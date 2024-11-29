ISKLJUČENJA U 11 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Počinju u 8 sati, a ovo je detaljan spisak ulica
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u 11 opština.
Isključenja počinju u 8 sati, a evo detaljnog spiska ulica:
Vračar 09:00 - 11:00
VOJVODE HRVOJA: 26-26,
Zvezdara 10:00 - 14:00
VLADIMIRA GORTANA: 4,
Palilula 09:00 - 13:00
Naselje PADINSKA SKELA: DEJANA SMILjKOVIĆA: 86-88,85-87,
Savski venac 09:00 - 13:00
ZVEČANSKA: 10-10,7,
Savski venac 09:00 - 14:00
BRANKOVA: BB,9,17,
Voždovac 08:30 - 12:30
BORISAVLjEVIĆEVA: 72-86,81-85, BOŽE JANKOVIĆA: 72-76,86,71-75,87, BUKOVIČKA: 2-4,8-14,1-13A, DANIJELOVA: 36-40,43A-51, JOVANA POPOVIĆA: 14-18V/2,27-29A, KRALjEVAČKA: 2-2B,1-33, KUMODRAŠKA: bb,22-38,42-66,72,76-80,90-112A/1,23-87,91-95, LjUBE KOVAČEVIĆA: 2-12,1-3A/1,7-13B,17, LjUBIĆKA: 20B-28,21-27, MILOVANA ŠARANOVIĆA: 2-16,5-13,17, SANSKA: 2-22,5-27A, STEVANA JAKOVLjEVIĆA: 1A-9, VITANOVAČKA: BB,20-26,30A-38B,7-15,23-33,37-39, VOJVODE ĐUROVIĆA: 8-16,20,24-28, VOJVODE SKOPLjANCA: 35-39A,
Grocka 08:00 - 13:00
Naselje KALUĐERICA: RADOJA DOMANOVIĆA: 2-8,1-11, STEVANA SINĐELIĆA: 17,
Obrenovac 08:30 - 14:00
Naselje UŠĆE: POLjAČKI KRAJ: 18-24,28-32,15-35,
Sopot 08:00 - 16:00
Naselje MALI POŽAREVAC: SREĆKA JOVANOVIĆA: 53,
Sopot 08:30 - 14:30
Naselje BABE: DRAGOLjUBA SPASIĆA: 2-4,8,12,20,24-24,28-34,38,42-44,48,152A,166A,176A,27,31,37-45,51,59-63,67-69,509, DRAGOLjUBA SPASIĆA 1 DEO: 6,26,30-30B,50-52,3-5,49-49B,55, DRAGOLjUBA SPASIĆA 2 DEO: 2,8-10,1,29A, LjUBIŠE KOSTIĆA: 2,57A-57G, MILANA MITROVIĆA: 4,8-10,16,20-22,3,7-7A,13-15,21,27,31, MILANA MITROVIĆA 2 DEO: 2,6-10,7B, MILANA MITROVIĆA 3 DEO: 4-6,10,13, MILANA MITROVIĆA 4 DEO: 4-10,18,11,25,29,43, MILANA RADOSAVLjEVIĆA: 3, MILANA STOJANOVIĆA: 16A,5, MILIJANA SIMIĆA: 2,6-12,148A,5-9,13,17-19,23-29,35,45,151A-153, MILISAVA NOVIČIĆA: 4-6A,10,1-5,11, PARTIZANSKI PUT: 4-10,14-16,20-26,34-42,48-54,58-64,68-72,76-88,92,96,104B,110,114,118-120,124,128-132,138-142A,154-160,164-168,172-174,178,182-186,190-194,200-202,214B,490,1D,11A,131,141A,173A,181A,189,233-235B,265,273,281-281A,285A,455,499,525B, PETRA NOVIČIĆA: 2-4, SELIMIRA PEŠIĆA: 58-60, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA: 