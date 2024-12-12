ISKLJUČENJA U 10 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Evo ko će danas biti bez struje
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u 10 opština.
Evo detaljnog spiska ulica:
Zvezdara 09:00 - 10:00
BILCE: 2-28B,1-7,45, BULjUBAŠINA VODA: 2,6-12,1-5, DOLINSKA: 2-12,1-5, GENERALA BOŽIDARA JANKOVIĆA: 4-6, PETKOV KLADENAC: 2-6A,1-5,9G, RISTIN POTOK: 2-8,1-5,9a-9B, URVINSKA: 2,1-7,13-15, Naselje V.M.LUG: PAVLA SAVIĆA: 25-25, Naselje V.MOKRI LUG: ČESMICA: 2-10,1-11, CVETANOVA ĆUPRIJA: 32A,36-82,90-92,98-108,117B-189, FELIKSA KANICA: 2-12,1-17, LADNO BRDO: 2-32B,1-33, LIPOVAČKA: 2-2A,6,1-5, MILOŠEV KLADENAC: bb,12-20A,1-21A,27, MITKOV KLADENAC: 2-22,1-25,29-31C, NIKOLE GRULOVIĆA: 4-8A,22-44,60A-68,1D-9,23-25,37-51A,55-67,71, NIKOLE KURELIĆA: 4-6,10-20,9,13-15, POTOČKA: 2-14,1A-19, RADOSAVA LjUMOVIĆA: 1-9, STARI VINOGRADI: 2-32,38,42-42B,46-54B,1-15,19-43A,47-63,71-71A,81-87,
Zvezdara 09:00 - 11:00
Naselje M.MOKRI LUG: SMEDEREVSKI PUT: 20N,
Palilula 09:00 - 14:00
STOJANA STOLETA ARANĐELOVIĆA: 1-11,
Palilula 09:00 - 16:00
Naselje BG-KRNjAČA: PANČEVAČKI PUT: BB,60,
Voždovac 09:00 - 16:00
Naselje RIPANj: BRĐANSKA: 282-284,294A-298,316-322,358-378,406,412-416,436-440,444-448A,213,221-225A,229-239A,243-245A,249-253A,259-263,269-283, PUT ZA BATAŠINU: 2, PUT ZA LUKIĆE: 0-22,30,1-5,9-15,219, PUT ZA MANDIĆE: 49A,16-20,24-28,32-50,70,21A-35,39-55, PUT ZA MARIĆA KRAJ: 24,60,64-68,78-82,88-92,96-100,104,27,45-61,65-67, PUT ZA STOLICE: 2,6B,10-20,46-54,1-5,9,21-31, PUT ZA ŽUTI POTOK: 2-14B,22-22A,26,40,104,1-9,21,29-33,37-39A, VISOKA 2 DEO: 5,
Voždovac 08:30 - 13:00
STRUMIČKA: 65-75,79-85,
Čukarica 08:00 - 14:30
Naselje RUCKA: RUCKA: 121,
Novi Beograd 10:00 - 13:00
BELFORTSKA: 4,10-10A,16,20-24,11-13,23-25V, DUŠANA KRSTIĆA: 1-1,5,11,19, REMBRANTOVA: 56B-58K,64V,84c-84š,88E-90V,29, SURČINSKA: 16-16m,40-40b,52-56ž,70B-80G,88m-96lj,102Z-104Ž,110A-114,9a-11f,17,87,103-103i, SURČINSKI PUT: 16-16K,78e,102Z,9P/4-9R,21-23e,103i, TULUZ LOTREKA: 22,34,17-21, Naselje N BEOGRAD: HRISTIFORA ŽEFAROVIĆA: 20,32,36A,5-7,17,27, Naselje NOVI BEOGRAD: ANRI MATISA: 21, KNjIGOVEZAČKA: 3,
Grocka 09:00 - 10:00
Naselje VRČIN: AUTOPUT ZA NIŠ: BB,
Barajevo 09:00 - 12:00
Naselje BARAJEVO: LIPOVAČKI PUT: 322-328,332-338E,342-350A,358-358A,362-366,370,374-380,388A-396E,564,568G,541,563,567A-567B,
Barajevo 09:00 - 16:00
GLUMČEVO BRDO: 108,557-559, Naselje BARAJEVO: AVALSKA: 2,10-12,20,28,32-32A,40A,48A,54,94,125, BRANISLAVA JOVANOVIĆA: 6-14,18,26-28,32-42A,88A,96,106-108,582,1A-5A,9,13,17-21B,89,119,123A, BRĐANSKA: 6,14-16A,20,32-34I,38-38G,44,58-60,66, DRAŽANOVAC: 18,35-37,231,235, GLUMČEVO BRDO: 148-148A,152-154,160,21A,207,211-213,217,221A,233, LIPOVAČKI PUT: 12,24,370,374-380,388A-396E,400B-402,406,410,558A-558C,564,632F,638,642,563,639, Naselje RIPANj: VISOKA 1 DEO: 10,14-16A,22,26-28,32-34,5,
