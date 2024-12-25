DELOVI 4 OPŠTINE DANAS BEZ STRUJE: Evo gde će u Beogradu biti isključenja, počinju u 8 časova
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u četiri opštine.
Isključenja počinju 8.00.
Evo detaljnog spiska ulica:
Palilula 09:00 - 13:00
Naselje BG-KRNjAČA: IGORA VASILjEVA: 1, STEVANA TOMIĆA: 2-4,8,1,5, Naselje Krnjača: IGORA VASILjEVA: 35D-39,
Savski venac 08:30 - 17:00
BULEVAR VUDROA VILSONA: BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB, GAVRILA PRINCIPA: 26-26, HADžI-NIKOLE ŽIVKOVIĆA: BB, KAMENIČKA: 8-8, KARAĐORĐEVA: BB,BB,BB,BB,BB,69-71A, NIKOLAJA KRAVCOVA: BB, ŽELEZNIČKA: 2A,
Voždovac 09:00 - 12:00
Naselje JAJINCI: BULEVAR JNA: 2G-2V, RADOMIRA MARKOVIĆA: 18,46A-46B,7A-11,31A-31B,
Voždovac 08:30 - 10:30
KRUŠEVAČKA: 1-3, VESELINA MASLEŠE: 1-3,4-36,42-44,48-64,5-35,39A-51,
Sopot 08:00 - 14:30
Naselje MALA IVANČA: BORAČKA: 2A,6-14,20-22,3-27,303A, BRANE VASILjKOVIĆ: 2,6-12,5-7,11, ČETRNAESTOG OKTOBRA: 2-4,9-11A,15, ČETVRTOG JULA: 2-12,7-9,13,163A, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 2-22,26-36,40,46-48,52,56-58,62-86,126,1-51,57-61,65-67,71-87,91-95,99-101,105,111-115A,133, DVADESETDRUGOG DECEMBRA: ,2-8,12-52,56A-64,68-70A,3,7-29,33-51,335A, DVADESETOG OKTOBRA: 2-4,10-12,16,20-34,38,412,422,3-17, GROBLjANSKA: 2-6A,10-12,16-18,3-7, KOSMAJSKA: 4-8,12,16A,1-3A,7-9, LENjINOVA: 4-10,18,1,19,107B, MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: ,4-4,1,5A-5B,9B, NARODNIH HEROJA: 4-24,48-64,21,25-27B,35-41,51-65, PROLETERSKA: ,2-6,12-14,18,22-32,36-44,48,54-64,70B,74A,78,462,476,480A,1-11,23D-29B,33-35,41-53,57-59,67-67A,73-77A,81-83,87-89, PRVOMAJSKA: 4-6,1C-9B, PUT ZA ŠINDRU: 1A, RADNIČKA: 4-10,1,9, SEDMOG JULA: 2-2,6-20,24-32,36-44,52B-56,3,7-15A,19, SOLUNSKA: 2-12A,3-13, ŠUMADIJSKA: 2-12,1-15,19,23-25, SVETOZARA MARKOVIĆA: 2,7, TRG BRATSTVA I JEDINSTVA: 2A-2B,6-8,1-15, VUKA KARADžIĆA: 4-6,3-5,9-13, ŽELEZNIČKA: bb,6,18, Naselje MALI POŽAREVAC: AUTOPUT BEOGRAD-NIŠ: , DODINA: 2-2A,8-10A,16,1-3,9, MILOVANA JOVIČIĆA: 2-16,20-20A,24-26,30,40A-46,50-54A,66-68,72,76-82,94,1-7A,13-21,25A-29,33A-35B,45-47,71-77,81-83,95-97A, SREĆKA JOVANOVIĆA: 27, VOJVODE STEPE: 2-4,7,11-15, Naselje POPOVIĆ: MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: 118A, Naselje RALjA: BRAĆE JOCIĆ: 4, CANE MARJANOVIĆ: 2-8,12-14A,26-30,34,3A,19,23,27,37-39,67,71-85, OMLADINSKA: 54B, PROFESORA ANDONOVIĆA: 36, RADOMIRA JOCIĆA: 2A-4,16,20-20A,28,34-40,48,56,60-64,1,11-19,25-27,35-37,349, SREMSKA: 2-12,18-22, ŠUMADIJSKIH BRIGADA: 6,16-22,26-30,34,48,13,31-33A,37-37A,47A,111, ŽIVOTE JOVIČIĆA GRKOVO: 2A-6,10-12,3A-5, Naselje SOPOT: DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 9A,19.
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