2,6,18,5-9,15,21, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 1 DEO: 4,156,162,168,210,222,236,240,1-3A,155-157,161,215, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 2 DEO: 3-5, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 3 DEO: 5,13, VITOMIRA NIKOLIĆA: 2,6-10,120B-120D,238,5-7,11-13,17-19,23-31,35-39,45-51,147, VITOMIRA NIKOLIĆA 1 DEO: 10,3-5, VITOMIRA NIKOLIĆA 2 DEO: 1-3, VITOMIRA NIKOLIĆA 3 DEO: 2-6, VITOMIRA NIKOLIĆA 4 DEO: 1-3, VLADIMIRA KAČAREVIĆA: 2A-4,8-12,140,160,208,139A, ŽIVANA NOVIČIĆA: 2A,1,5-7,11A, Naselje NEMENIKUĆE: JOVANA ŽUJOVIĆA: 3, Naselje PARCANI: KOSMAJSKA: 4A-6,10,16-20,34-34B,38-40,46-58,84,94-106,110,118,122,130-134,138,148-148D,154,164-176A,180-182,186-192,198-206,210-214,218,222-222,226-228,240,246-258,272-274,280,284A,288-288A,308-310,324-326,330A,11B,101,193,301A,307-309,313C,317,325,331,339,343, MILOSAVA VLAJIĆA: 37, Naselje POPOVIĆ: BRAĆE PAVIĆ: 11B, Naselje RALjA: BATE MIRKOVIĆA: , BOŠKA BUHE: 3-9,15-19, BRAĆE RIBAR: 2-10,14,1-9,17-19, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 11-13, DRUGOG JULA: 2-6A,10-12,1-3, DUŠANA PUHAČA: ,2A-6,12-28,32-38B,44-48,1-21, KOSMAJSKA: 24-26, KOSMAJSKOG ODREDA: 2-14,20-24,28-30,38,44,102-106,1-7,13-17B,23,31,35,41-49,53,99-103, KOSOVSKA: 1-3, KOZARAČKA: 1A, MATIJE GUPCA: 47-47A, MILOSAVA VLAJIĆA: 2,8,16-22,26-26,7,15, MILOVANA GLIŠIĆA: 2-8,12-24,28-30,34,1-9,13-15,19-23,27-31,35-37,41-45,51-61,67,81, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 1B-3A,7-15,29, SAVE KOVAČEVIĆA: 2,6V-18,24,28-34,38-44,100,3,7-7A,11,15-29, STEVANA VISOKOG: 2,6,1,7-7A, ŠUMADIJSKA: 26-34,38-40,39-41,47-53, SVETOZARA MARKOVIĆA: 1-5,9-11,15, VOJVOĐANSKA: 2-6A,10,14-30,34-36,42,1-15,19-21A,25-31A,35,45, VOJVODE MIŠIĆA: 2-4A,8-10,18,22-24,32-36,1-7,11-13A, VUKA KARADžIĆA: 4, Naselje SOPOT: DESPOTA STEVANA LAZAREVIĆA: 2-2A,5-15, DRAGOMIRA VELIKIĆA: bb,2-6,10,18,22-44,48-80,1,5A,17,27-39A,45, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 40-40,27A, IVE TRIFUNOVIĆA: 2-8,12-20,1-23, KAPETANA DRAGIĆA: 7-7A, KNEZA VIĆENTIJA PETROVIĆA: 5, PRVOG MAJA: 4-14A,18,22-24A,3-5,9,13-15,31, RATKA JEVIĆA: 12,24, ROPOČEVAČKA: 2,1A, USTANIČKA: 2-6,1A-15,19, VOJVODE PUTNIKA: 2-14,20-52,1-1,9-13,17-33,39-43E,47-53, Naselje STOJNIK: ČEDA MILOSAVLjEVIĆA: 1-5,
Mladenovac 08:00 - 16:00
