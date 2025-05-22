ISKLJUČENJA STRUJE U 9 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Pogledajte detaljan spisak ulica
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u devet opština.
Zvezdara
8.30 - 14 časova
BRAĆE RIBNIKAR: 2-34,1-17, DALMATINSKA: 104-104,117-121, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 7-9,8-20A,24A-24V/1,1-5,11-17, JENKOVA: 1, JOVANA ĆIRILOVA: 20, LAZE DOKIĆA: 6-10,1, MITROPOLITA MRAOVIĆA: 15, MRAOVIĆA SOKAČE: 2-4, RUZVELTOVA: 36-38,42-50, SLAVUJEV VENAC: 2-8,1-13,17-19, STANKA VRAZA: 2-10,16,20-22,1-13,17,21-29, STJEPANA LJUBIŠE: 4-16,20,24B-26,5-31, SVETOG NIKOLE: 4-24A,28-36,1-3, VOJVODE BRANE: 13B,
9 - 14 časova
DONSKA: 10,3-5, GOSPODARA VUČIĆA: 226, KUBANSKA: 9, LJUBE DAVIDOVIĆA: 2-4,8A-20,1-1A,5-15A, MAJKE KUJUNDŽIĆ: 2-12,1-15,19-45, OLGE JOVANOVIĆ: 4-14,20-22A,1-11, VOJVODE BOJOVIĆA: 2-4,8-10,20,1-7, ŽIVKA DAVIDOVIĆA: 8,
Savski venac
8.30 - 14 časova
BULEVAR OSLOBOĐENJA: bb,
Voždovac
8.30 - 14 časova
BULEVAR OSLOBOĐENJA: 60-72B,343, CRNOTRAVSKA: bb,1A-1V,13B-13B, KOKANOVA: BB,28,27-29, MAKARIJEVA: 1, ZLATKA ŠNAJDERA: 8,12-14,5-15,
Novi Beograd
8.30 - 13.30 časova
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 65-87,95-105, ŠPANSKIH BORACA: 22a-22V,
Grocka
9 - 14.30 časova
Naselje BEGALJICA: BULEVAR REVOLUCIJE: 46-56, Naselje BRESTOVIK: BELI BREG: 6, ČAIR: 3-3,15,505, DRENJAK: 4, DUNAVSKI VENAC: 2-6,10-12,26,38,68-70,74-80,86,90,94-108,132,138-152A,160,170,1-3A,13,23-27,31,37,41-65A,69-79,85-107,111-113,151A, GRUŽANSKA: 10,7-9, IBARSKA: 2-4,10,24,30,40A,46,1D-3,11,41A, J N A: 2-26,50,1,49A, LADNE VODE: 10,7, MALO RUJIŠTE: 2-10A,14-14A,18-24,3-3,7-9,15-23, MARŠALA TITA: 4-46,50-52,1-29, MIĆE STOJKOVIĆA: 2-14,18,22-44,48-52,56-62,66-104,1-51,55-71,75-79,85-89, MIRNA DOLINA: 6,20,32,50-56,15,51, OBILIĆEV VENAC: 4,48,3,23,45,53, PARTIZANSKA: BB,,2-52,1-71,75-77, PARTIZANSKA 2.DEO: 22B-22C,19C, PARTIZANSKI PUT: ,BB,2-4A,16A,20A-22A,26,50-50A,1-3B,11-13,21,25A-29,33-37A,53,67V,73,77, PARTIZANSKI PUT 1 DEO: BB,,22,30,5A-5B,9-13,19-21,79, PUT ZA UMČARE: 6,40A,1-3B, SMEDEREVSKI PUT: ,B,BB,8,16-32,36,56,60,3-5,9A,19,25-31,55-57, SMEDEREVSKI PUT 1 PRILAZ: 16B,32-34,52,1-7,19A,33, SMEDEREVSKI PUT 3.DEO: 46, STARA KAPIJA: 2,16,1-3,7, ŠUMADIJSKA: 2-4A,12,22,60-64,92,5-7A,59-65,91, TIMOČKA: 80-92,81-87, TRG VUČKA MILIĆEVIĆA: 2,1-5, VELIKO RUJIŠTE: 2-6,10-24,50,5-7A,11-17,21A,27,47,59, VINOGRADSKA: 4,5-7,11, VRTLOG: 1, VUKA KARADŽIĆA: 2-12,16,1-5, ZABRDO: 45A, Naselje GROCKA: BOŠKA BUHE: 