ISKLJUČENJA STRUJE U NEKOLIKO OPŠTINA U BEOGRADU: Danas bez električne energije ova mesta u periodu od 8 do 17 časova
U navedenim ulicama struje neće biti od 8.00 do 17 časova.
Isključenja struje planirana su danas, 18. februara, u nekoliko opština u Beogradu. Naime, bez struje će ostati delovi Zvezdare, Novog Beograda, Obrenovca, Sopota, kao i Lazarevca.
U navedenim ulicama struje neće biti od 8.00 do 17 časova.
Zvezdara
08:30 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 622-630, Naselje M.MOKRI LUG: PARTIZANSKA: 2-12,3-17B,
Novi Beograd
08:00 - 12:00 TADIJE SONDERMAJERA: 10-12A, TOŠIN BUNAR: BB,161-163,167a,175,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje Stubline: DORĆOLA: 0,148A-152B,156A,162,145,157A,233-233A, KOD RADIO STANICE: 151, STUBLINE: 148,202,59,145,149, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 1BB,
Obrenovac
08:00 - 15:00 Naselje MISLOĐIN: KOLUBARSKA: 8-10,22, Naselje OBRENOVAC: ZABRAN: 0-20G,26-32A,1-17,21-21A,27A,61-61A,111,1111, ZABRANSKI PUT: 2-2B,16,20D-22M,26,1,9-13A,
Sopot
09:00 - 13:00 Naselje SIBNICA: BORIVOJA KUJUNDžIĆA: 2-18,1-9, BORIVOJA UROŠEVIĆA: 4-6, BOŽIDARA PETROVIĆA: 1-3, BRANKA MILIJANOVIĆA: 2-8,14-22,26-26,254A,1-3A,7-23,27-33,37-41, ČEDE ILIĆA: 2-2,6-8,1, ČEDE PAVLOVIĆA: 2,6-10,348,1,5,9,15-19, DRAGE POP-LAZIĆ: 2,6,10-12,1-3,7, DRAGOLjUBA PAVLOVIĆA: 6-10, DRAGOLjUBA STANISAVLjEVIĆA: 2-6, ĐURE MARINKOVIĆA: 2A,6-8,12-14,270,1-15, DUŠANA KUJUNDžIĆA: 4-10, GENERALA MILANA PAVLOVIĆA: ,4,12,16-18,22-34,38,42-56,286,314-314A,324,1-5,9-23,27-29,35,49,321A, IVANA MILOVANOVIĆA: 6,3, JELICE POP-LAZIĆ: 1-3, MILADINA LAZAREVIĆA: 9-9A, MILOMIRA ADAMOVIĆA: 2-4, MILORADA RANKOVIĆA: 4A,10,3, MOMIRA STANKOVIĆA: 15, TIHOMIRA MARINKOVIĆA: 2-6, UČITELjA RADISAVA OBRADOVIĆA: 2,6-10A,14-20,26-36,44-46,320,1-9A,13-15,19-21, ŽIVKA PROTIĆA: 2,8-14,1,
Lazarevac
10:00 - 13:00 Vreoci zasok Kusanje.
|Улице
|Звездара
|08:30 - 14:00
|БУЛ КРАЉ.АЛЕКСАНДРА: 622-630, Насеље М.МОКРИ ЛУГ: ПАРТИЗАНСКА: 2-12,3-17Б,
|Нови Београд
|08:00 - 12:00
|ТАДИЈЕ СОНДЕРМАЈЕРА: 10-12А, ТОШИН БУНАР: ББ,161-163,167а,175,
|Обреновац
|09:00 - 17:00
|Насеље Стублине: ДОРЋОЛА: 0,148А-152Б,156А,162,145,157А,233-233А, КОД РАДИО СТАНИЦЕ: 151, СТУБЛИНЕ: 148,202,59,145,149, ВАЉЕВСКИ ПУТ - ЦЕНТАР: 1ББ,
|Обреновац
|08:00 - 15:00
|Насеље МИСЛОЂИН: КОЛУБАРСКА: 8-10,22, Насеље ОБРЕНОВАЦ: ЗАБРАН: 0-20Г,26-32А,1-17,21-21А,27А,61-61А,111,1111, ЗАБРАНСКИ ПУТ: 2-2Б,16,20Д-22М,26,1,9-13А,
|Сопот
|09:00 - 13:00
|Насеље СИБНИЦА: БОРИВОЈА КУЈУНЏИЋА: 2-18,1-9, БОРИВОЈА УРОШЕВИЋА: 4-6, БОЖИДАРА ПЕТРОВИЋА: 1-3, БРАНКА МИЛИЈАНОВИЋА: 2-8,14-22,26-26,254А,1-3А,7-23,27-33,37-41, ЧЕДЕ ИЛИЋА: 2-2,6-8,1, ЧЕДЕ ПАВЛОВИЋА: 2,6-10,348,1,5,9,15-19, ДРАГЕ ПОП-ЛАЗИЋ: 2,6,10-12,1-3,7, ДРАГОЉУБА ПАВЛОВИЋА: 6-10, ДРАГОЉУБА СТАНИСАВЉЕВИЋА: 2-6, ЂУРЕ МАРИНКОВИЋА: 2А,6-8,12-14,270,1-15, ДУШАНА КУЈУНЏИЋА: 4-10, ГЕНЕРАЛА МИЛАНА ПАВЛОВИЋА: ,4,12,16-18,22-34,38,42-56,286,314-314А,324,1-5,9-23,27-29,35,49,321А, ИВАНА МИЛОВАНОВИЋА: 6,3, ЈЕЛИЦЕ ПОП-ЛАЗИЋ: 1-3, МИЛАДИНА ЛАЗАРЕВИЋА: 9-9А, МИЛОМИРА АДАМОВИЋА: 2-4, МИЛОРАДА РАНКОВИЋА: 4А,10,3, МОМИРА СТАНКОВИЋА: 15, ТИХОМИРА МАРИНКОВИЋА: 2-6, УЧИТЕЉА РАДИСАВА ОБРАДОВИЋА: 2,6-10А,14-20,26-36,44-46,320,1-9А,13-15,19-21, ЖИВКА ПРОТИЋА: 2,8-14,1,
|Лазаревац
|10:00 - 13:00
|Вреоци засок Кусање.
DODELJENA ODLIKOVANJA POVODOM DANA DRŽAVNOSTI SRBIJE Vučić posthumno odlikovao Nikolu Krsmanovića, policajca ubijenog na dužnosti, orden primila majka Ljilja