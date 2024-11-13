DANAS BEZ STRUJE OVE ULICE U ČAK 9 BEOGRADSKIH OPŠTINA! Najavljeni brojni radovi, pogledajte spisak isključenja
BEOGRAD - EDB Beograd za danas je planirala brojne radove u čak 9 beogradskih opština pa će sledeće ulice ostati bez struje.
Palilula
09:00 - 16:00 Naselje BORČA: BEOĆANSKA: 20A, MIHAILA PETROVIĆA: 6-12R,7-13,25-27, PETKOVAČKA: 2D-4A,8-12,16-18,5-7,13A-15,19,25, VASE POMORIŠCA: 4J,8A,12,18-18A,28,9A,21-23A,43-51,71-71B,85, ZRENjANINSKI PUT: 150-150T, Naselje BORČA - Guvno: VASE POMORIŠCA: 42-44,48-54,64-66,70-84B,29-37A,55,59,63,77, Naselje JABUČKI RIT: JABUČKI RIT: 10B,
09:00 - 14:00 RUZVELTOVA: 21,
Voždovac
08:30 - 14:00 BILEĆKA: 2-6,18,3-5,11-17,21-25, BOSE MILIĆEVIĆ: 2, BULEVAR OSLOBOĐENjA: 56,221, KALNIČKA: 12-14,9-11A, KOSTOLAČKA: 78-82,71-79, LjUBE ŠERCERA: 20-24,28,32-40,44-46,27-51, MILANA RASPOPOVIĆA: 2-4,1A-1B, MILKE GRGUROVE: 2-8A,1,5, MITE CENIĆA: 2-6,1-3A,9-11, VOJVODE STEPE: 228-256,264-266F/8,270B,274A,231-245,259-263A,275-275D,283-283A,
09:00 - 13:00 BULEVAR OSLOBOĐENjA: 44,73-87, KOSTE JOVANOVIĆA: 2-10,1A-9, LEPENIČKA: bb,3,7, MILOVANA MARINKOVIĆA: 2-8,1-5,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje RUŠANj: OSLOBOĐENjA: 80-82,86, OSLOBOĐENjA 6 DEO: 2-4, OSLOBOĐENjA 8 DEO: 4,8-12,1,5-5A,
Čukarica 09:00 - 15:00 Naselje VELIKA MOŠTANICA: LIPLjANSKA: 2-14,1-9,23A,39, LIPLjANSKA 1 DEO: 6-8,1-3, RADNIČKA: 8A,12-20,24A-28A,3-9,
09:00 - 15:00 Naselje SREMČICA: BEOGRADSKA: 22-48,54-66,19-27,31-49,53-67A, LEŠTARSKA: 4-4A,8-16A,20,1-15, LETNIČKA: 2-26,30-32,3-11,37, MIJATOVIH NjIVA: 36, OBRENOVIĆA: 8-14,18,11-21A, PETRA MARKOVIĆA: 4,1-17, SOFIJE JOVANOVIĆ: 2-14,1-13, ŠUMSKE EKONOMIJE: 6-18,1-11,17-27,
Rakovica
08:30 - 14:00 Naselje RUŠANj: RESNIČKI PUT: 2-2A,8A-10B,1-5,
Barajevo
08:30 - 17:00 Naselje BARAJEVO: IZVORSKA: 2,22A-28,32-36,40-40A,44-46,52-62,68-70,74-94,100,104-116,120-122,47-65,69-81A,93A-101,105-113A,119-121,129-141,
Obrenovac
08:00 - 16:00 Naselje OBRENOVAC: SKELA: 0,10-12,312,324-326,404,9-15,63M,403, SKELA MARIĆA KRAJ: 53, Naselje SKELA: AVRAMOVAC: 8-14,22-22A,28,328,334,386,7,13-13,21-23,33,1111BB, DESETOG OKTOBRA: 58,80,102-108,112-116,124-132,73,109,115-115A,121,129-131,137-143,147, DRUGARSKA: 6, MILOJA BELjINCA: 4A,5,11-13G,19-21, PEDESETŠEST RODOLjUBA: 120-122,136,142,150,154A-156G,160,164-170,176-182A,192-194,208-210A,222-222D,228B-230D,236,240,246,250-254,260A-272A,276,280,284-290,294-294A,300-306,312-314,318A,322,328,332A,336,366A,169-177,187-189G,195,205,211,227-229G,237,243,251A-253D, ŠABAČKI PUT: 