Obrenovac 08:00 - 14:30
Naselje MALA MOŠTANICA: BUKVARSKA: 5, DRENjANSKI KRAJ: 6-8F,12-30D,40A,44,48-50,1A,7-25,31-39,79, MOŠTANIČKA: 152,158-160,170A,178-180, OROV POTOK: 36-38,52,56,23, PUT ZA RUCKU: 38-42,46,52,66,148,13D, RAVANIČKA: 49, SLOBODANA PENEZIĆA: 14,
Obrenovac 10:00 - 15:00
Naselje Grabovac: GRABOVAČKI DRUM: 9, KOD EKONOMIJE: 10, Naselje Stubline: ALEKSANDRA SIMIĆA: 24, DORĆOLA: 65, JADRANSKI KRAJ: 12B,16,20A-20B,34,38B-40A,48A,312A,334A,338A,434-434E,446B,1000BB,5,15A,21A-21B,27,31-33B,37,331B,339,445B-445D, KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 463A, LAZAREVIĆA KRAJ: 314,347A, LAZIĆA PUT 1. DEO: 38,52A,312-314,318A,322F-324A,338B-342,3C,319-321A,327,335,339-341,1111, NADVOŽNjAK: BB,10-12B,20C-20D,5-11,413D,431F,435B, POLjOPRIVREDNO DOBRO: 3, PUT ZA GRABOVAC: 8G-10B,9A, SADžAKOVIĆA KRAJ: 39A, SAVIĆA KRAJ: 16,68-72,286,432C,65-75B,93A, SELO: 17,21, SREMČEVIĆA KRAJ: 0,408,435A-437,445B,455, STUBLINE: 6,10-14,20-22,26-38,48-52,68,312,318,322-324,332-334,338-344,436,442,494,1-3,7-15,19-19,23-25,29,35,49,63-71,75,93A,317-319,323-325,329-333,337-339,343,433-437,441-443, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 2-4B,8-14,18,120,322,432-432G,440A-444,1-7,11-11G,15E,31,35,391C,431-433A,443-445C, ZARIĆA KRAJ: 316,322C-322G,326,330A,321,325, ŽUTO BRDO: 8C-10,7A,11C-13C, Naselje Veliko polje: DONjI KRAJ: 13, ĐURIĆA KRAJ: 39A, GORNjI KRAJ: 8,26B,40-40V,48B,52,1,5,13E,21G,39D-41D,45B-47, JEVTIĆA KRAJ: 41-41Đ, KOD PRUGE: 14Đ,48B,13B-15K,45G,53D-53G, KOD RAMPE: 13-13G, NEMA NAZIVA ULICE: 46-48A,52,7,47,53,59, SREDNjI KRAJ 1. DEO: 8,3,41,49,53-55, STEVANA BODNAROVA: 4A-4E,8,41-41E, VELIKO POLjE: 220, Naselje ZVEČKA: BRAĆE JOKSIĆA: 162-170A,174-178,184-228,232-238A,242-242A,246-250A,256A-258A,264-264B,268,276,300,31A,149-151B,155-163,169-171,175,189,197, LUG: 5,13, STARA PRUGA: 15G, ULICA 4: 2-2A,6-8A,1,7, ULICA 5: 2-6C,5-7, ULICA 6: 6, ULICA 7: 4,8,12,92,1,9, ULICA 8: 1-5, ULICA 9: 2A-6,12,1-13, ULICA 10: 8,192,1, ULICA 11: 1-3A,7-7A,11-17, ŽIVE BORJANOVIĆA: 62-68,
Sopot 08:00 - 14:30
Naselje BABE: ARANĐELA ILIĆA: 2-6, BORISAVA KAČAREVIĆA: 2-4, BRANKA LAZIĆA: 2,10-18,1, BUDIMIRA KITANOVIĆA: 2-6,10-14,1A-15,19,23, DRAGOLjUBA SPASIĆA: 2-4,8,12,20,24-24,28-34,38,42-44,48,152A,166A,176A,27,31,37-45,51,59-63,67-69,509, DRAGOLjUBA SPASIĆA 1 DEO: 6,26,30-30B,50-52,3-5,49-49B,55, DRAGOLjUBA SPASIĆA 2 DEO: 2,8-10,1,29A, DRAGUTINA BOŠNjAKOVIĆA: 4-6,5-7, DUŠANA MITROVIĆA: 2-8,1-7,11-17,21-29,33-35, KOSMAJSKA: 2-4,10,3, LjUBIŠE KOSTIĆA: 2,1,57A-57G, LjUBIŠE MILIVOJEVIĆA: 6,234,7, LjUBIVOJA KAČAREVIĆA: 2-6,1-17, MILANA MITROVIĆA: 3,7A, MILANA MITROVIĆA 2 DEO: 2,6-10, MILANA MITROVIĆA 3 DEO: 4-6,10,13, MILANA MITROVIĆA 4 DEO: 4-10,43, MILANA PETROVIĆA: 