR: 57,63,69, MAKSIMA GORKOG: 24-32,49-59,63-73, MARULIĆEVA: 1-3F/8, NIKOLAJA HARTVIGA: 32, ŠUMATOVAČKA: 108-120,65-85,89-89A/1, VARDARSKA: 8-30,9-9,13-29,
Zvezdara
08:30 - 14:00 KLADOVSKA: 10,14-22,7-21,
09:00 - 16:00 KAPETANA M.ŽUNjIĆA: 25Nj,
08:00 - 12:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 405B,
Palilula
08:00 - 16:00 Naselje OVČA: BEOGRADSKA: 2-4,1-17, CRKVIŠTE: 2-2A,16D,1A-7B, LIČKA: 2-32, LOLE RIBARA: 0-2G,8-20,1,9,13-17,25-41,45-51, MIHAJA EMINESKUA: 42-50,56-68,72-78,82-134,138-146,150,31,35-47,51-57,61,69-83,87-147, NjEGOŠEVA: 2-8,22,1D-33, NUŠIĆEVA: 2-4,14,32A,102-104,110,1-13,17-23A,27-31A,35-43C,47-115B,121-125,153A,169, PRVOG MAJA: 36-42,46-144,148-152,33-73,77-109,113-143, ŽARKA ZRENjANINA: 2-4,8,32,1-7,71B,81A,85-85A,
Voždovac
08:30 - 14:00 BAKARSKA: 2-6,1-7, BRAĆE JERKOVIĆA: 2,6-8,3, ĐAKONA AVAKUMA: 2-44,1-5,9-17,21,25-41A, DANIJELOVA: 2-10,1-7,11, HUSOVA: 2-6,12-14,1-15, JAŠE IGNjATOVIĆA: 2-10,14-28A,1-29, KNEZA BOGOSAVA: 2-14,3-15A,19, KRIVOLAČKA: 18-30,9-17, LIJAČKA: 2-10,1-9, LjUBE KOVAČEVIĆA: 14,15, LjUBE NEDIĆA: 4-30,3-41, LjUBIĆKA: 4-12,5-13, MIŠKA JOVANOVIĆA: 12-14,20-28,32-36A,44-48,15-43, PEKA PAVLOVIĆA: 2-18,1-23, PETRA GVOJIĆA: 2-16,20-20,1-11A, STEFANA PRVOVENČANOG: 32,44-58,112B, TIPOGRAFSKA: 6,12-12A,18-22,3-11B, VOJVODE SKOPLjANCA: 2-14,18-24,1-21,25-33, Naselje DUŠANOVAC: GORIČKA: 2-8,1-7,
Rakovica
09:00 - 14:00 Naselje LABUDOVO BRDO: SERDAR JAN.VUKOTIĆA: 2-2V,
Novi Beograd
09:00 - 13:00 MILUTINA MILANKOVIĆA: 174-184,
08:30 - 10:30 NEDELjKA GVOZDENOVIĆ: 25-35,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje Stubline: DORĆOLA: 158,168,172,176,161-167A,171-179,261, STUBLINE: 175, Naselje TRSTENICA: AŠKOVIĆA KRAJ: 52A-54A,66A,69A, DUBRAVE: 95, GORNjI KRAJ: 38,50,72,78-82,86-94A,100-102,110-112,116-120,126-132B,140,174,9,53-55A,69,73-73A,81-93,97A-103,107-109A,113-117,121-123A,131-133A,137,227, JARUGA: 76, JEVTIĆA KRAJ: 86B,75,81B, KALINČEVIĆA KRAJ: 26-30,144B,25-25B, KARIĆA KRAJ: 0,42A,56-58A,64-66,134A,150,65,109,127A, KOD DOMA: 26-30,46,134,186A,194,21C,27-29,37-37,127,135-137B,149,187-189,195,203, KOD ŠKOLE: 140A,37,133, MOJSILOVIĆA KRAJ: 4A-18,22-22A,26,1-5,9,13-19A,23-25, PREKO BARE: 0,24,28A-28B,32,36A-42,52-54A,58-60,66A-66C,7,19A,23A-27B,33-39G,43-49,53-61, SUVODANj: 0,200B-200C,197-197C,205,209, TANjA: 124,130,152G,182-190,194,200-202,25,125,159,181-181A,185-193,199A-201A, TRSTENICA NEMA NAZIV: 70,200,69-71,75,183,201, VIĆENTIĆA KRAJ: 126-128,127A, ŽIVANOVIĆA KRAJ: 186A,169,
Mladenovac
08:00 - 15:00 Naselje GRANICE: NOVA 7: ,2,3,7, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): ARČIBALDA RAJSA: 4, DESPOTA STEFANA: 2,1-3, DRINSKA: 2-12,16,22,30-36,1-5,9,13-15,19,25,29,35,41, LjUBE DAVIDOVIĆA: 2A,10-24,28-40,44-54,58-62,66,70-74,80-80A,84-92,100-102,114-118,124-124A,49, PANČIĆEVA: 2,1, VOJVODE STEPE: 30,36-42,46-50,54,58,1-3,11-13,17,31,37, Naselje RAJKOVAC: SELIŠTE: ,
