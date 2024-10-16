DANAS BEZ STRUJE U 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Spisak je dugačak, proverite za svaki slučaj
BEOGRAD - EDB Beograd za danas je planirala brojne radove u delovima čak 7 beogradskih opština pa će žitelji ovih ulica ostati bez struje.
Palilula
08:30 - 14:00 JABUČKA: 2, PATRISA LUMUMBE: 74-84,57-63V/1, STEVANA DUKIĆA: 2-2A,1, URALSKA: BB,48-58,9-9A, VLAŠIĆKA: 12-20,5-7,
10:00 - 14:00 Naselje BORČA: ALEKSANDRA BAJINA: 3,9,15, BENKOVAČKA: 2-10,1-5, BEOĆANSKA: 20A, BEOČINSKA: 32-40,44-56,41A,45-49,53A,59-67B,75A-75V,79-87, BEŠENOVSKA: 2-16,1-15, BIJELjINSKA: 2-8,1-7, BRANKA PLEŠE: 2-10,14-26,32,1-23, DOBRIĆEVSKA: 2-8,12,22,1,5,9-13, DOBRUNSKA: 4-12, DUŠKA DAMNjANOVIĆA: 2-4, ELEMIRSKA: 2-10,18,22-24,158-158,1-11, GRGETEČKA: 32,36,42-42A,50-56B,64-68A,72-74,78-80,94A-98,27-29,39-45,49-51B,55-55A,59-65E,79-85, JOVANA TEKEKIJE: 2-6,10A,14,18,22,1-17,21, KARAŠKA: 14,1A-5,9-11, KIKINDSKA: 42-48,69-71, KOVILjSKA: 4,1-3,7-11A, LUKE ĆELOVIĆA TREBINjCA: 6, MARKA FOTEZA: 4-8,12-18,1-21, MIHAILA PETROVIĆA: 4-12R,16,66E,84E-86Ž,90-90A,102,136B-138V,7-13,25-27, MILOVANA JAKŠIĆA: 2-8,1,5,9-11, MITRA TRIFUNOVIĆA-UČE: 26D-26I,48-56,72,118-120,126,1-15,103-105, MLADENA KARAMANA: 2-6,16,22-24,7,29, MODRIČKA: 2-14,1-11, MOMIRA KORUNOVIĆA: 2-16,20-22,1-5, MORIŠKA: 3-7,11-15, NIKOLjAČKA: 2A-10,16-22,26,30-30A,1-11,21-37, PAPRAĆKA: 4,8-10,3-9A, PAVLA IVIĆA: 22, PETKOVAČKA: 2D-4A,8-12,16-18,26-30A,34-48D,52,58A-58R,62-68,74-74A,80-84,148,5-7,13A-15,19,25,33-37A,43-45A,53,59,67-75C,79-85,97, PETRA TEKELIJE: 2-4,8,16,24-28,1A-3A,13-15,25A-27, RAD.STEVIĆA RASA: 2-6,12,1,5,9-13A,19,27, RADOMIRA ŠAPERA: 2-12,3,7,19, RADOMIRA STEVIĆA RASA: 10-12,11-23, RAJKA ŽIŽIĆA: 2-10,1-9,17, RMANjSKA: 6,1-3,7, ROGATIČKA: 2-12,16,1-15, RUSENIČKA: 8A,12-14A,3-11, SALAŠKA: 2,6,12A, STAN.BELOŽANSKOG: 2-4,1-11, STANISLAVA KRAKOVA: 2-14,18-20,1-7A,11-19, STEVANA TUCOVIĆA: 4, TRŠIĆKA: 2-8,1-3,7, TVRDOŠKA: 2-8,16,1-5,9-11, VASE POMORIŠCA: 4J,8A,12,18-18A,28,9A,21-23A,43-51,71-71B,85, VELIKOHOČKA: 2,6-8,12-16,22,1-15,21-39, VOJINA DJORDJEVIĆA: 4-6,10,1-13, VOZUĆKA: 2,8,12-14,23-31, ZAVALSKA: 2-4,8,1-5,9-11,15, ŽETELAČKA: 10, ŽITNIČKA: 4,8-14,158,1-7, ZLATIČKA: 2-2A,6-14,1-3, ZRENjANINSKI PUT: 150-150T,158-158C, Naselje BORČA - Guvno: MIHAILA PETROVIĆA: 24, VASE POMORIŠCA: 42-44,48-54,64-66,70-84B,29-37A,55,59,63,77, Naselje BORČA - Pretok: JOVANA SMILjANIĆA: 3-11, KIKINDSKA: 10-36B,54-58,64-80,84-90X,104-104B,5-7,11-13A,17-17G,27-37,43-51,55,63-63,75,101-101G, MELENAČKA: 6-8,3, MITRA TRIFUNOVIĆA-UČE: 2A-2V,8A-10A,14,20G,30-44A,62-64,68,78-80,84-84V,88-90,98-104V,130A-134B,23-29,33-33A,37-37A,41-45,51-55,63-65B,73-83,87-93, OPOVSKA: 2,6-12,1,7, PANONSKA: 4,8-12,1-15, Naselje BORČA - Mali Zbeg: ISIDORA PAPA: 8,5, Naselje JABUČKI RIT: JABUČKI RIT: 10B, Naselje Krnjača: SAMOŠKA: 2A, ŽETELAČKA: 2-6,1-3,7-9,
