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Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u 10 opština.

Evo detaljnog spiska ulica:

Zvezdara 09:00 - 10:00

BILCE: 2-28B,1-7,45, BULjUBAŠINA VODA: 2,6-12,1-5, DOLINSKA: 2-12,1-5, GENERALA BOŽIDARA JANKOVIĆA: 4-6, PETKOV KLADENAC: 2-6A,1-5,9G, RISTIN POTOK: 2-8,1-5,9a-9B, URVINSKA: 2,1-7,13-15, Naselje V.M.LUG: PAVLA SAVIĆA: 25-25, Naselje V.MOKRI LUG: ČESMICA: 2-10,1-11, CVETANOVA ĆUPRIJA: 32A,36-82,90-92,98-108,117B-189, FELIKSA KANICA: 2-12,1-17, LADNO BRDO: 2-32B,1-33, LIPOVAČKA: 2-2A,6,1-5, MILOŠEV KLADENAC: bb,12-20A,1-21A,27, MITKOV KLADENAC: 2-22,1-25,29-31C, NIKOLE GRULOVIĆA: 4-8A,22-44,60A-68,1D-9,23-25,37-51A,55-67,71, NIKOLE KURELIĆA: 4-6,10-20,9,13-15, POTOČKA: 2-14,1A-19, RADOSAVA LjUMOVIĆA: 1-9, STARI VINOGRADI: 2-32,38,42-42B,46-54B,1-15,19-43A,47-63,71-71A,81-87,

Zvezdara 09:00 - 11:00

Naselje M.MOKRI LUG: SMEDEREVSKI PUT: 20N,

Palilula 09:00 - 14:00

STOJANA STOLETA ARANĐELOVIĆA: 1-11,

Palilula 09:00 - 16:00

Naselje BG-KRNjAČA: PANČEVAČKI PUT: BB,60,

Voždovac 09:00 - 16:00

Naselje RIPANj: BRĐANSKA: 282-284,294A-298,316-322,358-378,406,412-416,436-440,444-448A,213,221-225A,229-239A,243-245A,249-253A,259-263,269-283, PUT ZA BATAŠINU: 2, PUT ZA LUKIĆE: 0-22,30,1-5,9-15,219, PUT ZA MANDIĆE: 49A,16-20,24-28,32-50,70,21A-35,39-55, PUT ZA MARIĆA KRAJ: 24,60,64-68,78-82,88-92,96-100,104,27,45-61,65-67, PUT ZA STOLICE: 2,6B,10-20,46-54,1-5,9,21-31, PUT ZA ŽUTI POTOK: 2-14B,22-22A,26,40,104,1-9,21,29-33,37-39A, VISOKA 2 DEO: 5,

Voždovac 08:30 - 13:00

STRUMIČKA: 65-75,79-85,

Čukarica 08:00 - 14:30

Naselje RUCKA: RUCKA: 121,

Novi Beograd 10:00 - 13:00

BELFORTSKA: 4,10-10A,16,20-24,11-13,23-25V, DUŠANA KRSTIĆA: 1-1,5,11,19, REMBRANTOVA: 56B-58K,64V,84c-84š,88E-90V,29, SURČINSKA: 16-16m,40-40b,52-56ž,70B-80G,88m-96lj,102Z-104Ž,110A-114,9a-11f,17,87,103-103i, SURČINSKI PUT: 16-16K,78e,102Z,9P/4-9R,21-23e,103i, TULUZ LOTREKA: 22,34,17-21, Naselje N BEOGRAD: HRISTIFORA ŽEFAROVIĆA: 20,32,36A,5-7,17,27, Naselje NOVI BEOGRAD: ANRI MATISA: 21, KNjIGOVEZAČKA: 3,

Grocka 09:00 - 10:00

Naselje VRČIN: AUTOPUT ZA NIŠ: BB,

Barajevo 09:00 - 12:00

Naselje BARAJEVO: LIPOVAČKI PUT: 322-328,332-338E,342-350A,358-358A,362-366,370,374-380,388A-396E,564,568G,541,563,567A-567B,

Barajevo 09:00 - 16:00

GLUMČEVO BRDO: 108,557-559, Naselje BARAJEVO: AVALSKA: 2,10-12,20,28,32-32A,40A,48A,54,94,125, BRANISLAVA JOVANOVIĆA: 6-14,18,26-28,32-42A,88A,96,106-108,582,1A-5A,9,13,17-21B,89,119,123A, BRĐANSKA: 6,14-16A,20,32-34I,38-38G,44,58-60,66, DRAŽANOVAC: 18,35-37,231,235, GLUMČEVO BRDO: 148-148A,152-154,160,21A,207,211-213,217,221A,233, LIPOVAČKI PUT: 12,24,370,374-380,388A-396E,400B-402,406,410,558A-558C,564,632F,638,642,563,639, Naselje RIPANj: VISOKA 1 DEO: 10,14-16A,22,26-28,32-34,5,