Surčin
08:30 - 14:30 Naselje BEČMEN: BEČMENSKIH ILEGALACA: 2-8,12-22,32,3-21, BORE JOVANOVIĆA: 2-6,10-12,16,5,105,16-18,59,81,91-97, BRAĆE ĆOSIĆ: 2,1-3, DOBANOVAČKA: 2-30,34-66,96,100-102,124,3-25,33-37,43,51-61,87,93,97-99, ĐURE JAKŠIĆA : 6,12b,20,32A,106A,114-120,126,1-15,19-23,27đ,31-35A,39A,45,85-87,109,115, DUŠANA ANTONIJEVIĆA: 6-8a,16-22,1-3,9-13,17-21,27, DUŠANA SREMČEVIĆA: 2-4,1-5, DUŠANA STOJANOVIĆA: 2-10,14-34,38-40,62,1-7A,15-17,21,31,35, GAJE JOVANOVIĆA: 2V-6,1-3, GLAVNA: BB,2-20,24-48,52-88,92,96,100-118,122-124,128-134,142,152,156,252-258,262,268,272,278-280,300,348,352,378,384,400-402,406,412,416-418,436,448,1-5,9-61,65-115,121-131,135-137,141,159-161A, HEROJA PINKIJA: 2-4,8-30,34,38,140,1-47,51,153-155,165, IVE ANDRIĆA : BB,8-8a,12-16,20-22,26,32,48b-48lj,9-17, JAVORSKA: bb, JEDANAESTOG OKTOBRA: BB,2-56,60-150,160-210,220-232,238-244,258,262-266,1-17,21-121,125-149,153-177,183-191,195-205,209,213-219,223-225,229-231,237-239,247,285, LAZARA POPOVIĆA: 6-8,14,18,3-7,11,15-17,27, MAKSIN SOKAK: 2-22,1-11, NADE BUBNIĆ: 2,8,16,22,26-38,1,5-13,19-23, NIKOLE TESLE: 2-20,5,9-15,19-23, NOVE NIKOLIĆA: 4,1-11, OSMOG MARTA: 2-12,16-22, PARTIZANSKA: 2-12,16-22, PETRA DOBRENA: 62,188,452,151-153,181, Radeta Jotića : 10-12,22,36,44,48-54,66,1,5-7,11-15,19-23A,31-33,37-43,47, Ranka Radišića : 2-6,10-12,1-11, SAVE KOVAČEVIĆA: 2-14,18-20,26-34,38-94,102A-104,108-110,116-116A,11-17B,21-51,57-59,65-71,81, STEVANA RADIŠIĆA: 2-4,14,18,32,54,58,62,66-68,72,80,92,98-100,118,122-126,130,1-25a,29,33-39,45-53,57,85,103-105, STEVANA RAIČKOVIĆA: 2-16, VASKA POPE: 1, VUKA KARADžIĆA: 2-18,1-9,13-13A, Naselje JAKOVO: VOŽDA KARAĐORĐA: bb, Naselje KLjUČ: MAJKE ANGELINE: 2C,12, Naselje PETROVČIĆ: BRAĆE LjUBINKOVIĆ: 2-8,12-48,52-64,68-74,78-82,86-110,146,150-152,162,1-17,21-75,85-105,109-111,115-117A, BRANKA ĆOPIĆA: 2-4,8,14,1-13, BRANKA PEŠIĆA: 2-24,30-38,1-7,13,19-23,27,31-31Đ, BRESTOVAČKA: 18, ĆIRINO SOKAČE: 2-4, DEČANSKA: 2,8-28,1-3,7-23, DUŠANA VUKASOVIĆA: 2-76,80-96,100,104-106,112,1-13,17-81,93, DVADESETČETVRTOG MARTA: 4-6,10A-12,22G,13,25-29, GAVRILOVIĆEVA: 2-4,10-12,18,1-25, JOVANOVIĆEVA: 6,26,5-13,21,25-27,37,41, KRČEDINSKA: 4A-6,10,14-22,28-40,46-46,9-11,19, MIROSLAVA ČOBANOVIĆA UČE: 4,8,12,31Đ, OMLADINSKIH BRIGADA: 2-4,8,12,30,82,86-90,5-7,13,17,23,27A,41,47-47D,55B-57E,67-69, PETRA KOČIĆA: 6,1-3,7,11, POLjSKA: 2-4,12-14,18,26,40-46,54-60, PROGARSKA: 2-4,12-22,9, TOLINAČKA: 14,18-36,1-7,11-25,29-53,57, VLADE NEDELjKOVIĆA: 2-4,20, VUKA ISAKOVIĆA: 4,8-10,16,20,24-26,36,42, ZMAJ OGNjENOG VUKA: 2-6,10,16,20-28,1,7-23,27-29,33, Naselje SURČIN: POTOK: 3-5, SEDAM SAMURAJA: 4-6,
Lazarevac
09:00 - 15:00 Opština Ljig: Naselje Boljkovci i naselje Ručić.
Kurir.rs
VUČIĆ SE SASTAO SA DELEGACIJOM MMF: Srbija nastavlja putem fiskalne stabilnosti, moramo biti još disciplinovaniji i odgovorniji nego do sada