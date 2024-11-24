DELOVI ŠEST BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE: Evo detaljnog spiska ulica
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u osam opština.
Isključenja počinju u 8 sati, a evo detaljnog spiska ulica:
Voždovac 08:00 - 15:00
Naselje BELI POTOK: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 22,98,13A-17,69,73-77, ZMAJA OD AVALE: 6-6A,22E-22G,1,5-7,13A, Naselje PINOSAVA: OPARIĆKA: 18-20B,1B-3D,7-17,21-25,31-33A, Naselje SELO RAKOVICA: REKOVAČKA: 26,32-34,50,31,39-39E,43-45, ŽARKA SAVIĆA: 2-12,16,24,60-64,1B-3V,17L-19V,23,31-31B,39-47,57,73-75,
Voždovac 08:30 - 14:00
BULEVAR PEKA DAPČEVIĆA: 57-57V,65, DRUGE SRPSKE ARMIJE: 45, DUŠANA JOVANOVIĆA: 4-4A, KUMODRAŠKA: 260-260,290,300-352,392-398,261-265,279,301-303A, ŠUMADIJSKE DIVIZIJE: 33, VLADE DIVLjANA: 20, VOJVODE STEPE: 461-463V, Naselje BEOGRAD: JOVANA DERETIĆA: 2-6B,30,1-11, MITROVDANSKA: 54-56A,62,15-17A,21B-25V,29-33,41-45, VOJVODE VLAHOVIĆA: 50E-54T,68T,78K,17A,29C-29J,35C, VOJVODE VLAHOVIĆA 1 PRILAZ: 50,25,43-45A,
Voždovac 09:00 - 14:00
KUMODRAŠKA: BB, TEKERIŠKA 1 PRILAZ: 24Đ-24G,90, Naselje KUMODRAŽ: BOŽIĆNA: 2-12,16-30,40-42,46-52,17-53A, JASMINA: 20A-42A,17-43, REMETINSKA: 18A,19D-35, STEPOJEVAČKA: 2-4,1-13,17-21,25-27, TEKERIŠKA: BB,10,14-48,80,90A-90V,9-41V,
Barajevo 09:00 - 15:00
Naselje ARNAJEVO: BOŽIDARA ANĐELKOVIĆA: 0-4,1-5A, BRATSTVA I JEDINSTVA: 2,6-14,28,54,1-11,97, BUDIMIRA SIMIĆA: 56B, KOSMAJSKOG ODREDA: 0-20,26,30-36A,42-48,52-54,78,1-27,31-45,49-77,81-85A,91, MILIVOJA KOSTADINOVIĆA: 2-8,12-20,24,28,32,1-7,11-13A, Naselje LISOVIĆ: KOSMAJSKIH PARTIZANA: 0,
Obrenovac 09:00 - 17:00
Naselje LjUBINIĆ: DONjI KRAJ: 36,
Obrenovac 09:00 - 15:00
Naselje MALA MOŠTANICA: DIMITRIJA TUCOVIĆA: 6-10,5-7, DRENjANSKI KRAJ: 40,46, LIPIK: 1,99-99Lj, MOŠTANIČKA: 74,118,124,132A,146,25,35,79G,109,119,127A,139, NIKOLIĆA KRAJ: 2-14B,18,62,1-5,9-9, PALIH BORACA MALE MOŠTANICE: 40A-44,48-50,54-54C,58-60A,66-70,74-82,94,100,116-118,5,45A-83,91-111,119,125,137-141, PROFESORSKA: 2, PUT ZA RUCKU: 2,6-8D,12-16,30-36,3,9-15,21,31-33,39,45-47D,51-59D,79-79,1111BB, SELINSKA: 4-6,12,18,24-26,30-34,1-3,7, VIS: 2,6-18A,22-30,40-52,56-60B,90,98-100,1A-5,15-29A,33,37,57,
Sopot 08:00 - 15:00
Naselje DRLUPA: PARTIZANSKI PUT: 22-24,23, RATKA JEVIĆA: 2-6,10A-12A,16,28A,42,48,1-11,15,31-31B, SEDMOG JULA: 2-40A,44-50,56-56B,62-66A,76,1-25,29A-33A,37-41B,45A-49A,53B-55, VLASTIMIRA VESIĆA: 4-4A,8B-10,14A-26,30-30G,34-42,48-48A,52-56,60-64A,68-80,84-90,3-3A,7A-21,25-33,41-45,49A-51,57-63,67-71,75-87A, Naselje DUČINA: BOGDANA MILIJANOVIĆA: 4,12,16,3-5,9,13-15, DRAGOSLAVA MIŠIĆA: 4-26,11A-23, LjUBOMIRA IVKOVIĆA-ŠUCE: 2-4,46A-46B,52-60C,64-70,74A,90A16,1-13,19-21,25-37,41A, Naselje NEMENIKUĆE: BRANE AKSENTIJEVIĆA: 25, JANKA KATIĆA: , Naselje PARCANI: KOSMAJSKA: 32A, Naselje ROGAČA: ALEKSANDRA NIKOLIĆA: 2-14, ANDRIJE HABUŠA: ,2-10,3-5,199, BOGOLjUBA TODOROVIĆA: 4,8-16,30,1, BRANE AKSENTIJEVIĆ: 2-4,16,34-38B,46,52,62-62A,1,5-19,25,29,33-37,45, BRATSTVA I JEDINSTVA: 2-28A,32-46,52-56,62-70,1-15,19-27A,31,35-43, ČIČINA: 6,10,14,18-22,1-5, JANKA KATIĆA: ,2-12,20,24-28,32,36-38,42,94,5,9-11,15-23,99, KOSMAJSKA: ,10A-14,18,22-30,34-36,40-52,56-70,76-78,82-92A,98-108,112-120,124-124A,128-132,136,140-150A,154A,158,168,426,15A-15C,35-37,43,47,51-63,67-69,73,77,81,87-93,97-99,105-115,123-127,131-141A,147-151,155-155C,163-171,175,179-183,193A,425, KOSMAJSKI VENAC: 34-38A,42A-50B,54,388,394,39,43,49-53,57A-61,69,83, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 2,10-32,220,1-5,9-11,15, LOLE RIBARA: ,2-16,144,164,1-5,15-17A,23, MILOSAVA VLAJIĆA: 2,6,10-12,20,250,5-9,15-19,251, PROLETERSKA: 1-5,9,13, PRVOMAJSKA: 2-18,22-28,32-38,42-46,50,54,62,256A,348,376,3,7-11,17-19,27,33,37,41,45-51,55,63A,373-377,381, SAVE KOVAČEVIĆA: 3-5,9-11, SEDMOG JULA: 2-16,32-36,46-48,56,62-66,260,282,294,302-304,1A-9,13,17-31,35-39,43,47-51,283,291,295,303,307, VELjKA VLAHOVIĆA: 4-6,462A,3-7,11,15-23,403,421, Naselje SIBNICA: DRAGOLjUBA STANISAVLjEVIĆA: 1.
PONOSAN SAM NA SRBIJU KOJU NIKO NE MOŽE DA ZAUSTAVI: Vučić se oglasio iz Zemun Polja - Dve firme htele da odustanu od radova zbog hajke, ali sam ih vratio!