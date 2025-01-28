DANAS U BEOGRADU BEZ STRUJE DELOVI 7 OPŠTINA: Evo detaljnog spiska adresa
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u sedam opština.
Isključenja počinju u 8 časova:
Vračar 09:00 - 15:00
BORISLAVA PEKIĆA: 4-6,3-3B, KATANIĆEVA: 2-2,8-10,1-13, MAKENZIJEVA: BB,44-46,60-62,
Čukarica 09:00 - 13:00
MIROSAVLJEVA: 2-10,1-15, NODILOVA: 2-4,8,12,1-9,13,17, PAŠTROVIĆEVA: 47-47, POŽEŠKA: 12A-14,26-32,31-35, VASE STAJIĆA: 9-9, VLADIMIRA RADOVANOVIĆA: 2-10,1A, ZRMANJSKA: 14-18,7-9,15-19,27-35,39-41,
Rakovica 08:00 - 09:00
OSLOBOĐENJA: 1, PATRIJARHA DIMITRIJA: 12-14,
Zemun 08:30 - 11:30
Naselje BATAJNICA: BRAĆE MIHAJLOVIĆ-TRIPIĆ: 1,9-9,15-17,21, CARICE JELENE : 28-72,29-75, MAJKE JUGOVIĆA: 2-6,10-14A,1-3,7, MAJORA ZORANA RADOSAVLJEVIĆA : 52-114,51-89,93-115, MATROZOVA: 1-3,7-31, VOJAČKA: 12-16,7-13, VOJVODE NIKOLE STANJEVIĆA : 44-64,29-39,43, ŽELEZNIČKA KOLONIJA : 29,
Obrenovac 08:00 - 15:00
Naselje Draževac: CIGANI: 10,20,24,34,38,42A-42B,48-50,404-404B,11A-11B,21,41-41A,83-83A, DOM: 14, DRAŽEVAC: 0,24,40,44,52,66-68,82A-84,88-92,122-124,180-182,186-188,194,198,384,388-398,402-404,412,418-420,426-428,442,9,15-17,35-39,43,49,53,63-69A,73-75,81-83,89-91,97,129,161,181,185,189,195-197,241,385-387,391,395,405-407,413,431, DRAŽEVAČKI LUG: 159, GUGOŠ KRAJ: 18,24A,44,72A,82D,43B,69-69C, IVOJEVAC: 386, JOVANOVAC: 43A-43J, KOD DOMA: 0,74,102,122-122A,142-142,230,1, KOD GROBLJA: 8,245A, KOD SPOMENIKA: 0,10,444,7A,31-31A,409,423-425, KOD TRAFO STANICE: 42D, KOLUBARSKI PUT: 69B, MLEKARA: 10, PARLOZI: 62B, PAVLOVIĆA KRAJ: 8A-12,48-50D,54-54A,58-64A,68-70,420A,3,7A-7E,21,43-43J,47,55-59,63B-63D,67A-69,1111, PELIĆA KRAJ: 386,396A,399, PETROVIĆA-MIJAILOVIĆA KRAJ: 34,242A,396B,404-408,414A,420A-420C,426-426A,1,17C,403,411B,419,423A,427A, RADOJKOVIĆA KRAJ: 77, SELO: 400,389,401, ŠKOLA: 146,85A,89,375, STANKOVIĆA KRAJ: 386A,387A-387E,391A-391D,395A-395B, TODOROVIĆA KRAJ: 62C-62E,66,72-72A,76-84B,88A,96,69-71D,77-79G,83-85,89,95,715A,1111, VETERINARSKA STANICA: 0, VEVERIČKI KRAJ: 363V,
Surčin 09:00 - 12:00
Naselje KLJUČ: MAJKE ANGELINE: 2C,12, Naselje SURČIN: SREMSKIH BEĆARA: 2,3,7-11, TRISTANA I IZOLDE: 1-5,9,
Lazarevac 09:00 - 15:00
Opština Ljig:Naselje Dragolj (zaseok prema Belanovici) Opština Lazarevac:delovi ulica Đorđa Kovačevića 2-8,17,17a,Kralja Petra 64,64a,64b
Kurir.rs
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