Obrenovac 08:00 - 14:30

Naselje MALA MOŠTANICA: BUKVARSKA: 5, DRENjANSKI KRAJ: 6-8F,12-30D,40A,44,48-50,1A,7-25,31-39,79, MOŠTANIČKA: 152,158-160,170A,178-180, OROV POTOK: 36-38,52,56,23, PUT ZA RUCKU: 38-42,46,52,66,148,13D, RAVANIČKA: 49, SLOBODANA PENEZIĆA: 14,

Obrenovac 10:00 - 15:00

Naselje Grabovac: GRABOVAČKI DRUM: 9, KOD EKONOMIJE: 10, Naselje Stubline: ALEKSANDRA SIMIĆA: 24, DORĆOLA: 65, JADRANSKI KRAJ: 12B,16,20A-20B,34,38B-40A,48A,312A,334A,338A,434-434E,446B,1000BB,5,15A,21A-21B,27,31-33B,37,331B,339,445B-445D, KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 463A, LAZAREVIĆA KRAJ: 314,347A, LAZIĆA PUT 1. DEO: 38,52A,312-314,318A,322F-324A,338B-342,3C,319-321A,327,335,339-341,1111, NADVOŽNjAK: BB,10-12B,20C-20D,5-11,413D,431F,435B, POLjOPRIVREDNO DOBRO: 3, PUT ZA GRABOVAC: 8G-10B,9A, SADžAKOVIĆA KRAJ: 39A, SAVIĆA KRAJ: 16,68-72,286,432C,65-75B,93A, SELO: 17,21, SREMČEVIĆA KRAJ: 0,408,435A-437,445B,455, STUBLINE: 6,10-14,20-22,26-38,48-52,68,312,318,322-324,332-334,338-344,436,442,494,1-3,7-15,19-19,23-25,29,35,49,63-71,75,93A,317-319,323-325,329-333,337-339,343,433-437,441-443, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 2-4B,8-14,18,120,322,432-432G,440A-444,1-7,11-11G,15E,31,35,391C,431-433A,443-445C, ZARIĆA KRAJ: 316,322C-322G,326,330A,321,325, ŽUTO BRDO: 8C-10,7A,11C-13C, Naselje Veliko polje: DONjI KRAJ: 13, ĐURIĆA KRAJ: 39A, GORNjI KRAJ: 8,26B,40-40V,48B,52,1,5,13E,21G,39D-41D,45B-47, JEVTIĆA KRAJ: 41-41Đ, KOD PRUGE: 14Đ,48B,13B-15K,45G,53D-53G, KOD RAMPE: 13-13G, NEMA NAZIVA ULICE: 46-48A,52,7,47,53,59, SREDNjI KRAJ 1. DEO: 8,3,41,49,53-55, STEVANA BODNAROVA: 4A-4E,8,41-41E, VELIKO POLjE: 220, Naselje ZVEČKA: BRAĆE JOKSIĆA: 162-170A,174-178,184-228,232-238A,242-242A,246-250A,256A-258A,264-264B,268,276,300,31A,149-151B,155-163,169-171,175,189,197, LUG: 5,13, STARA PRUGA: 15G, ULICA 4: 2-2A,6-8A,1,7, ULICA 5: 2-6C,5-7, ULICA 6: 6, ULICA 7: 4,8,12,92,1,9, ULICA 8: 1-5, ULICA 9: 2A-6,12,1-13, ULICA 10: 8,192,1, ULICA 11: 1-3A,7-7A,11-17, ŽIVE BORJANOVIĆA: 62-68,