Naselje DUBONA: ĆUPRIJSKA: 4,1-5, DUBONA: bb,,18A,22,30A,34,62,114,120A,126,136,146,154A,182A,236,256A,330-332,380-380A,384-384A,406,1046,1264,7-7B,21,25,33,61-63,109,141B,145,183,211A,241A,343,395, LIPARSKA: 11, PARINAČKA: 2, PRVOMAJSKA: ,8,24,30,64,68-70,78,82,90-98,102-116A,122,144,150,57,89-91,99-103,107-119A,137, PUT GLIŠIĆA: 6, RIBNIČKA: 12,5, VELjKOVA: 28,32,36,40,66,7,43,53,61, VODOVODSKA: 4-6, Naselje MALI POŽAREVAC: SENAJSKA: 4A-6A,46,52, SREĆKA JOVANOVIĆA: 82,49, TADIJE NIKOLIĆA: 12,22, Naselje MLADENOVAC (SELO): MILUTINA TODOROVIĆA: ,2-8,13-19, NOVA 172: 10,16-18,22,7-9,17-21, RADA JOVANOVIĆA: ,2-4,10A-14,1-5,9-11A,15-21, RAŠE MILOSAVLjEVIĆA: ,2-16,20-28,32-34,1-13,23,27,35, RATOMIRA JANKOVIĆA: 1, SELO MLADENOVAC: 91, SLAVKA MANOJLOVIĆA: ,52-62,66-72,80-84,89Đ-93,97-111, VAROVNIČKA: 384D, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): CRKVENA: 46-70B,7-21, DEVET JUGOVIĆA: 2-14,18-40,1-33,37-39, DUNAVSKA: 52-52B, KRALjA A.OBRENOVIĆA: 16-22,1,5-17, KRALjA PETRA PRVOG: 186-194, MOMČILA ŽIVOJINOVIĆA: 10,15-21, PRVOG MAJA: 6-10,14-22,28,32-34,7,11-19,23-25, SLAVKA MANOJLOVIĆA: 22, ŠUMADIJSKA: 2-8,1-7, TIHOMIRA PETROVIĆA: 2-6,1-9,13-19, TOZINO VOĆE: 25, VELIBORA VASOVIĆA: 8-10,20-24,28-32,9-25,29-33,39-45, VLADIMIRA ĆOROVIĆA: 4,12-26,34,1-3,7-11,15-17,21,25-27, Naselje RABROVAC: KLASOVAČKA: 20,26, RABROVAC: 340,337, Naselje RAJKOVAC: GAJČIĆ: ,2-4,10-14,18-20,1-3,7-9,13-21,25, KOVAČEVČIĆ: 2-10,3-5, MIHAILA MARKOVIĆA: 2-2A,10-12,22-28,11-17A,25, NEMANjINA: 64-110,114-118,130,57,63-63A,69-71,81,87-91,113, NOVA 147: 4-6A,12, NOVA 161: 2-8,1-5,9B-11, NOVA 183: 2-10,16,1-11,17, NOVA 22: 4-14,18-30,34-40,1-7,15-31,47A,51-61A, NOVA 24: 2-4,8-22,26,1-11A,29,35, NOVA 28: 10-12,7-9,13-15, PETRA ILIĆA: 2-8,1-7A,11, RAJKOVAC: 1,9,25, SELIŠTE: 2-8,12,1-5,11, STANOJA BUGARSKOG: 2A-4,10,14-16,22,28,32,1-5,15, ŽIVADINA ŽUJOVIĆA: 2-8,112,3-7,29,71, Naselje SENAJA: LIPAR: 7-7A, LUG: 1,5-7, OSOJSKA: 2A, POLjANE: 12, PUT ZA ČESMU: 6A,11, SENAJA: ,2-2A,6-10,14-14A,18-20,24,60A-60S,68A,134A,150,170,186,206,3-5A,11A,19,23-25,37A,53,81,93,97A,111,115,125A,133,143,155,167A,183B, SENAJSKA: 2,6B,20,62,72-74,11,27A,103, Naselje ŠEPŠIN: BRĐANSKA: 16,11,37, MLADENOVAČKA: 6, PRIBIŠ: 26,31, RALjSKA: 4,238,49, ŠEPŠIN: ,18-20,46,56A-56B,60A,64A-64C,124D,138,190A,220A,1,39,47,57-57A,61A-63,71A-71B,125G,141, TOPOLSKA: 6,10-14,22,34, VAROVNIČKIH