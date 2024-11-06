DELOVI 6 OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE: Isključenja počinju u 8 časova - evo detaljnog spiska
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje u 6 opština.
Isključenja počinju u 8 sačova, a evo detaljnog spiska:
Stari grad
08:30 - 13:00
BALKANSKA: 4-8,3-9, PRIZRENSKA: BB,2-4A/1,8-8,1-3,7-7F/8, SREMSKA: 9-9F/8, TERAZIJE: 10,16-16,22-24,28,36F/8-42A,
Zvezdara
08:30 - 14:00
BUL KRALj.ALEKSANDRA: 488A, USTANIČKA: 237-239, ŽIVKA DAVIDOVIĆA: 104-110,115,
Zvezdara
09:00 - 13:00
BILCE: 2-28B,1-7,45, Naselje V.MOKRI LUG: CVETANOVA ĆUPRIJA: 62-92,96-108,157-189, MITKOV KLADENAC: 2-22,1-25,29-31C, STARI VINOGRADI: 24-32,38,42-42B,46-54B,41G-43A,47-63,71-71A,81-87,
Palilula
08:00 - 16:00
JEZERSKA: 15,19-23,31,35-39,45,55-69, SIBNIČKA: 20-30,34,38,42, Naselje BEOGRAD: JEZERSKA PROLAZ 1: 35, Naselje BG-KRNjAČA: DUBOKA BARA: 62-70,98-104,122-124,128-134, DUBOKA BARA NOVA 1: 2-12A,16,7,169A-169B, DUNAVSKIH ALASA: 5-77,83-93,97-103, GRADAŠNIČKA: BB,40-78,82-98,102-122, JEZERSKA PROLAZ 2: 10,11, JEZERSKA PROLAZ 3: 13,17K,27, JEZERSKA PROLAZ 4: 4,10-16,22,1A,5-7, JEZERSKA PROLAZ 6: 4,10,1-5,9-11, PANČEVAČKI PUT: 200-200B,145-151,161-169,173-181,221, RUŽICE RADOVANOVIĆ: 2-14,1-15, SIBNIČKA NOVA 1: 2A,6-18, SIBNIČKA NOVA 2: 2,6-18,3-9, SIBNIČKA NOVA 3: 2B,8-10,14-16B,20-28,1B-3,7,11,17-19, SIBNIČKA NOVA 3 PROLAZ 1: 2-8,12-14,18-20,1-15,27, SIBNIČKA NOVA 4: 19, Naselje Krnjača: DUBOKA BARA: 42,46-58,74-76,80,88-92,108-116A,41-43,61, JEZERSKA: 8,20,28B,38, JEZERSKA PROLAZ 3: 9, JEZERSKA PROLAZ 5: 8-10, PANČEVAČKI PUT: 152-196,139-141,203,209, SIBNIČKA: 0BB-6,10-12, SIBNIČKA NOVA 1: 3-9,13, SIBNIČKA NOVA 3 PROLAZ 1: 19-21, SIBNIČKA NOVA 4: 22-22M, Naselje OVČA: MIHAJA EMINESKUA: 148-152,160,149-173B,177-187,191, NUŠIĆEVA: 127,135-137,143B,
Palilula 08:30 - 17:00 Naselje BORČA: ATOVI NOVA 1009: 12-26,30,34B-34V,38,3,9,15-25,29-35, ATOVI NOVA 1010: 4,30B,31-33, ATOVI NOVA 1012: 1-7,11A, ATOVI NOVA 1013: 2-6,10-12,16-18,1-11,15, ATOVI NOVA 1014: 1-5, ATOVI NOVA 1015: 2-6,10-14B,18,22-36B,1,9-9A,25-27,31-31B, EFESKA: 30I,58,92,106-108,33-57,77-79,87,185B-187Z, LEPAVINSKA: 2-2M,10,18,24,5A-5B,13, PUT ZA OVČU: 30B,46-48B,174B/2,186D-188,244D,248,252-254,260-262,266-266A,270,302,43,91C-1,97E-97Ž,169-169P,175B,185G-189,193A,219-221B,225-225A,229, SIME MILUTINOVIĆA SARAJLIJE: 157A-157V,169J-169R, SLATINA NOVA 1013: 2B, VOJVOĐANSKIH SALAŠA: 14,1,5,9-15, ŽIVOJINA PAVLOVIĆA: 22,50,5A,11,27-27A,55,193A, Naselje BORČA - Atovi: VOJVOĐANSKIH SALAŠA: 4A, Naselje OVČA: EFESKA: 76E-78E, MILETA LOJKOVIĆA: BB,4,8-10,24,7,11,17,21,25-31,37, OVČANSKI PUT: 46,1-1B,221,225B,231A, RATAČKA: 20-22,46A-46E,184B,220,260,187B-187M,191,
Voždovac
09:00 - 14:00
KUMODRAŠKA: BB, TEKERIŠKA 1 PRILAZ: 24Đ-24G,90, Naselje KUMODRAŽ: BOŽIĆNA: 2-12,16-30,40-42,46-52,17-53A, JASMINA: 20A-42A,17-43, REMETINSKA: 18A,19D-35, STEPOJEVAČKA: 2-4,1-13,17-21,25-27, TEKERIŠKA: BB,10,14-48,80,90A-90V,9-41V,
Voždovac
08:30 - 14:00
BORIVOJA STEVANOVIĆA: bb, MEDAKOVIĆEVA: 111-115a, MOKROLUŠKA: bb,bb,bb,54-64,68-78,82-82D,86A,120-130,134-142,160-172A,103A,107-109,113-133,141-147V, PETRA PALAVIČINIJA: 9-19, RADOVANA SIMIĆA-CIGE: 18-38, SINjSKA: 50A, STOJADINA MIRKOVIĆA: 5-9, VOJISLAVA ILIĆA: 100G-100g,104B-104D,155, Naselje BEOGRAD: MOKROLUŠKA NOVA: 1-1V,
Zemun
08:30 - 16:00
EKONOMIJA 1: 2-18,1-17, NAS EKONOMIJE BR 1: 8,12-14,13-15, Naselje BATAJNICA: MAJORA ZORANA RADOSAVLjEVIĆA : 346,319,327,331,
Surčin
09:00 - 17:00
Naselje JAKOVO: SESTARA KRSTONOŠIĆ: 2-40,3-19, SURČINSKA: 2-40,1-17,21-29,33-47, VOŽDA KARAĐORĐA: 2-50,54-72,3-71,
Surčin
09:00 - 13:00
Naselje SURČIN: OBILIĆEV VENAC: 4,8-18,22-22A,26-26A,30-36,1-1A,
Kurir Web
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