84A-86,118A,202,210A,216,220-222,226,59-61,65,201,211-213,217,221,225-225A,229, BULEVAR REVOLUCIJE: 71, ČAIR: 9, DR ALEKSANDRA KOSTIĆA: 2-4,20-22,30-32,36A,46,76-96,104,33,37-37,43A-47C,51-53,59A,65,69,75-81,87,93-95,99, DUBOČAJ NASELJE: 3, KAMENDOLSKA: 2,6-8,16-28A,32-38A,46-54,60,3V,7,19-23,31-33,45-47B, MALI DUBOČAJ: 2,8,20-24,28-28B,34B,1-9,15,27-29, MALO RUJIŠTE: BB,4,8,12-32,36-38,44-46,54-54A,60,3-5,11A,15-31A,39-43,47,51-55, MALO RUJIŠTE 1 DEO: 14,18,48-48A,52,1,5-13A, MALO RUJIŠTE 2 DEO: BB,4A-4B,8-14A,20-28,34-42,56-58,5-9A,13,17-19,23-23A,27A-33,39,55-57, MALO RUJIŠTE 3 DEO: 16A-16B, OBILIĆEV VENAC: 10,20,38,42,48, OZRENSKA: BB,2,30-44,48,56,15-17,31-37,41-49,59,65, SEDLARSKA: BB,2-6,12-16A,20-20,24-26,38-40A,52-54A,66,21-27,31,35-45,57,69, SMEDEREVSKI PUT: 2A,6,16-18,26,46,50-50A,56,68-68A,98-108,112-116,128,182,200,232,1-3C,11A,25A,37,45-47,51,57,63-63A,71-73,97-107,111,115, SMEDEREVSKI PUT 1 PRILAZ: 53, SMEDEREVSKI PUT 2 PRILAZ: 2-4,8,3,11-13, SMEDEREVSKI PUT 4 PR: 8,14, STRAŽEVICA: BB,2A-4,10-14,18,22-24,32,36-40B,1-11,19-25A,33-33B,47,53A,65,69, ŠUMADIJSKA: 66, URVAČKA: 60,69A,119, VELIKI DUBOČAJ: 24, VOLODERSKA: 6,14,18,22-28,1A,5-11,15, ZELENI VENAC: BB,2-14,38,42-44,1-5,13, Naselje KAMENDOL: PUDARAČKI PUT: 4,
Obrenovac
8.30 - 14 časova
Naselje BRGULICE: BAGREMOVA: 2-4,10-12,5-13, MALE BRGULICE: 14B, SAVSKA: 15,57, Naselje OBRENOVAC: SKELA: 0,6-10,14-16,20,24-28,44-46,56,60,118,144,154,172-174,182,186,198,214,220,228,232,236,240,286,312,338,390,416,5,13,17-23,31,35,41,45,49,53-55,61,65,69-71,75,119,131,141,145-149,153-155,223,295,419,471, SKELA EKON.: 104, SKELA KOD ŠKOLE: 32, SKELA MARIĆA KRAJ: 21, VALJEVSKI PUT - RADIO STANICA: 0,36-38,218,318,213,317,489, Naselje RATARI: BRGULICE: 4A,16,48,100, KOD DOMA: 2B-4,104, KOD IGRALIŠTA: 106, NEMA NAZIV ULICA: 8,16,20-22,28,7,17,21,63,69, RATARI SELO: 14, RATARSKA: 66A,1-7A,11A-11C,115, ŠABAČKI PUT: 24-26,30-32,38-38,46,50A-52,84,88,106,110,13,19,27,31-35,47,57,81,95,109-111BB,1111-1111BB, SAVSKA: 0-2,6A-8A,14-16,20-22,26-34,38-56,64-68A,72-84B,88A-100K,104-108,122,136,140,144,5,9,13-13A,19,29,35-45,49-49A,53,59-67,79,83,89-93,107-109,119-125, Naselje SKELA: DESETOG OKTOBRA: 2-4A,16-18,22,32,52,56,74-74,92A,98,1,7-9A,13-17,21,27-29,33-35,43-47,57,93-95,99A,191, DONJI KRAJ: 10-16,58,9-11,17-19,29,35, DVADESETSEDMOG MARTA: 10-10A,5-9, KOD DOMA: 2,24,1-3,115,1111-1111BB, MIJIĆA KRAJ: 2,6,12,18,74,7-17,21-23, MILA MANIĆA-ALBANTE: 10A,16,20,24-30,34-40,50-62,68-68A,72,80-82,88,92,110,116,122,126,164-166,170,180,186A,192,222,19-23,29-45,49-57,69,73,85,93-99,111-113,117,121-123,133,147A,159-163,173,181,227,231-233A,257,1111BB, MILANA