RATNIKA: 98,108,65,81,93,127,137, VIDOVDANSKA: 49,55, Naselje VLAŠKA: BUNARAČA: 8,32A,5, GROBLjANSKI PUT: 16, KOSNI PUT: 105,129,155A, KRALjA ALEKSANDRA PR: 49V,55,59,67A,89,105A, LUKE: 8,15, PRELEPAC: 40,50,64A-66A,29,101, ŠEŠEVICA: 4,8,52-54,58-60,64-66,23, ŠIŠMANCI: 15,23, VAROVNICE: 4A-6, VLAŠKA: 10,150,156,252B,282B,318A,346A,358A-360A,432A,442,486-488,502,508A,516B-518A,524A,530,556A,574B-576,25,33B,53,63,145A,171,179A,207,213A,223,255A,259,265A,321A,351A,359A,383A,397,419A,431A-433A,451,455A,515B,549,553,575A, ZANATLIJA: 2A,1A,
Mladenovac 10:00 - 16:00
Naselje GRANICE: NOVA 7: ,2,3,7, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): ARČIBALDA RAJSA: 4, DESPOTA STEFANA: 2,1-3, DRINSKA: 2-12,16,22,30-36,1-5,9,13-15,19,25,29,35,41, LjUBE DAVIDOVIĆA: 2A,10-24,28-40,44-54,58-62,66,70-74,80-80A,84-92,100-102,114-118,124-124A,49, PANČIĆEVA: 2,1, VOJVODE STEPE: 30,36-42,46-50,54,58,1-3,11-13,17,31,37, Naselje RAJKOVAC: SELIŠTE: ,
Surčin 08:30 - 14:00
Naselje BOLjEVCI: BRAĆE GAVRAJIĆ: 46-48,52-74,78-80,84-86,90-100,104-108,114,120,126,134,142-150,154-162,166-196,200-206,210-224,37-41,47-71,75,79-81,85-99, Naselje PROGAR: BRAĆE DOLOVAC: 2-8,12-14,1,9, BRAĆE RADIĆ: 2-42,1-5,9,13-25, DVANAESTOG AVGUSTA: 2-22,26-74,78-114A,118-132,1-1,5-79,85-117,123-125, MALA AMERIKA: 2-14,84-88,92,1-19,29,43,75, MOMIRA PUCAREVIĆA: 2-18,1-29, NOVOSADSKA: 2-12,18-20,21, OSAMNAESTOG MAJA: 2-10,1-9,13-25, PARTIZANSKIH BAZA: 2-4,8-16,24,28,1,11-17,21,27-33, PERE KOJADINOVIĆA: 4,8-16,20-22,32-34,1-3,7-21,29,33,41-43, RAŠINA BARA: 2-16,20-36,3-13,17-47, ŠPRINGEROVA: 2-2B,14-26,1-25,29-31, ŠTRKOVA: 2,10, VLADE OBRADOVIĆA-KAMENOG: 4,10-10,14,20-34,40-48,56-56,60-98D,102-120A,124-144,148-168,172-176,180-184,188,232,1,5-7,11-19,23-63,67-69,73,79-81,85,89-91,97,101-103,145, ŽRTAVA FAŠIZMA: 2-28,1-5,9-33A,43,
Surčin 08:30 - 10:30
Naselje SURČIN: BRAĆE PUHALOVIĆ: 2-10,1-11, DRAGOMIRA MOMČILOVIĆA : 2-22,34,7-31, GALOVAČKA : 2-26,30-34,1-15,19-21, TRG ZORANA ĐINĐIĆA: 2-4,1-3A,23, VOJVOĐANSKA: bb,88A-94,98-110,73-75,81-89,
Lazarevac 08:00 - 15:00
Opština Ljig: Naselje Kalanjevci, Živkovci (zaseok Rakovići,Veselinovići,Gaj, Kula, kod Tesle).
"S PREDSTAVNICIMA KOMPANIJE ZIĐIN O DALJOJ SARADNJI" Vučić posle sastanka: Posebno smo se osvrnuli na ekonomski značaj projekata i otvaranje novih radnih mesta