86,96,320-324,336-342,346-354,358,372-372C,378-378G,386,398-400,408-420,426,430A-434,438-440,444-446,452,460-462,478,484,490-492,496,506-510,255A,267,275-279,303-305,319,325-327,331,357, SAVSKA: 6,1,7, VORBIŠ: 4,406-408,414,317, ŽIVKA MARKOVIĆA: 14A,38,11B, ŽIVORADA DRAGOJLOVIĆA: 4-18,26,3-37, Naselje UROVCI: ŠABAČKI PUT: 162,269, UŠĆE NEMA NAZIV: 226, Naselje UŠĆE: CRVENKOVIĆA KRAJ: 6,1-5, DONjI KRAJ: 222,9,21A,221-223,227, GOLA BARA: 22-26,30-42,52-78,82-106,1-1A, GORJAČA: 2-4,8-10,220A-224,13-13,17,21B, POLjAČKI KRAJ: 18-24,28-32,15-35, STARO UŠĆE: 225, UŠĆE NEMA NAZIV: 6,10-12,216,220,246-248,274,302,13-19,153,245, VIŠNjAK: 10A,88,194,244,19A-21,219A,249, VOĆNjAK: 230, VUKODRAŠKI POTEZ: 34,
Mladenovac
09:00 - 16:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DOKTORA RUSA: 13, DRAGOSLAVA ANDRIĆA: 2,1-7, JOVANA RISTIĆA: 1, KOSMAJSKA: 20-38,1,7-21, KRALjA A.OBRENOVIĆA: 84-86,90-124,89-93,97-121, NIKOLE PAŠIĆA: 4-20,7-17, ŠKOTSKIH SESTARA: 2-8,1-11, V.BOGDANOVIĆA BURZE: 12-14,18-20,5-13,
Surčin 08:30 - 14:30 Naselje BOLjEVCI: ALEKSE SIMIĆA: 2-12,1-15, SAVE ŠUMANOVIĆA: 24-28,32,36-38,42-48,23-29,35-51, ULICA MIRA: 266-308,312-314,322-324,328,334-342,376-382,213-223,227-243,247-257, Naselje JAKOVO: ARMIJSKA: 2-6,10-12,16-18,22-30,34,5,19,25, BALKANSKA: 2-108,114,1-49,53-57,65-69,75-75,85,93, BOLjEVAČKA: bb,14,18-136A,23-91,95-117,121-147, BORISLAVA PEKIĆA: 6,3,15, BRAĆE ĐORĐEVIĆ: 2-4,12,16,20,24-30,34-40,44-46,52-56,21, BRAĆE GRKOVIĆ: 12-32,38,42-44,60-62,82-84,92,3-5,11-25a,31,35-39,45-47,57-59,63,69-75,79,85,89, BRAĆE PANIĆ: 2-66,1-53, BRAĆE PUTNIKOVIĆ: bb,bb,BB,bb,bb,16a,2-40,44-50,54,58,62-68,76,82,88-92,11-19,25,31,41-47,55,59,77-81, BRAĆE STOJANOVIĆ: 15,21A,35, BRAĆE VITOMIROVIĆ: 12,58-70C,17,77-85,89-97, ĐORĐA RADOVIĆA: 26-28,15-35, LEDINE: 2-4, LIPOVAČKA: 2-8, MILEUSNIĆA: 2-6,12,1-9, OSLOBOĐENjA: 2-80,98,1-97, PALIH BORACA: 14-34,38,42-48,21-41,49-61, PRILIVAK: 2-26,78A,1-3,7-15, PROLETERSKA: 2-24,1-19, PROTE STAMATOVIĆA: 14-82,13-85, SAVSKA: 2A,6-12,18-26,30-46,52,56-56A,62-68,74-146,1-11,19-29,33-37,41-51,55-103, SEDMOG AVGUSTA : 2-10,14-18,1-17,23-29, SEOSKE PARTIZANSKE STRAŽE: 2-16,28-30,36,7-9,25-27,33, VELIMIRA MANIĆA : 2-16,1-3A,9-15, VUJKOVAČKA: 2,3-13,
Surčin
09:00 - 12:00 Naselje JAKOVO: JAKOVAČKI KORMANDIN: 25, SAVSKA: BB, Naselje SURČIN: UDARNE DESETINE: 32a,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Naselje Stolice: ulica 1300Kaplara 179-238, ulica Cara Uroša 1-5a, ulica Nate Đokić 72-75 (prema Lukavici).
09:00 - 13:00 Naselje Vreoci: ulica Gvozdena Đurića, deo ulice Ibarski put u Vreocima (zaseok Ujalica).
Kurir.rs
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