MIRČETIĆA: 2,6,46,54A-56,1,13-15,19-23,35-35A,293, MILISAVA GLUMČEVIĆA: 6-10A,15, MIODRAGA JERINIĆA-KIĆANA: 3,7-9, MIODRAGA MIJIĆA: 6, PEDESETŠEST RODOLJUBA: 2-4,8,15-15A,23,29-31,35, PETRA GLUMČEVIĆA: 2-8,12,5,15,33,45-47, RADUŠKA: 6-18,24,1,7A-9, ŠABAČKI PUT: 4,10,26,50,56,78,82-84,92,106,112-112,116,122,126,130-132,140,144,150,154,162,166-170,174,184,200,212-214,226,242,1,15,19C,25-25,29-29A,39A,43,47,51-57A,63-67,73,81,97-97A,101,113,123,135-141,145,149,163,195, SAVSKA: 4,10,18-24,34,42,3-3,11,25,43, SLAJIĆA SOKAK: 18, SLAVKA BRKIĆA: 22,26,32A,40,78,82,86-88,124,11A,19-21,31,35,65, SREDINE: 12,5, STANISLAVA JOVANOVIĆA: 2-4A,16,34A-36B,40,46,3,15,19-23D, VROVI: 0BB-2,6,10,18,28,414-416A,424-430,472,15-17,25-25,33,37,413-415,423-425A,429-429,1111BB, ŽIVKA MARKOVIĆA: 44A,79, ZLAIĆA KRAJ: 14, Naselje UROVCI: KOD RADIO STANICE: 230,316A,1-1BB,175-175,245,319,331D,345,1111, RASINSKA: 3,7,11, ŠABAČKI PUT: 4-6,14,20,70,82B,86A,94,100,108A,140-140,166-170,174-184,188-190A,196-198,202-206,210-212,216A-230,248-250,254,270,300-302A,314-316B,320,326-326A,332A-334,802,1,5,9B,25,31B,47,53-53E,59G,65,69A-71B,93,99D-99G,109A,113,145-149,155A,163-177,183-189,193-209,213-231,235,243A,247,253-259B,265,273,315-319B,325-327,331-337,343-345D,349A, UROVAČKA: 0,214,328, ZVEČKA KOD MLINA: 216, Naselje ZVEČKA: BRAĆE JOKSIĆA: 215B, BRAĆE LAZIĆA: 6,204,208,214A-226B,232-234,238-242,5,49A,179,215B-217A,225A,229,243,247,253-255,261A,267A-269,273A,283A-285,299-301,311A-313,317-319G,331,335,343-343V,351,1111BB, CILA ISAILOVIĆA: 2-4B,18A,9-11, POSAVSKOG PARTIZANSKOG ODREDA: 16,24-34,52,9-17A,21-33, RADOVANA STUBLINČEVIĆA: 20, SLOBODANA ČANIĆA: 6-12,16,24-24A,28,32-34,5-5A,9A,13-15, ULICA 32: 2-2A,8, ULICA 34: 2-4A,8-10,14,7-11A, ULICA 35: 8,3-7, ULICA 36: 2-6,10A,264, ZASEKA: 2-4A,10,14-14A,22,26,786,7,787,817,
Mladenovac
9 - 15 časova
Naselje RABROVAC: KLASOVAČKA: 20,26, RABROVAC: 340,337, Naselje VLAŠKA: PRELEPAC: 40,50, VLAŠKA: 10,346A,358A-360A,432A,442,359A,383A,397,431A, ZANATLIJA: 2A,1A,
9 - 16 časova
Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DEDINJSKA: 2-12,16-18,1-13,17, VUKA KARADŽIĆA: 138-146,150,154-158,109-115,
9 - 16 časova
Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): CRKVENA: 8-16,22-26,30-44,
Surčin
8 - 17 časova
Naselje PROGAR: VLADE OBRADOVIĆA-KAMENOG: 106A-112,116A,120-120A,128,152,158-164,168,172-176,180-184,188,232,145,
Lazarevac
10 - 15 časova
Naseljeno mesto Leskovac, zaseok Krušik.
NOVI SAD NA UDARU BLOKADERA: Buše gume, gađaju ljude jajima, opkolili sud i tužilaštvo, a večeras će građanima dodatno zagorčati život BLOKADOM 30 RASKRSNICA!