Sopot 08:00 - 14:30

Naselje BABE: ARANĐELA ILIĆA: 2-6, BORISAVA KAČAREVIĆA: 2-4, BRANKA LAZIĆA: 2,10-18,1, BUDIMIRA KITANOVIĆA: 2-6,10-14,1A-15,19,23, DRAGOLjUBA SPASIĆA: 2-4,8,12,20,24-24,28-34,38,42-44,48,152A,166A,176A,27,31,37-45,51,59-63,67-69,509, DRAGOLjUBA SPASIĆA 1 DEO: 6,26,30-30B,50-52,3-5,49-49B,55, DRAGOLjUBA SPASIĆA 2 DEO: 2,8-10,1,29A, DRAGUTINA BOŠNjAKOVIĆA: 4-6,5-7, DUŠANA MITROVIĆA: 2-8,1-7,11-17,21-29,33-35, KOSMAJSKA: 2-4,10,3, LjUBIŠE KOSTIĆA: 2,1,57A-57G, LjUBIŠE MILIVOJEVIĆA: 6,234,7, LjUBIVOJA KAČAREVIĆA: 2-6,1-17, MILANA MITROVIĆA: 3,7A, MILANA MITROVIĆA 2 DEO: 2,6-10, MILANA MITROVIĆA 3 DEO: 4-6,10,13, MILANA MITROVIĆA 4 DEO: 4-10,43, MILANA PETROVIĆA: 4-6,3-5, MILANA RADOSAVLjEVIĆA: 3, MILANA STOJANOVIĆA: 2-2,10-12A,16A-22,26A-26V,36,50,3-5, MILIJANA SIMIĆA: 2,6-12,148A,5-9,13,17-19,23-29,35,45,151A-153, MILISAVA ANTONIJEVIĆA: 2-4,8-12A,3, MILISAVA NOVIČIĆA: 4-6A,10,1-5,11, MILOSAVA MILIĆA: 2-12,1-5, PARTIZANSKI PUT: 2A,8,34-42,48-54,58-64,68-72,76-88,92,96,104B,110,114,118-120,124,128-132,138-142A,154-160,164-166A,172-174,178,182-186,190-194,200-206,210-222,228-246,250-252,256-258,262,266-278,282-284B,298-300,304-308,312,316-318,322,328-342,346-350,358-364,368-370B,374-378,382-384,388,394,490,584B,1D,11A,141A,173A,189,233-235B,265,273,455,499,525B,591B, PETRA NOVIČIĆA: 2-4, RADOMIRA RANKOVIĆA: 2A, SELIMIRA PEŠIĆA: 2-4,8-30,34,40-44,50-60,1,5,19-23,29,33A-35B,41-43C,231, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA: 2,6,18,5-9,15,21, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 1 DEO: 4,156,162,168,210,222,236,240,1-3A,155-157,161,215, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 2 DEO: 3-5, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 3 DEO: 5,13, VITOMIRA NIKOLIĆA: 2,6-10,120B-120D,238,5-7,11-13,17-19,23-31,35-39,45-51,147, VITOMIRA NIKOLIĆA 1 DEO: 10,3-5, VITOMIRA NIKOLIĆA 2 DEO: 1-3, VITOMIRA NIKOLIĆA 3 DEO: 2-6, VITOMIRA NIKOLIĆA 4 DEO: 1-3, VLADIMIRA KAČAREVIĆA: 2A-4,8-12,140,160,208,139A, ŽIVANA NOVIČIĆA: 2A,1,5-7,11A, ŽIVOMIRA SIMIĆA: 2-8,1-7,11, Naselje DUČINA: BAVANSKA: 4,8-16,1,9-11, BRAĆE IVKOVIĆ: 2,8-24,28-28B,32-34,1-7,13-15A, DRAGIŠE SARIĆA: 2A-18,1-13, DRAGOSLAVA MIŠIĆA: 3, ĐURE SILjANOVIĆA: 6-22A,26-28,1-7, LjUBOMIRA ŽIVANOVIĆA-BRKE: 16,15, MILIVOJA STEVANOVIĆA-MICE: 2-16,5-15, MILORADA MARKOVIĆA: 12,7, PETLOVAČKA: 2-8,14,11,15-17, SAVE ŽIVANOVIĆA: 22,30-32,38-40A,44-56,19A,23-47, STEVE MILIJANOVIĆA-BADžAKA: 3-3A, Naselje PARCANI: KOSMAJSKA: 154,258, Naselje STOJNIK: BANjIČKI PUT: 2A-14,18-34,38-48,52-54A,68,148A,9,15,19,23-31, BRAĆE PANTELIĆ: 2-16A,1-5,11,15, ČEDA MILOSAVLjEVIĆA: 2-2D,6-12,20-28,36-42,46-66,70-78,1,5B-11,15-19,23-27,31,37-45,49-55,59-73A, ČETVRTOG JULA: 2-8,12-14,18-30,40,1-7,11-15,19,23-25,33A, HAJDUKOVAČKI PUT: 8,12-18A,24-38A,42-68,72-80,5-21,29,33-55A,59,65,71,75, LjUBIVOJA ŽIVANOVIĆA: 2-4,8-12,18,22-34,38-52,180,1-9,15-17,21A-25B,31-41,45-51A, MILIJE UROŠEVIĆA: 2,8-28,32-48A,52-80,84,88-90A,94-100A,104-118,122-128B,134-154,158A,162-174A,184-184A,1-45,49,53-67,71-73,79-85,89,93,97-105,109-111, PARTIZANSKI PUT: 2-18A,22-40,44-44A,50,54-56,82A,95B, PUT ZA MALU NjIVU: 2-4,11-15, VIKEND NASELjE MORAK: 2-6,10-12,16-18,24,28,40,82,1, ZOROLjINSKI RAJ: 4-6A,174-178,43,179,183,

Lazarevac 10:00 - 12:00

Opština Lajkovac: naselje Jabučje (zaseok Donji kraj, Vladisavljevići, Grčića kraj, Trebež, Tašići, Negići). Naselje Skobalj.

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