4-6,3-5, MILANA RADOSAVLjEVIĆA: 3, MILANA STOJANOVIĆA: 2-2,10-12A,16A-22,26A-26V,36,50,3-5, MILIJANA SIMIĆA: 2,6-12,148A,5-9,13,17-19,23-29,35,45,151A-153, MILISAVA ANTONIJEVIĆA: 2-4,8-12A,3, MILISAVA NOVIČIĆA: 4-6A,10,1-5,11, MILOSAVA MILIĆA: 2-12,1-5, PARTIZANSKI PUT: 2A,8,34-42,48-54,58-64,68-72,76-88,92,96,104B,110,114,118-120,124,128-132,138-142A,154-160,164-166A,172-174,178,182-186,190-194,200-206,210-222,228-246,250-252,256-258,262,266-278,282-284B,298-300,304-308,312,316-318,322,328-342,346-350,358-364,368-370B,374-378,382-384,388,394,490,584B,1D,11A,141A,173A,189,233-235B,265,273,455,499,525B,591B, PETRA NOVIČIĆA: 2-4, RADOMIRA RANKOVIĆA: 2A, SELIMIRA PEŠIĆA: 2-4,8-30,34,40-44,50-60,1,5,19-23,29,33A-35B,41-43C,231, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA: 2,6,18,5-9,15,21, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 1 DEO: 4,156,162,168,210,222,236,240,1-3A,155-157,161,215, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 2 DEO: 3-5, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 3 DEO: 5,13, VITOMIRA NIKOLIĆA: 2,6-10,120B-120D,238,5-7,11-13,17-19,23-31,35-39,45-51,147, VITOMIRA NIKOLIĆA 1 DEO: 10,3-5, VITOMIRA NIKOLIĆA 2 DEO: 1-3, VITOMIRA NIKOLIĆA 3 DEO: 2-6, VITOMIRA NIKOLIĆA 4 DEO: 1-3, VLADIMIRA KAČAREVIĆA: 2A-4,8-12,140,160,208,139A, ŽIVANA NOVIČIĆA: 2A,1,5-7,11A, ŽIVOMIRA SIMIĆA: 2-8,1-7,11, Naselje DUČINA: BAVANSKA: 4,8-16,1,9-11, BRAĆE IVKOVIĆ: 2,8-24,28-28B,32-34,1-7,13-15A, DRAGIŠE SARIĆA: 2A-18,1-13, DRAGOSLAVA MIŠIĆA: 3, ĐURE SILjANOVIĆA: 6-22A,26-28,1-7, LjUBOMIRA ŽIVANOVIĆA-BRKE: 16,15, MILIVOJA STEVANOVIĆA-MICE: 2-16,5-15, MILORADA MARKOVIĆA: 12,7, PETLOVAČKA: 2-8,14,11,15-17, SAVE ŽIVANOVIĆA: 22,30-32,38-40A,44-56,19A,23-47, STEVE MILIJANOVIĆA-BADžAKA: 3-3A, Naselje PARCANI: KOSMAJSKA: 154,258, Naselje STOJNIK: BANjIČKI PUT: 2A-14,18-34,38-48,52-54A,68,148A,9,15,19,23-31, BRAĆE PANTELIĆ: 2-16A,1-5,11,15, ČEDA MILOSAVLjEVIĆA: 2-2D,6-12,20-28,36-42,46-66,70-78,1,5B-11,15-19,23-27,31,37-45,49-55,59-73A, ČETVRTOG JULA: 2-8,12-14,18-30,40,1-7,11-15,19,23-25,33A, HAJDUKOVAČKI PUT: 8,12-18A,24-38A,42-68,72-80,5-21,29,33-55A,59,65,71,75, LjUBIVOJA ŽIVANOVIĆA: 2-4,8-12,18,22-34,38-52,180,1-9,15-17,21A-25B,31-41,45-51A, MILIJE UROŠEVIĆA: 2,8-28,32-48A,52-80,84,88-90A,94-100A,104-118,122-128B,134-154,158A,162-174A,184-184A,1-45,49,53-67,71-73,79-85,89,93,97-105,109-111, PARTIZANSKI PUT: 2-18A,22-40,44-44A,50,54-56,82A,95B, PUT ZA MALU NjIVU: 2-4,11-15, VIKEND NASELjE MORAK: 2-6,10-12,16-18,24,28,40,82,1, ZOROLjINSKI RAJ: 4-6A,174-178,43,179,183,
Lazarevac 10:00 - 12:00
Opština Lajkovac: naselje Jabučje (zaseok Donji kraj, Vladisavljevići, Grčića kraj, Trebež, Tašići, Negići). Naselje Skobalj.
"VERUJEM DA ĆE ONO ŠTO ĆU REĆI, BITI OD VELIKE VAŽNOSTI ZA GRAĐANE SRBIJE" Predsednik Vučić obraća se naciji večeras u 18 časova