ISKLJUČENJA STRUJE U DESET BEOGRADSKIH OPŠTINA: Počinju u 8.30, traju do 17.00! Evo detaljnog spiska
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u deset opština.
Vračar 09:00 - 14:00
MILEŠEVSKA: 23-27, POŽAREVAČKA: 10-12,16A, RADOSLAVA GRUJIĆA: 18-20,14-16,22-30,19-25,
Palilula 08:30 - 14:00
DILjSKA: 18,19,
Voždovac 09:00 - 15:00
Naselje RIPANj: TIMOČKI PUT: 10-20,28,32-34A,38A-40,44,48-48A,54-56,60-68,1,11A-11A,19,
Voždovac 09:00 - 15:00
Naselje BELI POTOK: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 87-87B,187A-187F,191, GLEĐEVAČKA: 188,85J,91, Naselje RIPANj: AVALSKA: 268-272,278-280A,286-290,300,306B,310,340-342A,271A,283-283A,291-293A, AVALSKA 1 DEO: 5,9-11, AVALSKA 2 DEO: bb,2-8,14-26,7-25, KRAGUJEVAČKI PUT: BB,bb,12-14,24-26,32,38-42,11-31, PUT ZA MARKOVIĆE: 8-18,28-38,46-48,52-54,58-62,98,7-9,13,17,23-33,37,41,49-59,75,91,141, PUT ZA ŠUPLjU STENU: 2-2A,124,5-7B,11-11B,17A-25,37-37B,43, Naselje ZUCE: KARAGAČA: bb,
Čukarica 09:00 - 15:00
BREHTOVA: 1, STANISLAVSKOG: 3,
Rakovica 09:00 - 15:00
PATRIJARHA JOANIKIJA: 34, PILOTA M PETROVIĆA: 53A-67A,
Zemun 09:00 - 17:00
AUTOPUT ZA ZAGREB: 26g-26H,300G,
Zemun 08:30 - 14:00
BREGOVITA: 2, ĆUKOVAČKA: 2-24,30,1-17, ĆUKOVAČKI KUT: 1-5, ĆUKOVAČKI RUB: 2-10, DUŠANA VUKASOVIĆA: 2-14,1-15, VASILIJA VASILIJEVIĆA : 10-18,22-24,
Grocka 09:00 - 15:00
Naselje VRČIN: CERSKA: 1-15, DANTEOVA: bb,2-6,10,16,20,3,17-19, KARAGAČKA: BB,2-6,10-22,28-62C,70-92O,96-104,108-112,118-120,124-134C,19-19B,69B, KARAGAČKA DRUGI DEO: 8, KARAGAČKA PRVI DEO: 14-16E,7,19, KRAGUJEVAČKI PUT: 2,160,188,35-35A, OLGE PETROV: 10-12,16,20,5,11-13, PARISKE KOMUNE: 2-2,8-14,18,22-22B,122,1-13,21-25, PETRA DOBRNjCA: 6-10,14-18,80A-80B,1-7,17-21,31, VIDOVDANSKA: 2-4,26-30,9,17,21-23, VINOGRADSKA: 2-10,1-1,5-9,
Obrenovac09:00 - 12:00
Naselje OBRENOVAC: BRAĆE ZUJALOVIĆA: 2-8,1-3,7-9A,15,19, DR ARČIBALDA RAJSA: 2-26,1-31,1111, KNEZA SIME MARKOVIĆA: 1-3B,11-11E, KRALjA ALEKSANDRA PRVOG: 1-11V,1111, LjUBE NENADOVIĆA: 22-28,17-31, NEMANjINA: 105, POSAVSKIH NORVEŽANA: 2-24,5A, ULICA 4: 2-20B,1-25,83B, VOJVODE MIŠIĆA: 0,60-80,67-119, VUKA KARADžIĆA: 2,1-9,13-19,27, ZIDARSKA: 1, Naselje RVATI: KNEZA SIME MARKOVIĆA: 6-6V,
Obrenovac 10:00 - 13:00
Naselje DREN: GORNjI KRAJ: BB, Naselje OBRENOVAC: KARAĐORĐEVA: 24,13A-15, KNEZA MIHAILA: 0-2G,10-12,1-3,7V,11-15A, KRALjA ALEKSANDRA PRVOG: 2A,12-12B,16, MILOŠA OBRENOVIĆA: 21, ULICA 5: 2-4,1-3, ULICA 6: 10,1-9, VOJVODE MIŠIĆA: 163B, VUKA KARADžIĆA: 70,93A-95,99-99,
Obrenovac 09:00 - 17:00
Naselje Brović: VALjEVSKI PUT: 0, Naselje PIROMAN: 12.OKTOBRA: 14,30A-32, KOD DOMA: 0,6,1BB, PIROMAN: 0,55, VALjEVSKI PUT: 6,12,16-18,22,26,146,7-7A,21,27,31,1111BB,
Obrenovac 11:00 - 13:00
Naselje OBRENOVAC: ALEKSANDRA-ACE SIMOVIĆA: 109-127,133, PROTE MATEJE NENADOVIĆA: 2B,48A,54A,58,76,110,148,154,5A-7A,15A,55-55,61-93,143, Naselje ZABREŽJE: ALEKSANDRA-ACE SIMOVIĆA: 100-106,123-127, DOSITEJEVA: 12,44-46,54-66,70-104,108,112-132,688,7A,27-37,41-43,47,51-61,67,71,1111, POTES PANjEVI: 4,8-10,16,1-11,15-17, PROTE MATEJE NENADOVIĆA: 2G,136,1,71,99A,125A, ZABREŽJE: 15,
Mladenovac 09:00 - 16:00
Naselje GRANICE: KOSMAJSKIH PARTIZANA: 6,10,14A,18,7-13,59, NOVA 1: 2,6-6A,9,13, VELIKE GRANICE: , Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): JOVANA RISTIĆA: 16, NIKOLE PAŠIĆA: 52,62,53,57, STEVANA SINĐELIĆA: 10,13,19, UČITELjSKA: 2-8,16A-22,30-36,1-13A,25,29-55,59-61,65-67,
Surčin 09:00 - 17:00
Naselje SURČIN: CARICE MILICE: 8-14,9, FEDERIKA FELINIJA: 4,8A-8C,19-21, KOSTE ABRAŠEVIĆ: 10,14,1,5,11-15, KRALjA PETRA PRVOG: 6-8,12,1, MILANA KONjOVIĆA: 12-16A,20-28g,32-34A,48,52g-52v,56-58B,72,21,29B,35-43v,49-57,63-67, MILOVANA GLIŠIĆA: 10,7,11-13, NEMANjINA: 6,10,16-20,9-15,23-25, PATRIJARHA PAVLA: 4-8a,12-22,3-7, PERUNOVA: 4-8,12-16,1-3,9-17, SVETOG SAVE: 2,20,24,76,84-94,1A-11,19,43-47,53-57,61-65,69,73,77,81-81C,85-87,91-97,101-103,107,111A-115,119-123,127-129,137-141,145a,153, UŽIČKA: 14-16,20,3-7,11, VALjEVSKA: 13, VASILIJA OSTROŠKOG: 2,6-6A,10-12,18,28,32,50,62,66-76,5,9-13,43,49-61B,69,77-81C, VIKTORA STARČIĆA: 1, VOJISLAVA ILIĆA: 8,
OVO SU DETALJI RAZGOVORA PUTINA I TRAMPA! Ruski lider pristao na obustavljanje dela vazdušnih udara, evo šta je još dogovoreno! Oglasio se Zelenski!