Savski venac
08:30 - 14:00 ALEKSE BAČVANSKOG: 10,14-20,5-7,11-21, BELOCRKVANSKA: 1, DEDINjSKA: 6,1,5-5, DOMENTIJANOVA: 2-6,1-7, ĐORĐA RADOJLOVIĆA: 2-8,3-13, GENERALA ŽIVKA PAVLOVIĆA: 2-8,1-7, HEROJA MILANA TEPIĆA: 16, JOCE JOVANOVIĆA: 1-1, KOSTE RACINA: 2-6,16-16A,1-7A, LEDI PEDžET: 2-8,3-11, LOPUDSKA: 3-3A, MALOG RADOJICE: 8-22,13-19A, MLADENA STOJANOVIĆA: 1A, NEZNANOG JUNAKA: 14,18,26-28,32-38,3,9-11,15-23,33-37, PAJE ADAMOVA: BB,4-16, PALACKOVA: 4-4B,1-5, ŠOLINA: 12-14, STOJANA ĆELIĆA: 2-8,3, VASKA POPE: 2-26, VILE RAVIJOJLE: 8-8,5-11, VLADIMIRA GAĆINOVIĆA: 2-16A,1-3A,11-15,
Novi Beograd
08:30 - 14:00 VINOGRADSKA: 143a,153-153a,
Zemun
08:30 - 17:00 AUTOPUT ZA ZAGREB: 26g-26H,32,300G,
Barajevo
09:00 - 14:00 Naselje BAĆEVAC: ŠESTE LIČKE DIVIZIJE: 0-26G,30-42,46-58,62-70,74-76,84-90A,94-102,3-19,23-25,29-45V,51-61B,65-69, VLADISAVA NIKOLIĆA: 0B,4-24,28-32A,36-58,62-64A,306A,9-43A,75-75A,
Obrenovac
09:00 - 14:00 Naselje DREN: GORNjI KRAJ: BB, Naselje OBRENOVAC: KARAĐORĐEVA: 24,9,13-17, KNEZA MIHAILA: 0-6,10-12,1-7V,11-15A, KRALjA ALEKSANDRA PRVOG: 2-18A, LjUBE NENADOVIĆA: 28, MILOŠA OBRENOVIĆA: 21,69-69, ULICA 5: 2-4,1-3, ULICA 6: 10,1-9, VOJVODE MIŠIĆA: 168A-186,163B,183,197,201-211E,219,227,231, VUKA KARADžIĆA: 0-8,12-14,18-22,28,32-34,40-66,70-70,74-78B,7-7,11,21,29-31,35-51,55-63,67-77,93A-95,99-101V,1111,
Surčin
08:30 - 14:00 OPLENAČKA: 4,8-10, PUŠKINOVA: 8,12-14,5-7, Naselje SURČIN: BORE STANKOVIĆA: 2-2A,8,9-11,17-21, DANILA BATE STOJKOVIĆA: 2-10,18-22,26-28, DESANKE MAKSIMOVIĆ: 6-8, HAJDUK VELjKOVA: 4,20-22,1,17,21, KOLUMBOVA: 8,33-33a, MAJKE JUGOVIĆA: 2-6,12-14,18,26,32-36,1-1a,7-13,17-21,33, MILUTINA MILANKOVIĆA: 30, MIODRAGA PETROVIĆA ČKALjE: 5b-7B, MOME KAPORA: 6, NIKOLAJA VELIMIROVIĆA: 12-16, NjEGOŠEVA: 10-12,24, PETOG OKTOBRA: 3, ŠEKSPIROVA: 20, SLOVENSKA: 18, SOLUNSKA: 3-7, STERIJINA: 43-47, VINOGRADSKA: 226a,230,83D,143a, VIŠEGRADSKA: 10a-14B,5,9-11, VOJVOĐANSKA: 387G,412B,418a-420E,430,434-448C,452-454,460-464,468-470a,474-476B,482-488A,494-498,504,508-516,542,383,387-413P,425a,
08:30 - 17:00 Naselje SURČIN: CARICE MILICE: 8-14,9, FEDERIKA FELINIJA: 4,8A-8C,19-21, KOSTE ABRAŠEVIĆ: 10,14,1,5,11-15, KRALjA PETRA PRVOG: 6-8,12,1, MILANA KONjOVIĆA: 12-16A,20-28g,32-34A,48,52g-52v,56-58B,72,21,29B,35-43v,49-57,63-67, MILOŠA CRNjANSKOG: 2-4,8,14-16,11-13, MILOVANA GLIŠIĆA: 10,7,11-13, NEMANjINA: 6,10,16-20,9-15,23-25, PATRIJARHA PAVLA: 4-8a,12-22,3-7, PERUNOVA: 4-8,12-16,1-3,9-17, SVETOG SAVE: 2,20,24,76,84-94,1A-11,17-23,27,43-47,53-57,61-65,69,73,77,81-81C,85-87,91-97,101-103,107,111A-115,119-123,127-129,137-141,145a,153, UŽIČKA: 14-16,20,3-7,11, VALjEVSKA: 13, VASILIJA OSTROŠKOG: 2,6-6A,10-12,18,28,32,50,62,66-76,5,9-13,43,49-61B,69,77-81C, VIKTORA STARČIĆA: 1, VOJISLAVA ILIĆA: 6-14A, ZORANA RADMILOVIĆA: 12-12v,16,
Kurir.rs
VUČIĆ SE SASTAO SA DELEGACIJOM MMF: Srbija nastavlja putem fiskalne stabilnosti, moramo biti još disciplinovaniji i odgovorniji nego do sada