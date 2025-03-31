DELOVI 11 BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE! Ovo je kompletan spisak ulica, isključenja počinju u 8 sati
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u jedanaest opština.
Stari grad
9 - 14 časova
DRAGOSLAVA JOVANOVIĆA: BB,BB,
Zvezdara
8.30 - 14 časova
BRANKA POPOVIĆA: 9B-9V,15G, IVANA V. LALIĆA: BB,2-8,1-11,15-29, JOVANKE RADAKOVIĆ: BB,2-2A,6-20,24-50,66A-102,114-114B,128,1-31Z,51-51B, KAMENOREZAČKA: 10V,14B-14Ž,20,7G, LADNE VODE: 2-14,1-5,11, MIRIJEVSKI VENAC: 62-62A,49A,71,79-79, NIKOLE DOKSATA: 18-20,24,32-40,44-54,70,31-33,37-39,45-51,55-87, PERE VELJKOVIĆA: 2-14,18,1-3,7-11,15-17A, PREDRAGA VASIĆA: 24-26,19,23-25, SIME TROJANOVIĆA: 2A-14,1-3, Naselje MIRIJEVO: KLANIČKA STARA: 9B, KSENIJE ATANASIJEVIĆ: 2-8,12,1-7,11-11B,21, RISTE VUKANOVIĆA: 5, ŠEJKINA: 19, VITEZOVA K.ZVEZDE: 14-18A,34-34,44-46,50,35-45,89-93,
Palilula
8.30 - 18 časova
ALEKSANDRA SANDIĆA: 8,21-21G, ANKE STOJILOVIĆ: BB,2-12, DIVNE ĐURIĆ ZAMOLO: 5, NIKOLE MILOŠEVIĆA: 2-8,12,18-20,1-5,11,17, Naselje BG-KRNJAČA: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 2: 33-57, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 3: 12-20,24-24B, IGORA VASILJEVA: 10-16,30Nj-32A,1-1A,9-23B,27-49B, MIHAILA MILOVANOVIĆA: 2-4C,10,3-7A, MIODRAGA PETROVIĆA: 2,8,12A,24,1V-15, MLADENA JOSIĆA: 2-18,1-21, PANČEVAČKI PUT: 39, SEBEŠ OVČANSKI: 10-22,52-54B,1-17,21-29A, STEVANA TOMIĆA: 2-4,8,1,5, VINKA GRDANA: 4,7, ZAGE MALIVUK: 2d-2G, ZAGE MALIVUK ULICA 2: 2-12D,17A-25, ZAGE MALIVUK ULICA 3: 2-24,28,1-13,21-23A, ZAGE MALIVUK ULICA 4: BB,2-4,10A,58,1-15,21-23,53A,65, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 2: 4,38-44, IGORA VASILJEVA: 2D-6,5, MAKSIMA GORKOG: 10B,24-42,54,9-29,51-51V, MIHAILA MILOVANOVIĆA: 14-16A, MILOŠA ŽUTIĆA: 2-18,1-7,13-15,33,37, SEBEŠ OVČANSKI: 0BB-6,30-30A,59, VINKA GRDANA: 30A-34, ZAGE MALIVUK: 8,9G,17V, ZAGE MALIVUK ULICA 3: 50, ZAGE MALIVUK ULICA 4: 16A-22,
8.30 - 10.30 časova
Naselje BG-KRNJAČA: CREPAJSKA: 2, PADEJSKA: 44-48,54,51-55,59-65,
Novi Beograd
8.30 - 13.30 časova
JURIJA GAGARINA: 197,205-205,211,219-219B,225-231A,241-241,247,
Zemun
8.30 - 14 časova
Naselje SURČIN: DOBANOVAČKI PUT: bb,
Grocka
9 - 11 časova
Naselje VINČA: MILANA VUKIČEVIĆA: 10-14,18,24,28-34B,
Barajevo
9 - 11 časova
Naselje ŠILJAKOVAC: NIKOLE PUŠIĆA: 0-8,1-9,
Obrenovac 09:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: DR ARČIBALDA RAJSA: 33, KNEZA SIME MARKOVIĆA: 0,12-22,34A,17-21,25-33,37-49,53-57, KRALJA ALEKSANDRA PRVOG: 73, KRALJA MILANA: 4-44,1,5-13,17,21-23A, LAZARA KOMARČIĆA: 7, VLAŠKA BAŠTA: 2-8,1-17,
Obrenovac
8.30 - 14 časova
Naselje LJUBINIĆ: IVOVIĆA KRAJ: 2B, LIPOVICA: 2A, Naselje Orašac: DUBRAVE: 3G, GORNJI KRAJ: 48,86A-90,96-108,112-120,136,140,73,77,81A-83,87-91,95,101-101A,105,109-115,119-121, KOD ŠKOLE: 0,35, KOD T.S.: 194,173, MILJKOVIĆA PUT: 0,98A, ORAŠAC: 0,1,1111BB, ORAŠAC DONJI KRAJ: 0-0BB,34,74,114-114A,148,160-160A,166,170,174-180,184,188-200,206-210,214-228,258,312,165-177,181-185,189,193-203,207-209,213-215,223-227C,233,279, ORAŠAC MUZIČKA KOLONIJA: 0,126-130,144,135-139,145B, PUT ZA BANJANE: 0,7A,157D, PUT ZA DOM: 124A,123-125,143, PUT ZA LJUBINIĆ: 3-5, PUT ZA VUKIĆEVICU: 1B, ŠEVAR: 0-2D,6-10A,14-16,20-22,26-34A,38-40,46,78-80,122A,140-142,148B-150,340,1-3,7A-29A,33-33,41,45-47,79,127,145-149,
Mladenovac
9- 16 časova
Naselje RABROVAC: KLASOVAČKA: 20,26, RABROVAC: 340,337, Naselje VLAŠKA: PRELEPAC: 40,50, VLAŠKA: 10,346A,358A-360A,432A,442,359A,383A,397,431A, ZANATLIJA: 2A,1A,
9 - 16 časova
Naselje VLAŠKA: BUNARAČA: 8, VLAŠKA: 486-488,455A,
Surčin
8.30 - 14 časova
VOJVODE PUTNIKA: 17, Naselje DOBANOVCI: MARŠALA TITA: 231G,237, Naselje SURČIN: ŽELEZNIČKA: bb,74,78-78G,82đ-84,90,83A-89A,99,105-109,
Lazarevac
8 - 14 časova
Naseljeno mesto Županjac zaseok Sretenovići.
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